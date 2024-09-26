'Нічого нового': у WSJ розкрили, чому план перемоги України 'не вразив' Білий дім

Американські та європейські лідери не вражені планом перемоги Зеленського.

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У Байдена не одобрили план перемоги України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 35 окрема бригада морської піхоти

Американські чиновники висловлюють занепокоєння, що план президента України Володимира Зеленського щодо перемоги у війні проти країни-агресорки Росії більше нагадує прохання про додаткову зброю, ніж повноцінну стратегію.

За їхніми словами, Зеленський протягом кількох місяців просуває цей план як основу для перемоги.

Однак американські та європейські лідери, знайомі із загальними обрисами плану, вважають, що він не пропонує ясного шляху до перемоги, особливо на тлі триваючих успіхів російських військ на полі бою, йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal.

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"Я не вражений, у ньому немає нічого нового", - заявив один із високопоставлених чиновників.

Один із центральних пунктів плану вимагає, щоб США дали Україні "зелене світло" на використання зброї на розсуд Києва, сказав президент Фінляндії Александр Стубб.

Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка:Главреда

За його словами, без цих повноважень пропозиції України зрештою будуть "менш актуальними", оскільки Києву буде складно відповісти на триваючі російські напади.

Байден уже кілька місяців відмовляється йти на поступки на давнє прохання України зняти обмеження на постачання американських і британських ракет дальнього радіусу дії, які дали б змогу її військам завдавати ударів по військових об'єктах у глибині Росії.

Попри наполегливі прохання свого британського колеги, Байден стоїть на своєму, оскільки представники американської адміністрації стверджують, що така зброя не змінить стратегічної ситуації та, можливо, підштовхне російського диктатора Володимира Путіна до ескалації війни.

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

План перемоги України - що відомо

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський розповів про свій план перемоги. За його словами, подробиці плану він обговорюватиме з президентом США, оскільки в плані є пункти, які залежать від позитивного рішення США. Він також зазначив, що план розрахований на швидкі рішення партнерів.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів частину "плану перемоги". Україна повинна мати перевагу на полі бою, щоб змусити Путіна припинити бойові дії. Україна наростила виробництво зброї в шість разів. Однак, попри всі досягнення, нам усе ще не вистачає ресурсів.

Володимир Зеленський озвучив "план перемоги" і заговорив про закінчення війни. За його словами, світ не має права розслаблятися, оскільки Захід ще не зупинив агресію Росії. При цьому Зеленський переконаний, що "ми ближчі до завершення війни, ніж думаємо".

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