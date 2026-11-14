Команда Трампа розпочала підготовку найбільшого обміну полоненими України й РФ

Наразі найбільшим залишається обмін за формулою "1000 на 1000", який Україна та Росія провели у травні 2025 року після переговорів у Стамбулі.

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Білий дім анонсував найбільший обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Офіс президента

Головне із заяви:

США почали готувати найбільший обмін полоненими у війні

Кількість полонених і дату обміну поки не назвали

Європейців залучать до наступних переговорів

Білий дім офіційно підтвердив, що США розпочали роботу над найбільшим з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки обміном полоненими між Україною та РФ. Напередодні про рекордний обмін полоненими заявив зять президента США Джаред Кушнер, а тепер його слова підтвердила адміністрація Дональда Трампа.

У Вашингтоні назвали підсумки дипломатичного тижня обнадійливим прогресом на шляху до миру. Про це заявила головна заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі в X.

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За її словами, переговори з обома сторонами війни за дорученням Трампа вели спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

"За дорученням президента Трампа спецпосланці Стів Віткофф] і Джаред Кушнер доклали значних зусиль, працюючи з обома сторонами російсько-української війни, щоб назавжди покласти край цьому конфлікту. Цього тижня вони провели історичний другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, зустрілися з президентами Зеленським і Путіним, домоглися включення європейських партнерів до майбутніх обговорень і розпочали роботу над тим, що стане найбільшим обміном полоненими в цій війні. Обнадійливий прогрес на шляху до миру!", - написала Келлі.

Що відомо про майбутній обмін полоненими

Тристоронні переговори делегацій України, росії та США в Абу-Дабі завершилися 11 листопада. Як повідомляє Al Jazeera, Кушнер тоді заявив на пресконференції, що кількість полонених для обміну остаточно визначать 12 листопада.

У заяві Білого дому від 13 листопада ані кількість полонених, ані дата обміну не названі. Після Абу-Дабі американські посланці провели зустрічі з Путіним у Москві та з Володимиром Зеленським у Дубліні.

Хто такий Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чи стане новий обмін полоненими рекордним?

Найбільшим досі залишається обмін за формулою "1000 на 1000", який Україна та Росія провели у травні 2025 року після переговорів у Стамбулі. Політичний аналітик Дмитро Медведенко в коментарі Al Jazeera зазначив, що саме цю планку має перевершити анонсований обмін.

"Щоб це був найбільший обмін полоненими, він має перевищити обмін „1000 на 1000" у травні минулого року", - сказав він.

Водночас експерт звернув увагу, що обміни відбуваються регулярно і без такої масштабної дипломатії.

"Кожні два-три місяці сторони обмінюються 100-300 полоненими. Це канал, який справді працює", - наголосив Медведенко.

Обмін полоненими - новини

Як повідомляв Главред, 12 листопада у Дубліні Володимир Зеленський зустрівся з Віткоффом і Кушнером. Сторони обговорили результати тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Подробиці домовленостей публічно не розкривали.

Згодом Зеленський повідомив про домовленість щодо найбільшого обміну полоненими, участі Європи в наступних переговорах та майбутньої архітектури безпеки.

У свою чергу Кушнер запевнив, що жодні домовленості щодо безпеки Європи не затвердять без урахування безпекових інтересів України. Принцип переговорів - нічого не узгоджено, доки не узгоджено все, за винятком гуманітарних питань. За його словами, незабаром буде оголошено про напрямки переговорів, графік та додаткові деталі.

Окремо він згадав про підготовку обміну полоненими.

"Ми також працюємо над тим, що стане найбільшим обміном полоненими у цій війні, потенційно возз'єднавши тисячі людей із їхніми родинами", - зазначив спецпосланець.

Попередню велику домовленість про обмін за посередництва США досягли на початку року. 5 лютого під час переговорів в Абу-Дабі Україна, Росія та США погодили обмін 314 полоненими, повідомляв Віткофф. Українську делегацію тоді очолював Рустем Умєров.

Обміни полоненими тривали протягом усього року. У травні Україні вдалося повернути 205 захисників з російського полону. 23 жовтня додому повернулися ще майже 300 українських захисників.

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