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"Поливати таким брудом": Астаф'єва жорстко відповіла Наталії Сумській

Христина Трохимчук
14 листопада 2026, 09:50
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Співачка емоційно відреагувала на закиди старшої колеги на свою адресу.
Даша Астаф’єва відповіла Наталії Сумській
Даша Астаф’єва відповіла Наталії Сумській / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Наталія Сумська

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Наталія Сумська розкритикувала Дашу Астаф'єву
  • Як співачка пояснила свій жест із ручкою

Народна артистка України Наталія Сумська публічно розкритикувала Дашу Астаф'єву за її екстравагантний вчинок під час Радіодиктанту національної єдності. Свою позицію у відповідь на різкі висловлювання колеги співачка озвучила в ефірі подкасту "Гуртом та вщент".

Наталія Сумська в інтерв'ю після диктанту звинуватила Дашу Астаф'єву в непідготовленості та назвала її поведінку "недоречною". Найбільше актрису обурив вірусний жест моделі, коли та ефектно кинула ручку на стіл зі словами "Встав і вийшов", що нагадало Сумській знамениту витівку втікача-президента Віктора Януковича.

відео дня
'Поливати таким брудом': Астаф'єва жорстко відповіла Наталії Сумській
Даша Астаф’єва - Радіодиктант / скріншот із відео

Сама Даша Астаф’єва зізналася, що була вкрай неприємно здивована такою реакцією, адже роком раніше вона щиро стала на захист Сумської. На думку волонтерки, справа криється в різниці поколінь і стереотипах, від яких деякі люди досі не можуть позбутися.

"Було відчуття, ніби вона не підготувалася. Але я стала на бік пані Наталії й сказала: „Можливо, людина перехвилювалася, можливо, були й якісь інші причини". Але потім побачила інтерв’ю, де пані Наталія просто змогла понад годину поливати мене таким брудом! І я розумію, що ми різні люди. Ми - різні покоління", - висловилася співачка.

Наталія Сумська
Наталія Сумська розкритикувала Дашу Астаф’єву / фото: instagram.com, Наталія Сумська

Астаф’єва переконана, що "Суспільне" запросило її до участі за щирість, волонтерську підтримку Сил оборони та рішення залишатися в Україні під час війни, а не через "бажання порадувати людей". При цьому свій вірусний жест із ручкою та фразу "Встав і вийшов" зірка пояснила тим, що не хотіла виглядати "муміфікованим образом" з минулого.

"Це був випадок. Я пожартувала, і багатьох це зачепило, мовляв, я порушила священну традицію. Мене просили прийти у вишиванці, а я відповіла: "Ні! Я прийду в тому стилі, в якому у нас студія", - сказала знаменитість.

Наталія Сумська
Наталія Сумська / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що титул на національних конкурсах краси часто відкривав українським моделям шлях не тільки на світові подіуми, а й у вищі кола суспільства. Главред зібрав історії титулованих красунь, які побудували стосунки з успішними бізнесменами з України, США та Європи.

Також конфлікт між Камалією та продюсером Геннадієм Вітером вийшов на новий рівень після різкої відповіді співачки в соцмережах. Артистка опублікувала відео та особисте листування, звинувативши колегу в зраді, приховуванні зради колишнього бойфренда та погрозах.

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