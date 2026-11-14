"Абсолютно примітивний хід": Зеленський розкрив задум Путіна щодо Костянтинівки

За словами президента, цивільних у місті майже не лишилося, а слідом під ударом опиняться Краматорськ і Слов'янськ.

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Росія хоче організувати гуманітарну місію в Костянтинівці, щоб захопити це місто - Зеленський / Колаж: Главред, фото: t.me/Khyzhak_brigade, Офіс президента

Головне із заяви:

Зеленський назвав ідею Кремля щодо Костянтинівки "примітивним ходом"

За його словами, у місті лишилися тільки військові

Наступними цілями РФ можуть стати Краматорськ і Слов'янськ

Пропозиція Кремля провести гуманітарну місію в Костянтинівці - це спроба країни-агресорки отримати місто, яке вона не може захопити силою. Цивільних у Костянтинівці майже немає, там перебувають лише військові. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Глава держави назвав російську історію про "мирне населення" реакцією Путіна на провали під містом.

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"Російська історія про „мирне населення" в Костянтинівці - це рефлексії Путіна на те, що він не зміг захопити Костянтинівку. Абсолютно примітивний хід, тому що інакше він це місто отримати не може", - сказав Зеленський.

За його словами, Путін хоче, щоб українські війська вийшли з Костянтинівки, а окупанти зайшли й таким чином захопили все місто. Президент наголосив, що вже пояснив свою позицію американським перемовникам.

"Але ми тут глибоко в матеріалі та все враховуємо. Я пояснив американським перемовникам мою позицію щодо Костянтинівки. Люди там - це виключно громадяни України зі зброєю і громадяни Росії, які є окупантами, і також зі зброєю. І там, усередині Костянтинівки, йдуть бої. Вони мені привезли цю пропозицію", - розповів президент.

Чому Кремль обрав саме Костянтинівку

Зеленський зазначив, що Україна робила все можливе, щоб цивільні могли виїхати з міста. Якщо ж віддати Костянтинівку, наступними кроками росіян стануть інші міста Донбасу.

Президент нагадав, що окупанти вже півтора року не можуть захопити місто, а лише в жовтні втратили у штурмах 54 тисячі військових. Він також згадав Олешки, де людей вдалося розблокувати, але саме росіяни їх заблокували й замінували територію.

Так виглядала Костянтинівка у 2025 році / Фото: t.me/Khyzhak_brigade

На думку глави держави, справжня мета Москви - відкрити собі шлях на Краматорськ і Слов'янськ.

"Якби їм були важливі життя мирних жителів, вони могли б запропонувати якісь подібні операції в селах, розташованих неподалік Олешок. Але Росія не запропонувала жодного з цих сіл. А що вони запропонували? Костянтинівку. Навіщо? Тому що після Костянтинівки будуть Краматорськ і Слов'янськ. Вони хочуть знищити ці міста, вбити всіх наших людей. Така в них ідея", - підкреслив Зеленський.

Костянтинівка - що про неї відомо / Инфографика: Главред

Навіщо Росії Костянтинівка і що буде після неї?

Начальник штабу підрозділу БпЛА 93-ї ОМБр Антон Дзюбенко ще влітку в інтерв'ю Главреду пояснював, що росіяни прагнуть захопити місто не лише заради пропаганди.

"Зараз Костянтинівка має певне стратегічне значення для росіян. Вони прагнуть захопити її, щоб розповісти у своїх ЗМІ про чергову так звану перемогу на полі бою та відкрити шлях на Дружківку", - наголосив військовий.

За словами Дзюбенка, саме Дружківка прикриває найбільшу агломерацію регіону.

"Сьогодні Дружківка - наш крайній форпост з півдня перед Слов'янсько-Краматорським напрямком, який є найбільшою агломерацією Донецької області", - пояснив він.

З ним погоджується військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко, який у коментарі Слово і Діло наголосив на військовій вазі міста.

"Костянтинівка - це насамперед місто оперативно-тактичного значення", - зазначив він.

Водночас експерт звернув увагу, що можливість залишити місто для цивільних досі є.

"Виїхати можливо, така можливість була, є і поки що залишається", - додав Коваленко.

Костянтинівка - новини

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін 12 листопада зустрівся зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Аналітики ISW припустили, що Кремль може використати паузу для підготовки наступу на Дружківку. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що підготовка такої місії займе від кількох тижнів до кількох місяців.

Тим часом бої за Костянтинівку тривають. У DeepState розповіли, що місто перебуває під контролем ЗСУ, попри активні штурми окупантів. За даними ISW, з 1 вересня в місті та на околицях зафіксовано щонайменше 41 українську позицію.

Напередодні аналітики оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, армія РФ просунулася біля Костянтинівки та Червоного на Донеччині. Про ситуацію на фронті в DeepState повідомили 11 листопада.

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