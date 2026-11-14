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Сенатори США висунули вимогу до Маска через обмеження Starlink в Україні: що відомо

Дар'я Пшеничник
14 листопада 2026, 09:50
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Законодавці хочуть отримати документи з 1 вересня, зокрема листування з Білим домом і Пентагоном щодо роботи сервісів в Україні.

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Маск має до 30 листопада відзвітувати сенаторам про збереження архіву щодо Starlink і Starshield / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео, 92 ОШБр

Коротко:

відео дня
  • Сенатори США вимагають від Маска зберегти документи SpaceX
  • Йдеться про обмеження Starlink і Starshield для України
  • Дедлайн для письмової відповіді - 30 листопада

Сенатори-демократи Джин Шахін і Кріс Кунс зажадали від Ілона Маска зберегти всі документи щодо обмежень, які SpaceX запровадила для України на користування супутниковими сервісами Starlink і Starshield. До 30 листопада мільярдер має письмово підтвердити, що компанія вжила всіх належних заходів для збереження документації, повідомляє Reuters.

Вимога стосується всіх матеріалів, починаючи з 1 вересня. Це листування про функціонування Starlink і Starshield в Україні, а також контакти Маска й топменеджменту SpaceX з Білим домом і Пентагоном.

Сенатори побачили загрозу для систем США

На думку законодавців, кроки компанії ставлять під сумнів, чи може приватна структура на власний розсуд розпоряджатися каналами зв'язку, від яких залежить національна безпека. Окремо сенатори розкритикували закритість, з якою SpaceX ухвалювала такі рішення.

Звернення стосується не лише України: сенатори застосовують цей кейс і до американської державної інфраструктури.

"Обмеження, введені в жовтні та листопаді, викликають тривожні побоювання: подібні вразливості можуть існувати навіть у тих системах, на які покладається уряд США", - йдеться в листі Шахін і Кунса на ім'я Маска.

Чому обмеження швидкості Starlink заважає ППО України

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун у коментарі УНІАН припустив, що американці, ймовірно, орієнтувалися на середню швидкість звичайного поршневого "Шахеда".

"Чому обрали саме 100 миль? Складно сказати, про що думали американці. Але, найімовірніше, вони орієнтувалися на якусь умовну середню швидкість звичайного "Шахеда", - зазначив він.

Однак таке обмеження, за словами експерта, насамперед шкодить українським захисникам неба, адже реактивні дрони ворога літають значно швидше.

"Але вони, мабуть, не знають, що реактивні "Шахеди" розвивають швидкість до 1000 кілометрів на годину. І це більше заважає нашій ППО, ніж росіянам нас вбивати", - підкреслив Корсун.

Слід зазначити, що Starshield - це військова версія Starlink. Вона забезпечує зв'язок на передовій і керування безпілотниками, якими перехоплюють російські ракети та дрони.

Starshield
Starshield / Інфографіка: Главред

Обмеження Starlink в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Українські підрозділи вже кілька днів фіксують системне обмеження швидкості терміналів Starshield на рівні 161 км/год (100 миль/год) - вздовж усієї лінії фронту та над тимчасово окупованими територіями.

Нагадаємо, що попереднє обмеження для терміналів Starshield в Україні запроваджували в ніч на 14 жовтня. Згодом The Wall Street Journal розповів, хто насправді наказав уповільнити Starlink в Україні. Залежно від засобу та підрозділу зв'язок тоді зникав на швидкостях від 72 до 161 км/год.

Розслідувати ситуацію у США не поспішають. Офіс генерального інспектора Пентагону відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink і Starshield в Україні.

Позиція власника SpaceX Ілона Маска щодо України теж викликає питання. Він поширив у X допис, де рішення дати Україні Starlink назвали помилкою. Сам репост мільярдер не коментував.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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