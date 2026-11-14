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Зеленський вперше прокоментував сутички на Борщагівці: що він сказав

Анна Ярославська
14 листопада 2026, 12:28
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Президент назвав інцидент, що стався 2 листопада під Києвом, "інсценованою історією".
Валентина Молода, Софіївська Борщагівка
2 листопада сталися заворушення біля приватного будинку в селі Петропавлівська Борщагівка / Колаж: Главред, фото: скріншот

Про що сказав Зеленський:

  • Сутички в Борщагівці 2 листопада були спланованою провокацією
  • Президент вказав на підозрілу мотивацію ініціаторки конфлікту
  • Правоохоронці мають детально розслідувати всі обставини справи

Сутички, що сталися на Петропавлівській Борщагівці 2 листопада в Київській області, мали провокаційний характер. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 14 листопада.

На його думку, ці події були заздалегідь підготовлені, а правоохоронні органи мають з’ясувати всі обставини інциденту.

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"Щодо провокацій на Борщагівці. Це підлаштована історія. Абсолютно. На мій погляд, і судячи з того, що я бачив у матеріалах", - сказав Зеленський.

"Усі бачили жінку, яка все це розпочала, і мали можливість подивитися - хто вона, яка в неї мотивація. Звісно, у будь-якій подібній історії є й звичайні люди. Але загалом складається враження, що це інсценована історія, і що правоохоронні органи мають надати всі відповіді на те, що там сталося", - додав президент.

Сутички на Петропавлівській Борщагівці 2 листопада - що відомо

Як писав Главред, 2 листопада у ЗМІ з’явилася інформація, що на Петропавлівській Борщагівці Київської області озброєні чоловіки нібито утримують близько 40 осіб у підвальному приміщенні. На місце прибула бригада швидкої допомоги, однак медиків не пустили всередину будівлі.

Після цього біля будівлі зібралися місцеві мешканці та люди, які називали себе родичами військових, намагаючись штурмом потрапити всередину.

У поліції Київської області та командуванні Нацгвардії спростували інформацію про заручників і загиблих. Командувач НГУ Олександр Півненко та 1-й корпус НГУ "Азов" пояснили, що приватний будинок використовувався як пункт тимчасової дислокації військової частини 3121. Там перебували мобілізовані перед відправленням до навчального центру, а також військовослужбовці, затримані після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Під час сутичок із правоохоронцями натовп заблокував проїзд, використовував димові шашки та каміння, а також сильно пошкодив службові автомобілі патрульної поліції та автобус Нацгвардії.

За даними СБУ та Нацполіції, станом на 12 листопада було затримано 13 найактивніших учасників заворушень. Серед них - Валентина Молода, яка приїхала на місце на автомобілі швидкої допомоги, використовувала підроблене посвідчення лікаря-хірурга і, за версією слідства, підбурювала людей до конфлікту. Сім затриманим обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ст. 114-1 КК) та поширення даних про дислокацію військових (ст. 114-2 КК), іншим інкримінують хуліганство та опір поліції.

Солом’янський районний суд Києва відправив Валентину Молоду під варту на два місяці без права на заставу.

За версією обвинувачення, жінка могла бути причетна до організації схеми з вивезення військовослужбовців із місць дислокації під виглядом надання екстреної медичної допомоги. За такі послуги, як стверджує слідство, вона просила 107 тисяч гривень.

Окремо Служба безпеки України повідомила про затримання трьох організаторів заворушень у Петропавлівській Борщагівці. За версією спецслужби, одна з фігуранок отримала замовлення на вивезення військовослужбовця Національної гвардії з пункту дислокації під виглядом надання невідкладної медичної допомоги.

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