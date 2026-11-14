'Поливати таким брудом': Астаф'єва жорстко відповіла Наталії Сумській

Співачка емоційно відреагувала на закиди старшої колеги на свою адресу.

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Даша Астаф’єва відповіла Наталії Сумській / колаж: Главред, фото: скріншот із відео; instagram.com, Наталія Сумська

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Чому Наталія Сумська розкритикувала Дашу Астаф'єву

Як співачка пояснила свій жест із ручкою

Народна артистка України Наталія Сумська публічно розкритикувала Дашу Астаф'єву за її екстравагантний вчинок під час Радіодиктанту національної єдності. Свою позицію у відповідь на різкі висловлювання колеги співачка озвучила в ефірі подкасту "Гуртом та вщент".

Наталія Сумська в інтерв'ю після диктанту звинуватила Дашу Астаф'єву в непідготовленості та назвала її поведінку "недоречною". Найбільше актрису обурив вірусний жест моделі, коли та ефектно кинула ручку на стіл зі словами "Встав і вийшов", що нагадало Сумській знамениту витівку втікача-президента Віктора Януковича.

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Даша Астаф’єва - Радіодиктант / скріншот із відео

Сама Даша Астаф’єва зізналася, що була вкрай неприємно здивована такою реакцією, адже роком раніше вона щиро стала на захист Сумської. На думку волонтерки, справа криється в різниці поколінь і стереотипах, від яких деякі люди досі не можуть позбутися.

"Було відчуття, ніби вона не підготувалася. Але я стала на бік пані Наталії й сказала: „Можливо, людина перехвилювалася, можливо, були й якісь інші причини". Але потім побачила інтерв’ю, де пані Наталія просто змогла понад годину поливати мене таким брудом! І я розумію, що ми різні люди. Ми - різні покоління", - висловилася співачка.

Наталія Сумська розкритикувала Дашу Астаф’єву / фото: instagram.com, Наталія Сумська

Астаф’єва переконана, що "Суспільне" запросило її до участі за щирість, волонтерську підтримку Сил оборони та рішення залишатися в Україні під час війни, а не через "бажання порадувати людей". При цьому свій вірусний жест із ручкою та фразу "Встав і вийшов" зірка пояснила тим, що не хотіла виглядати "муміфікованим образом" з минулого.

"Це був випадок. Я пожартувала, і багатьох це зачепило, мовляв, я порушила священну традицію. Мене просили прийти у вишиванці, а я відповіла: "Ні! Я прийду в тому стилі, в якому у нас студія", - сказала знаменитість.

Наталія Сумська / інфографіка: Главред

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