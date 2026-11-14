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У США відбувся справжній авіаколапс: чому було затримано або скасовано тисячі рейсів

Дар'я Пшеничник
14 листопада 2026, 08:46
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Причиною став збій зв'язку в центрах управління повітряним рухом, а версію про кібератаку влада поки не підтверджує.
У США відбувся справжній авіаколапс: чому було затримано або скасовано тисячі рейсів
В США призупинили вильоти всіх авіарейсів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • FAA зупинило вильоти з усіх аеропортів США
  • Понад 10 тис. рейсів затримали або скасували
  • Причина - збій зв'язку в центрах управління повітряним рухом

відео дня

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) у п'ятницю, 13 листопада, зупинило вильоти з усіх аеропортів країни через проблеми зі зв'язком у регіональних центрах управління повітряним рухом. Таке рішення відомство пояснило "надзвичайними обставинами та міркуваннями безпеки", повідомляє AP.

За попередніми даними авіаційних сервісів, обмеження почали діяти приблизно о 20:53 за Гринвічем (22:53 за київським часом). Портал FlightAware нарахував понад 10 тисяч затриманих або скасованих рейсів у США.

За даними сервісу The ATC App, пілоти й диспетчери в різних регіонах країни отримали вказівку практично одночасно.

"До уваги всіх експлуатантів повітряних суден: за розпорядженням Федерального командного центру авіації в усіх аеропортах запроваджено заборону на вильоти. Усі літаки, що готуються до вильоту, повинні залишатися на землі до подальших повідомлень. Міжнародні рейси, які прибувають до США, обслуговуватимуться в індивідуальному порядку", – йдеться в тексті розпорядження.

Збій зачепив усі диспетчерські центри

Попередньо збій пов'язують із неполадками обладнання. Канадські диспетчери, як повідомив The ATC App, пояснили ситуацію перебоями в радіосистемах FAA. Перші офіційні пояснення в соцмережі X оприлюднив міністр транспорту США Шон Даффі.

"FAA оголосило загальнонаціональну заборону на зліт для всіх аеропортів США у зв'язку з проблемою зв'язку, яка торкнулася всіх центрів управління повітряним рухом. Технічні фахівці FAA розслідують цю проблему. Ми негайно повідомлятимемо про нові подробиці, щойно вони стануть нам відомі", – написав Даффі.

Про перебої з доступом до мережі та зв'язком заявила й Національна метеорологічна служба США.

Чи була це кібератака

Секретар Міністерства внутрішньої безпеки Марквейн Маллін запевнив, що люди в безпеці й причин хвилюватися за близьких немає. Водночас версію про хакерську атаку він назвав передчасною, адже причину інциденту ще не встановили.

"Це не ще один теракт 11 вересня, це збій у роботі телекомунікацій. Це зовсім інша ситуація", – зауважив Маллін.

За словами міністра, на відновлення зв'язку та інтернету знадобиться більше ніж година. Слідчі не відкидають жодної версії того, що сталося.

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