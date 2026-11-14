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РФ модернізувала "Іскандери" для ударів по мостах: The Telegraph розкрив задум Кремля

Дар'я Пшеничник
14 листопада 2026, 11:38
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Ракети отримали оптичні та радіолокаційні головки, які дозволяють коригувати курс в останні секунди перед влученням.
РФ модернізувала 'Іскандери' для ударів по мостах: The Telegraph розкрив задум Кремля
"Іскандери" стали значно точнішими/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Коротко:

  • РФ оснастила "Іскандери" оптичними та радарними ГСН
  • Похибка нових ракет становить лише кілька метрів
  • Кремль прагне розколоти енергосистему України по Дніпру

Російські військові оснастили балістичні ракети "Іскандер" оптичними та радіолокаційними головками самонаведення. Завдяки цьому ракети можуть коригувати курс за лічені секунди до влучання та бити по цілях із ювелірною точністю. На думку українських посадовців, така модернізація є частиною стратегії Москви, спрямованої на те, щоб розділити Україну навпіл, повідомляє The Telegraph.

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Радник президента України Сергій Бескрестнов уточнив, що похибка таких ракет становить лише кілька метрів. Саме їх застосовували під час нещодавніх атак на київські мости.

Ще один український чиновник розповів Financial Times, що план Кремля також передбачає розрив перетоків електроенергії із заходу на схід країни. Це загрожує залишити без світла мільйони людей.

Як нова технологія змінює балістику

Оптичні та радіолокаційні головки, ймовірно, є новітньою російською розробкою. Вони сканують місцевість за кілька секунд до підриву бойової частини, тож ракети можуть обходити українські засоби радіоелектронної боротьби. Професор військової стратегії та технологій Мауро Гіллі вважає, що це може зняти частину найгостріших тактичних проблем, з якими РФ стикалася від початку війни.

Експерт нагадує, у чому досі полягала головна вада зброї такого класу.

"Особливість балістичних ракет полягає в наявності певної похибки, оскільки вони рухаються по параболічній траєкторії", - зазначив Гіллі в інтерв'ю The Telegraph.

За його словами, на початку польоту ракету веде бортовий комп'ютер: він виставляє її в потрібне положення, коли вона досягає заданої висоти.

"Однак на фінальному відрізку ракета рухається, по суті, лише під дією гравітації. Тепер ситуація змінилася", - наголосив професор.

Водночас Гіллі зауважив, що міцних київських мостів удари не зруйнували, і навряд чи могли це зробити. Проте рух переправами зупинявся, громадський транспорт паралізувало, а місто потерпало від багатогодинних заторів. Атаки на енергооб'єкти залишили значну частину столиці без електрики, тепла й води.

Мета - розколоти енергосистему по Дніпру

Науковий співробітник аналітичного центру GLOBSEC Максим Безносюк звертає увагу, що Росія дедалі частіше б'є по мостах. Спроби розколоти енергетичну мережу країни на дві частини вздовж Дніпра, за його словами, почалися ще в грудні минулого року.

"Кремль реалізує те, що інженери називають "острівним режимом" (islanding): мета полягає в тому, щоб роздрібнити енергосистему України на ізольовані сегменти", - розповів Безносюк The Telegraph.

Аналітик пояснює, що відрізані частини змушені працювати автономно. Вони вже не можуть перекидати електроенергію від станцій, що працюють, туди, де її бракує.

"Мета – не тільки принести жахи війни в домівки українців, а й завдати удару по оборонній промисловості та системам життєзабезпечення", - наголосив експерт.

РФ модернізувала 'Іскандери' для ударів по мостах: The Telegraph розкрив задум Кремля
ОТРК "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Чому ракети "Іскандер" важко збивати

Головний редактор порталу "Мілітарний" Михайло Люксіков говорив, що російські балістичні ракети "Іскандер", ймовірно, пройшли модернізацію й отримали оновлені засоби обману протиповітряної оборони.

За його словами, йдеться про здатність випускати в повітря спеціальні об'єкти-приманки безпосередньо під час польоту. Радіолокаційні станції замість одного реального об'єкта фіксують на екранах одразу декілька. Це суттєво ускладнює розпізнавання та перехоплення.

"Ракета "Іскандер" була від початку обладнана для відстрілу фальшивих цілей. В процесі застосування по Україні неодноразово фіксувалися фальшиві цілі. За обідком ракетного двигуна можна було бачити відповідні місця для відстрілу. Потім росіяни модернізували, відмовилися від подібних пасток", - розповів він.

Удари РФ по мостах - останні новини

Як повідомляв Главред, під час нічної атаки 7 листопада кілька російських ракет влучили в Північний міст у Києві. Пошкоджено дорожнє полотно, контактну мережу тролейбусів та лінії електропередач.

27 жовтня Росія спрямувала кілька балістичних ракет по Південному мосту в Києві. Під час нічного обстрілу противник використав два типи ракет, однак остаточно встановити, які саме боєприпаси влучили в Південний міст, мають фахівці, які працюють на місцях ударів.

6 жовтня російська окупаційна армія атакувала міст через Дніпро у Запоріжжі. Двоє чоловіків постраждали та були госпіталізовані.

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