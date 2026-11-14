'Поливати таким брудом': Астаф'єва жорстко відповіла Наталії Сумській

Ви дізнаєтеся:
- Чому Наталія Сумська розкритикувала Дашу Астаф'єву
- Як співачка пояснила свій жест із ручкою
Народна артистка України Наталія Сумська публічно розкритикувала Дашу Астаф'єву за її екстравагантний вчинок під час Радіодиктанту національної єдності. Свою позицію у відповідь на різкі висловлювання колеги співачка озвучила в ефірі подкасту "Гуртом та вщент".
Наталія Сумська в інтерв'ю після диктанту звинуватила Дашу Астаф'єву в непідготовленості та назвала її поведінку "недоречною". Найбільше актрису обурив вірусний жест моделі, коли та ефектно кинула ручку на стіл зі словами "Встав і вийшов", що нагадало Сумській знамениту витівку втікача-президента Віктора Януковича.
Сама Даша Астаф’єва зізналася, що була вкрай неприємно здивована такою реакцією, адже роком раніше вона щиро стала на захист Сумської. На думку волонтерки, справа криється в різниці поколінь і стереотипах, від яких деякі люди досі не можуть позбутися.
"Було відчуття, ніби вона не підготувалася. Але я стала на бік пані Наталії й сказала: „Можливо, людина перехвилювалася, можливо, були й якісь інші причини". Але потім побачила інтерв’ю, де пані Наталія просто змогла понад годину поливати мене таким брудом! І я розумію, що ми різні люди. Ми - різні покоління", - висловилася співачка.
Астаф’єва переконана, що "Суспільне" запросило її до участі за щирість, волонтерську підтримку Сил оборони та рішення залишатися в Україні під час війни, а не через "бажання порадувати людей". При цьому свій вірусний жест із ручкою та фразу "Встав і вийшов" зірка пояснила тим, що не хотіла виглядати "муміфікованим образом" з минулого.
"Це був випадок. Я пожартувала, і багатьох це зачепило, мовляв, я порушила священну традицію. Мене просили прийти у вишиванці, а я відповіла: "Ні! Я прийду в тому стилі, в якому у нас студія", - сказала знаменитість.
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