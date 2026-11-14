Ядерна зброя замість України: що Трамп обговорить з Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї

У Білому домі визнали, що не розраховують на угоду, а окремої зустрічі з кремлівським диктатором не планують.

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Трамп, Путин и Си встретятся в Китае, чтобы обсудить контроль над ядерным вооружением / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот

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Трамп порушить тему скорочення ядерних арсеналів

У Білому домі не чекають жодної угоди

Війну в Україні на зустрічі не обговорюватимуть

Президент США Дональд Трамп на першій в історії тристоронній зустрічі з очільником країни-агресорки РФ Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном порушить тему скорочення ядерних озброєнь. Зустріч запланована на четвер, 19 листопада, на полях саміту АТЕС у китайському Шеньчжені. Війну Росії проти України там, за словами американської сторони, обговорювати не планують. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на брифінг Білого дому. Речниця Білого дому Олівія Вейлз заявила журналістам, що ядерне роззброєння стане однією з головних тем розмови.

"Він обговорить скорочення ядерної зброї у світі, поширення якої президент Трамп вважає дуже небезпечним", - сказала Вейлз.

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Трамп вирушає в чотириденне турне Азією в понеділок, 16 листопада. Крім Китаю, він відвідає Філіппіни. Разом із президентом до Китаю летить Ілон Маск, але на зустрічі з Сі Цзіньпіном і Путіним його не буде.

Чи домовляться США, Росія та Китай про ядерну зброю?

Високопосадовець адміністрації Трампа визнав, що на прорив у Вашингтоні не розраховують. За його словами, Китаю настав час долучитися до серйозної розмови про ядерні арсенали.

"Ми не очікуємо досягти будь-якої угоди. Це складна тема для Китаю, але ми вважаємо, що Китаю час, так би мовити, сісти за стіл для дорослих і вести дорослі розмови про дорослі речі", - сказав посадовець.

Як пише New York Post, у Білому домі назвали ядерний арсенал Китаю таким, що зростає найшвидше у світі. Росія ж, за оцінкою американського посадовця, має значно довшу, ще з радянських часів, історію переговорів про контроль над озброєннями.

Пекін роками уникає прямих переговорів із Вашингтоном про свою ядерну програму і наполягає, що спершу мають домовлятися США та Росія як власники найбільших арсеналів. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), найбільше збережених ядерних боєголовок має Росія, далі йдуть США та Китай. Договір СНО-3 між Вашингтоном і Москвою цього року припинив дію.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Чому Україну не обговорюватимуть

Крім ядерного питання, Трамп планує говорити про війну США та Ізраїлю проти Ірану. Окремої зустрічі з Путіним у програмі немає, як і обговорення доступу України до супутникового зв'язку від компанії SpaceX.

"Останнім часом у нас було багато зустрічей із росіянами, але Китай насправді не є частиною цього треку, тож обговорювати там Україну не видається доречним", - пояснив посадовець.

Ці заяви розходяться з позицією Кремля: 12 листопада помічник Путіна Юрій Ушаков стверджував, що на полях АТЕС запланована окрема зустріч Путіна і Трампа. Сам Трамп раніше говорив журналістам, що порядок денний не обмежиться ядерною темою.

"Ми будемо говорити про багато речей, зокрема про денуклеаризацію, але ми говоритимемо про багато речей. Ми намагаємося завершити війну в Ірані, і в нас добре виходить", - заявив Трамп.

Хроніка політичної кар'єри Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Чи може Трамп застосувати ядерну зброю проти Ірану?

Політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов в інтерв'ю Главреду зазначив, що ризик ядерної ескалації у війні з Іраном мінімальний, хоча нова хвиля ударів не виключена.

"З імовірністю 30-40% Трамп повторить серію ракетних і авіаційних ударів по Ірану. Але ймовірність застосування ядерної зброї - мізерна", - наголосив експерт.

Він також звернув увагу на звичну тактику американського президента в кризових ситуаціях.

"Навіть якщо такий крок обговорювався, то всім відомий улюблений прийом Трампа - піднімати до небес, лякати, а потім відступати", - пояснив Золотарьов.

Чи готовий Китай до переговорів про ядерне роззброєння

Директорка Проєкту з ядерних питань Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Гезер Вільямс у аналітичній статті CSIS вважає, що ініціатива Трампа наштовхується на позиції обох співрозмовників. На її думку, Москва руйнує чинні домовленості, а Пекін участі в них уникає.

"Поки Росія підриває контроль над озброєннями, Китай відмовляється брати участь у ньому повною мірою", - зазначила вона.

Водночас експертка припускає, що майбутні домовленості можуть суттєво відрізнятися від класичних договорів часів холодної війни.

"Контроль над озброєннями майбутнього не обов'язково виглядатиме так, як контроль над озброєннями минулого", - підкреслила Вільямс.

Зустріч Трампа, Путіна і Сі Цзіньпіна - новини

Як повідомляв Главред, Кремль анонсував окрему зустріч Путіна і Трампа на саміті АТЕС. За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, лідери продовжать обговорення війни в Україні під час двосторонніх переговорів. Також у Москві заявили, що триває узгодження змісту тристоронньої зустрічі РФ, КНР і США.

Тим часом у Європі побоюються несподіваних поступок Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Дубліні закликав Трампа уникати сюрпризів щодо України на переговорах у Китаї. У ЄС не хочуть повторення сценарію зустрічі на Алясці.

Українські дипломати критично оцінюють курс Білого дому щодо Москви. Колишній посол України у США Олег Шамшур пояснив, чому Трамп пішов на поводу у Путіна. За його словами, для Трампа, його оточення та бізнесменів Росія - "це як Ельдорадо".

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