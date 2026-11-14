НАТО в обмін на вихід з Донбасу: Зеленський розкрив нові деталі переговорів

Президент пообіцяв винести таку пропозицію на суспільне обговорення, але без визнання окупованих територій за Росією.

https://glavred.net/politics/yake-pitannya-vpershe-postavili-amerikanci-nato-v-obmin-na-vihid-z-donbasu-10812083.html Посилання скопійоване

США запропонували Україні вступ до НАТО в обмін на вихід із Донбасу – Зеленський / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

США вперше пов'язали вступ до НАТО з виходом України з Донбасу

Конкретної пропозиції поки немає, йдеться лише про питання

Рішення Зеленський обіцяє ухвалити після діалогу із суспільством

Американська сторона вперше запитала Україну, чи погодиться вона вийти з Донбасу, якщо отримає членство в НАТО. Конкретної пропозиції поки немає - Київ обговорює з партнерами цілісний пакет гарантій безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами в п'ятницю, 13 листопада, передає Інтерфакс-Україна.

відео дня

"Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: „А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?" Це було вперше", - сказав Зеленський.

За словами президента, Україна разом із партнерами працює над безпековим пакетом, який можуть запропонувати під час переговорів. До нього, зокрема, мають увійти гарантії від НАТО і ЄС та План відновлення.

"Ми обговорюємо з партнерами цілісний пакет безпеки, який нам можуть запропонувати під час переговорів: конкретні гарантії безпеки від НАТО і ЄС, сильна українська армія - а це відповідна кількість військових, зброя, фінансова підтримка на певний час - і Prosperity Plan, тобто План відновлення, підкріплений грошима з чіткими джерелами", - пояснив президент.

Вступ країн до НАТО / Инфографика: Главред

Як Зеленський ухвалюватиме рішення щодо Донбасу

Якщо США та інші партнери по НАТО підтвердять таку пропозицію, президент винесе її на обговорення українського суспільства. Зеленський наголосив, що не може ухвалити таке рішення на власний розсуд, а будь-які домовленості не означатимуть визнання захоплених країною-агресоркою територій.

"Якщо буде така пропозиція, я, як президент, вийду у відкритий діалог із суспільством і скажу: „Дивіться, ось де ми перебуваємо, ось як усі партнери об'єдналися, і ось вони бачать це далі так". Безумовно, без будь-якого визнання окупованих територій за Росією", - підкреслив він.

Які гарантії безпеки пропонують США замість НАТО

Зеленський пояснив, що членство в НАТО є важливою гарантією безпеки завдяки колективній відповідальності країн Альянсу. Україна раніше просила гарантій за зразком статті 5, а зараз американська сторона говорить про гарантії, подібні до статей 4 і 5 НАТО.

"І моє питання до американської сторони: „Якщо ви надасте нам це „щось схоже" на НАТО, чи будуть американські солдати на нашій землі?" Їхня відповідь на це: „Ні"", - додав президент.

Що таке п‘ята стаття НАТО / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, у США називають такі гарантії двосторонніми і порівнюють їх із домовленостями про безпеку з Ізраїлем і деякими країнами Близького Сходу.

"Ми не знаємо, які саме, але деякі арабські країни і Сполучені Штати мають якісь домовленості, і там є американська присутність, їм допомагають американська авіація, американський флот, там є американські бази. І коли Іран напав на ці країни, то атакував ці бази. І, як ми всі пам'ятаємо, щоб захистити бази, захищали і територію за допомогою відповідної ППО, за допомогою „Патріотів" та інших засобів. Тобто це теж варіант того, як можуть працювати певні гарантії безпеки", - пояснив він.

Президент наголосив, що Україні потрібно чітко визначити, що саме передбачатимуть гарантії безпеки і як вони працюватимуть на практиці.

Що таке четверта стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Чи погодиться Україна віддати Донбас в обмін на гарантії безпеки: думка експерта

Дипломат, ексміністр закордонних справ України Олег Огризко в інтерв'ю Главреду зазначив, що Дональд Трамп не розуміє готовності українців боротися за свою державу замість територіальних поступок.

"Він не розуміє, що можна битися за своє існування, а не віддати 20% своєї території та почати з ворогом торгувати і обмінюватися дружніми посланнями", - наголосив фахівець.

Водночас, на думку Огризка, Вашингтон має в руках реальні важелі, щоб тиснути на Київ у питанні поступок.

"Це інструменти, причому доволі дієві. І Трамп це прекрасно розуміє і знає, що в такий спосіб на нас можна тиснути", - пояснив Огризко.

З ним погоджується в головному професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань, який у коментарі Слово і діло окреслив межу можливих компромісів для України.

"Максимум, на що ми можемо піти, - це замороження по лінії фронту", - зазначив він.

Переговори про мир - новини

Як повідомляв Главред, перші з лютого тристоронні переговори України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися після двох днів зустрічей. Сторони обговорювали архітектуру майбутньої безпеки, гуманітарні питання та обмін полоненими. Територіальне питання залишається однією з найскладніших перешкод на шляху до домовленостей.

Перед зустріччю спецпредставник президента США Джаред Кушнер окреслив пріоритети мирного процесу. Він заявив, що Трамп сповнений рішучості завершити війну в Україні. Вашингтон розраховував, що переговори в ОАЕ дадуть поштовх наступному етапу мирного процесу.

Водночас у Німеччині поставили під сумнів результати діалогу в Абу-Дабі. Оглядачка телеканалу NTV Фрауке Німаєр вважає, що переговори були здебільшого імітацією. На її думку, Путін не дав своїм переговірникам мандата на компроміс.

Німецьке видання BILD писало про те, що Росія вимагає не лише весь Донбас, а й виходу Фінляндії з НАТО, відмови Альянсу від військових баз у країнах Балтії та федералізації Молдови. Такі умови щодо так званого "нового європейського порядку безпеки" російські представники висунули під час неофіційних переговорів про припинення війни в Україні.

Американська газета The New York Times повідомила про те, що Росія на переговорах про завершення війни вимагає, щоб НАТО відвело війська й бази до кордонів 1997 року, а Франція й Британія відмовилися захищати інших європейських союзників своєю ядерною зброєю.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред