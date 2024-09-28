В ЄС розкритикували підтримку Угорщини китайського 'мирного плану' для України

Рішення Угорщини є унікальним для Європейського Союзу, однак інші члени навряд чи підуть таким же шляхом.

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Позиція Угорщини дещо розколює єдність Євросоюзу / Колаж: Главред, фото: European Union in Ukraine, ua.depositphotos.com

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував участь однієї з країн-членів у ініціативі Китаю та Бразилії "Друзі миру", що спрямована на обговорення "мирного плану" для закінчення війни в Україні.

Під час розмови в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку він заявив, що вперше бачить, що держава-член ЄС бере участь в зустрічі, аби обговорити мир за іншим підходом, ніж план Зеленського.

"Є певні країни-члени, не так багато, можливо, лише одна, звичайно не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова "капітуляція", але їхні підходи цілком еквівалентні", – сказав Боррель, маючи на увазі Угорщину. відео дня

Проте високий представник ЄС переконаний, що цей "унікальний випадок" не призведе до "пандемії" серед інших членів Євросоюзу.

Хто такий Жозеп Боррель? Жозеп Боррель Фонтельєс – іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робочої партії (ІСРП), з 20 липня 2004 до 16 січня 2007 – голова Європейського парламенту. З 1 грудня 2019 року – Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, пише Вікіпедія.

Мирний план Китаю та Бразилії - про що йде мова

Нещодавно спецпредставник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей заявив, що так званий "консенсус" Китаю та Бразилії - план щодо врегулювання війни в Україні, нібито здобув підтримку в понад 110 країнах світу.

Позиція Китаю / Інфографіка: Главред

Однак, в Україні не підтримали цю ініціативу, адже план не збігається з баченням справедливого миру. Тому президент Зеленський розкритикував позицію урядів Китаю та Бразилії щодо війни і заявив, що вона виглядає досить "проросійською".

Та це Китай не зупинило і його представники нещодавно оголосили, що все ще сподівається на підтримку цієї ініціативи. Українська сторона почала грати на випередження і поширила документ із закликом не підтримувати китайський план.

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