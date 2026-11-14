Потужна пожежа під Києвом: дрон атакував складські приміщення у Вишгороді

Перед "прильотом" у Києві та області було оголошено "жовтий" рівень тривоги.

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Дрони атакували склади у Вишгороді / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Коротко:

У Києві та області оголосили тривогу

Пролунали вибухи

Під Києвом спалахнула пожежа

Вранці в суботу, 14 листопада, у Києві та області оголосили "жовтий" рівень тривоги на тлі атаки дронів. Були чутні звуки вибухів. У Вишгороді спалахнула сильна пожежа після влучання БПЛА.

Місцеві канали опублікували кадри загоряння та густого диму над територією.

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У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в результаті ранкової атаки БПЛА у Вишгородському районі пошкоджено складські приміщення. Виникла пожежа.

На місці працюють підрозділи ДСНС.

Інформації про загиблих та постраждалих не надходило.

Пожежа у Вишгороді 14 листопада / скріншот

У свою чергу, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території у двох місцях.

За попередніми даними, постраждалих немає. Екстрені служби вирушають на місця.

Атаки РФ по Україні - новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 листопада російські дрони атакували Київ, Рівне та Вінницю. У столиці уламки безпілотника впали на будівлю медичного закладу в Шевченківському районі, де спалахнула пожежа. Голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович тоді повідомляв про трьох постраждалих.

Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки дронів на Київ у ніч на 13 листопада російські окупанти пошкодили Національний інститут травматології та ортопедії у Шевченківському районі. Вибухова хвиля пошкодила фасад і вибила понад 100 вікон у більш ніж шести відділеннях, а другий поверх будівлі частково зруйновано.

У ЗС ЗСУ повідомили, що в ніч на 13 листопада Росія атакувала Україну 117 ударними безпілотниками, 63 з яких були реактивними. Сили оборони збили або знешкодили 80 дронів, проте влучання зафіксовано на 24 локаціях, а уламки збитих апаратів впали ще на 10.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

До 80 ракет за одну атаку: коли РФ може завдати масованого удару

Наступний масований удар по Україні країна-агресор Росія може завдати через півтора-два тижні, коли температура повітря знизиться, а атаку меншого масштабу - вже через тиждень. Про це заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Аналітик виділяє кілька форматів атак. Перший - це обстріли з обмеженим набором засобів ураження. Другий - комбіновані удари із застосуванням понад 50 ракет різних типів, іноді до 70–80. Від формату залежать і інтервали між хвилями.

"Що стосується розвідувального удару - протягом 24–48 годин росіяни, керуючись інформацією про цілі, можуть його завдати. Якщо цього не відбудеться, то наступну атаку з обмеженим боєкомплектом можуть здійснити через тиждень. Масований удар - через півтора-два тижні (коли температура повітря стане нижчою за нинішню)", - зазначає Коваленко.

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