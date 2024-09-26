Китай просуває вигідні для Росії умови миру: Україна пішла на хитрість - Politico

Українські чиновники поширили серед дипломатів документ, націлений на недопущення підтримки китайського плану.

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Україна намагається запобігти підтримці плану, що буде вигідний РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Президент Росії, Постійне представництво України при ООН, скріншот

Китай нещодавно оголосив про свою версію так званого плану встановлення миру в Україні. Хоча його піддали критиці як і представники українських відомств, так і сам президент Зеленський та низка іноземних партнерів, Китай все ще сподівається на підтримку цієї ініціативи.

Через це, як пише Politico, українська сторона почала грати на випередження і поширила документ із закликом не підтримувати китайський план. У листі йдеться, що Китай хоче працювати поза межами ООН, а закінчення війни, згідно з плану, має включати вигідні для країни-агресора Росії умови.

"У своїй пропозиції Китай намагається переконати дипломатів підтримати мирні переговори, зосереджені на "врахуванні інтересів безпеки кожної країни" з метою "запобігти програшу Росії" у війні", - йдеться у статті. відео дня

Українські чиновники перекинують, що план гри Пекіна в Нью-Йорку передбачає заручення підтримкою приблизно двох десятків країн, щоб "сформувати якусь основну групу", яка в майбутньому може швидко розширитися [до включення] інших країн Африки, Латинської Америки та Азії.

Для України це досить небезпечно, адже на меті у Китаю стоїть, фактично, дозвіл Росії продовжувати бойові дії з нинішньою інтенсивністю та окуповувати нові території.

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Мирний план Китаю та Бразилії - що відомо

Нагадаємо, спецпредставник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей під час поїздки до Бразилії заявив, що так званий "консенсус" Китаю та Бразилії - план щодо врегулювання війни в Україні, нібито здобув підтримку в понад 110 країнах світу.

Однак передбачає цей план пункти, що спрямовані не на справедливий мир, а, скоріше, на умиротворення. Це не збігається з політикою України та Формулою миру Зеленського, тому президент розкритикував позицію урядів Китаю та Бразилії щодо війни і заявив, що вона виглядає досить "проросійською".

Формула миру / Інфографіка: Главред

Ця реакція не залишилася без уваги китайського уряду. Прессекретарка Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін відповіла на критику Зеленського, що Пекін взяв до уваги заяву української сторони, але продовжить діяти на основі саме цієї мирної ініціативи.

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