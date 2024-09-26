'Ми посилимо план перемоги': Зеленський зустрівся з Байденом

Президент Володимир Зеленський провів офіційну зустріч з Джо Байденом в Овальному кабінеті Білого дому.

https://glavred.net/politics/my-usilim-plan-pobedy-zelenskiy-vstretilsya-s-baydenom-10600436.html Посилання скопійоване

Зеленський зустрівся з Байденом у США / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Зустріч провели в Овальному кабінеті Білого дому. Про це повідомляє Укрінформ.

Під час цієї зустрічі лідери країн обговорили ситуацію в Україні, пункти Плану перемоги України та подальшу підтримку держави.

"Ми готуємося обговорити деталі, щоб посилити план, скоординувати наші позиції ... Дякую вам за цю непохитну двопартійну підтримку і всьому американському народу. Разом ми маємо перемогти, ми переможемо", - сказав президент на початку зустрічі з Байденом. відео дня

Дивіться відео про зустріч Джо Байдена з Володимиром Зеленським:

Зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом / фото: скріншот

Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський має представити під час візиту у США Джо Байдену й іншим світовим лідерам.

За даними The Times він насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа. Водночас, як пише CNN з посиланням на коментар президента Зеленського, у плані перемоги є чотири базові пункти і один додатковий — на період після війни.

Зустріч Зеленського з представниками США та Британії

Нагадаємо, що на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Білого дому Джо Байденом. Сторони домовилися обговорити план перемоги у Вашингтоні, куди сьогодні вже відправився президент України.

Напередодні Зеленсикй висловив вдячність США, адже вони оголосили про надання Україні оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США і запровадження додаткових санкцій проти країни-агресорки Росії.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером Зеленський обговорив головні виклики у війні. Стармер тоді заявив, що вважає, що наступні тижні та місяці стають вирішальними у російсько-українській війні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред