УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"Ми посилимо план перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом

Ангеліна Підвисоцька
26 вересня 2024, 22:47
65
Президент Володимир Зеленський провів офіційну зустріч з Джо Байденом в Овальному кабінеті Білого дому.
Байден, Зеленский
Зеленський зустрівся з Байденом у США / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом. Зустріч провели в Овальному кабінеті Білого дому. Про це повідомляє Укрінформ.

Під час цієї зустрічі лідери країн обговорили ситуацію в Україні, пункти Плану перемоги України та подальшу підтримку держави.

"Ми готуємося обговорити деталі, щоб посилити план, скоординувати наші позиції ... Дякую вам за цю непохитну двопартійну підтримку і всьому американському народу. Разом ми маємо перемогти, ми переможемо", - сказав президент на початку зустрічі з Байденом.

відео дня

Дивіться відео про зустріч Джо Байдена з Володимиром Зеленським:

'Ми посилимо план перемоги': Зеленський зустрівся з Байденом
Зустріч Володимира Зеленського з Джо Байденом / фото: скріншот

'Ми посилимо план перемоги': Зеленський зустрівся з Байденом
Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський має представити під час візиту у США Джо Байдену й іншим світовим лідерам.
За даними The Times він насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Водночас, як пише CNN з посиланням на коментар президента Зеленського, у плані перемоги є чотири базові пункти і один додатковий — на період після війни.

Зустріч Зеленського з представниками США та Британії

Нагадаємо, що на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Білого дому Джо Байденом. Сторони домовилися обговорити план перемоги у Вашингтоні, куди сьогодні вже відправився президент України.

Напередодні Зеленсикй висловив вдячність США, адже вони оголосили про надання Україні оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США і запровадження додаткових санкцій проти країни-агресорки Росії.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з прем'єром Великої Британії Кіром Стармером Зеленський обговорив головні виклики у війні. Стармер тоді заявив, що вважає, що наступні тижні та місяці стають вирішальними у російсько-українській війні.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Зеленський Джо Байден
Реклама

Головне за день

"Ми посилимо план перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом

"Ми посилимо план перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом

22:47 Політика
Випалюють землю і знищили будинки: росіяни готуються до штурму ще одного міста

Випалюють землю і знищили будинки: росіяни готуються до штурму ще одного міста

21:12 Україна
Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США: про що йшла мова

Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США: про що йшла мова

21:01 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не підлетить на кілометр: як ефективно захистити дім від молі - перевірений засіб 9964

Не підлетить на кілометр: як ефективно захистити дім від молі - перевірений засіб

Залишатиметься свіжою всю зиму : як правильно зберігати картоплю 7267

Залишатиметься свіжою "всю зиму": як правильно зберігати картоплю

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі 5464

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі

Мають неабияку чуйку : топ-3 знаки зодіаку з найкращою інтуїцією 4939

Мають неабияку "чуйку": топ-3 знаки зодіаку з найкращою інтуїцією

Останні новини

23:01

Тільки найуважніший впорається за 60 секунд: знайдіть котика серед листя

22:47

"Ми посилимо план перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом

22:45

Військовий облік онлайн, без ВЛК: що пропонує Міноборони

22:38

Візьмемо участь у встановленні миру: Ердоган виступив з важливою заявою

22:18

Олена Зеленська підкорила шикарним образом на зустрічі в Нью-Йорку

Україні потрібно 400-500 ракет, щоб винести логістику РФ і послабити натиск на фронті - ЖдановУкраїні потрібно 400-500 ракет, щоб винести логістику РФ і послабити натиск на фронті - Жданов
21:41

"Занурився в бочку з брудом": Ахтем Сеітаблаєв розповів, як піднімав руку на свою кохану

21:26

"Переграв" Росію: глава МЗС Сибіга зустрівся з китайською делегацією - подробиці

21:12

Випалюють землю і знищили будинки: росіяни готуються до штурму ще одного міста

21:01

Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Сенату США: про що йшла моваФото

Реклама
20:56

Скільки зберігається сало в холодильнику: несподівана відповідь буквально збиває з нігВідео

20:37

Дмитрука готуються екстрадувати: заява Офісу генпрокурора

20:19

Можливі нові удари з повітря: РФ боїться руйнування Кримського мосту — Риженко

19:45

Удари по військових арсеналах вплинуть на перебіг війни: Жданов дав свою оцінку

19:44

Необхідне роззброєння: у США відреагували на ядерні погрози Путіна

19:40

Потужний вітер і дощ: в які регіони увірветься сильна негода

19:25

Як правильно називається вмикач чи вимикач: Авраменко здивував поясненням

19:17

Ситуація у Вовчанську: окупанти риють підземні тунелі

19:14

Жданов пояснив причину гучних провалів РФ із запусками ракет "Сармат"

19:10

Що відбувається у ВугледаріПогляд

19:04

Допомагають вернути Крим Україні: як партизани посилюють операції на півострові

Реклама
18:51

Як не угробити багатий урожай: що можна посадити в жовтніВідео

18:27

В Угорщині назвали беззмістовним рішення України боротися проти агресії Росії

17:47

"72-га бригада вийшла з міста Вугледар": в ЗСУ відреагували на чутки про здачу

17:46

Горить будинок, є постраждалі: росіяни вдарили трьома КАБами по ХарковуФото

17:33

Зеленський розглядає проведення виборів у 2025 році - The Economist

17:21

В Україні обмежили мобілізацію чоловіків старших за 50: Веніславський розповів деталі

17:20

Україна може уразити мінімум 250 об’єктів на території РФ: Жданов назвав умову

17:17

Китай просуває вигідні для Росії умови миру: Україна пішла на хитрість - Politico

17:05

Ви принесете в дім благополуччя: що потрібно зробити 27 вересня - прикмети

16:58

Не відшукає навіть досвідчений хакер: як стовідсотково видалити історію пошуку в ГуглВідео

16:50

На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає

16:23

Безвідповідальна поведінка: в ЄС відповіли на ядерну загрозу РФ - The Guardian

16:18

Росія "промацує" маршрути до АЕС. Що показала остання атака на Україну

16:13

РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку: у ЗСУ заявили про нові штурми

16:00

Дитина їсть руками: нутриціолог назвав топ-5 причин, чому це корисно для малечі

15:32

Приємний звук, але погані наслідки: що означає, якщо дрова тріщать у вогніВідео

15:27

Що означає "обоє рябоє": якими милозвучними фразеологізмами можна замінити цей вислівВідео

15:24

Снарядний голод армії РФ буде забезпечений: ЗСУ можуть "зламати" ворога - Жданов

15:04

4 проблеми, які можуть завадити якісній підготовці до НМТ новини компанії

14:55

Скільки ракет потрібно ЗСУ, щоб знищити військові об'єкти РФ: Жданов розкрив деталі

Реклама
14:55

Зустріч Зеленського з Байденом тет-а-тет: відомо, про що вони говоритимуть

14:52

Як уберегти троянди від заморозків: казковий результат навесні гарантованийВідео

14:30

Засвітився в Києві: втікач Олег Винник повернувся в Україну - блогер

14:26

Чоловік півстоліття чекав на смертну кару, але суд його виправдав - що сталось

14:23

Це вперше: США надали Україні касетні JSOW до F-16, куди битимуть

14:18

Наступ армії РФ сповільниться на 4 напрямках: Жданов назвав причину

14:07

Не великими котами: як насправді кішки бачать своїх господарів - точна відповідьВідео

13:53

Наступна атака буде потужнішою: Гетьман попередив українців про масований удар РФ

13:44

Жінка вигадала незвичне ім’я для своєї дитини, але люди її не зрозуміли

13:32

Росія сьогодні зранку випустила три "Кинджали" по Старокостянтинову: деталі

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомОптичні ілюзіїУсе про шоу-бізнесНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти