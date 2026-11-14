Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Команда Трампа розпочала підготовку найбільшого обміну полоненими України й РФ

Анна Ярославська
14 листопада 2026, 08:53
google news Підпишіться
на нас в Google
Наразі найбільшим залишається обмін за формулою "1000 на 1000", який Україна та Росія провели у травні 2025 року після переговорів у Стамбулі.
Кушнер, Віткофф, обмін полоненими
Білий дім анонсував найбільший обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, Офіс президента

Головне із заяви:

  • США почали готувати найбільший обмін полоненими у війні
  • Кількість полонених і дату обміну поки не назвали
  • Європейців залучать до наступних переговорів

Білий дім офіційно підтвердив, що США розпочали роботу над найбільшим з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки обміном полоненими між Україною та РФ. Напередодні про рекордний обмін полоненими заявив зять президента США Джаред Кушнер, а тепер його слова підтвердила адміністрація Дональда Трампа.

У Вашингтоні назвали підсумки дипломатичного тижня обнадійливим прогресом на шляху до миру. Про це заявила головна заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі в X.

відео дня

За її словами, переговори з обома сторонами війни за дорученням Трампа вели спецпосланець Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

"За дорученням президента Трампа спецпосланці Стів Віткофф] і Джаред Кушнер доклали значних зусиль, працюючи з обома сторонами російсько-української війни, щоб назавжди покласти край цьому конфлікту. Цього тижня вони провели історичний другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, зустрілися з президентами Зеленським і Путіним, домоглися включення європейських партнерів до майбутніх обговорень і розпочали роботу над тим, що стане найбільшим обміном полоненими в цій війні. Обнадійливий прогрес на шляху до миру!", - написала Келлі.

Скріншот

Що відомо про майбутній обмін полоненими

Тристоронні переговори делегацій України, росії та США в Абу-Дабі завершилися 11 листопада. Як повідомляє Al Jazeera, Кушнер тоді заявив на пресконференції, що кількість полонених для обміну остаточно визначать 12 листопада.

У заяві Білого дому від 13 листопада ані кількість полонених, ані дата обміну не названі. Після Абу-Дабі американські посланці провели зустрічі з Путіним у Москві та з Володимиром Зеленським у Дубліні.

Хто такий Джаред Кушнер
Хто такий Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Чи стане новий обмін полоненими рекордним?

Найбільшим досі залишається обмін за формулою "1000 на 1000", який Україна та Росія провели у травні 2025 року після переговорів у Стамбулі. Політичний аналітик Дмитро Медведенко в коментарі Al Jazeera зазначив, що саме цю планку має перевершити анонсований обмін.

"Щоб це був найбільший обмін полоненими, він має перевищити обмін „1000 на 1000" у травні минулого року", - сказав він.

Водночас експерт звернув увагу, що обміни відбуваються регулярно і без такої масштабної дипломатії.

"Кожні два-три місяці сторони обмінюються 100-300 полоненими. Це канал, який справді працює", - наголосив Медведенко.

Обмін полоненими - новини

Як повідомляв Главред, 12 листопада у Дубліні Володимир Зеленський зустрівся з Віткоффом і Кушнером. Сторони обговорили результати тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Подробиці домовленостей публічно не розкривали.

Згодом Зеленський повідомив про домовленість щодо найбільшого обміну полоненими, участі Європи в наступних переговорах та майбутньої архітектури безпеки.

У свою чергу Кушнер запевнив, що жодні домовленості щодо безпеки Європи не затвердять без урахування безпекових інтересів України. Принцип переговорів - нічого не узгоджено, доки не узгоджено все, за винятком гуманітарних питань. За його словами, незабаром буде оголошено про напрямки переговорів, графік та додаткові деталі.

Окремо він згадав про підготовку обміну полоненими.

"Ми також працюємо над тим, що стане найбільшим обміном полоненими у цій війні, потенційно возз'єднавши тисячі людей із їхніми родинами", - зазначив спецпосланець.

Попередню велику домовленість про обмін за посередництва США досягли на початку року. 5 лютого під час переговорів в Абу-Дабі Україна, Росія та США погодили обмін 314 полоненими, повідомляв Віткофф. Українську делегацію тоді очолював Рустем Умєров.

Обміни полоненими тривали протягом усього року. У травні Україні вдалося повернути 205 захисників з російського полону. 23 жовтня додому повернулися ще майже 300 українських захисників.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Абу-Даби обмін полоненими мирні переговори Білий дім Стів Віткофф
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потужна пожежа під Києвом: дрон атакував складські приміщення у Вишгороді

Потужна пожежа під Києвом: дрон атакував складські приміщення у Вишгороді

09:54Війна
Сенатори США висунули вимогу до Маска через обмеження Starlink в Україні: що відомо

Сенатори США висунули вимогу до Маска через обмеження Starlink в Україні: що відомо

09:50Світ
Команда Трампа розпочала підготовку найбільшого обміну полоненими України й РФ

Команда Трампа розпочала підготовку найбільшого обміну полоненими України й РФ

08:53Політика
Реклама

Популярне

Більше
Волоські горіхи псуються через одну помилку: як зберегти врожай до наступного року

Волоські горіхи псуються через одну помилку: як зберегти врожай до наступного року

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Чи потрібно вимикати бойлер на ніч: експерти пояснили, як платити менше

Чи потрібно вимикати бойлер на ніч: експерти пояснили, як платити менше

Гороскоп на тиждень 16–22 листопада: Левам — нові ідеї, Рибам — шанс на успіх

Гороскоп на тиждень 16–22 листопада: Левам — нові ідеї, Рибам — шанс на успіх

Магнітні бурі 14–15 листопада: чи готує Сонце неприємний сюрприз на вихідні

Магнітні бурі 14–15 листопада: чи готує Сонце неприємний сюрприз на вихідні

Останні новини

11:07

Китайський гороскоп на завтра, 15 листопада: Півням — компанія, Тиграм — повернення

10:55

Не лише розбите дзеркало: 6 предметів, які вважають джерелом негативу

10:51

Маринована журавлина замість соусу: як приготувати ягоди в пряному сиропі

10:43

За кілька хвилин і без плити: незвичайна закуска з манго на свято

10:36

У Запоріжжі повністю перекрили рух греблею ДніпроГЕС: які є шляхи об'їзду

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
10:26

Гороскоп Таро на тиждень 16–22 листопада: Тельцям — шанс, Ракам — гармонія

10:17

Комаров вирушить до нової країни: де зніматимуть "Світ навиворіт"

09:54

Потужна пожежа під Києвом: дрон атакував складські приміщення у Вишгороді

09:50

"Поливати таким брудом": Астаф'єва жорстко відповіла Наталії Сумській

Реклама
09:50

Сенатори США висунули вимогу до Маска через обмеження Starlink в Україні: що відомо

09:27

З неї не їдять: навіщо на святковому столі ставлять сервірувальну тарілку

08:53

Команда Трампа розпочала підготовку найбільшого обміну полоненими України й РФ

08:46

У США відбувся справжній авіаколапс: чому було затримано або скасовано тисячі рейсів

08:12

Ядерний щит і кордони 1997 року: що вимагає РФ від НАТО в обмін на мир в Україні

08:10

Навіщо Росії перемовини: Маляр назвала три цілі КремляПогляд

07:52

Ядерна зброя замість України: що Трамп обговорить з Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї

05:30

Удача не омине їх: які китайські знаки зодіаку отримають велику винагороду

05:02

Як зробити батареї гарячішими: сантехнік поділився секретом із 3 кроківВідео

04:41

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

04:04

Салат із креветками і помідорами чері: швидкий рецепт із незвичайною заправкою

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

03:42

Як підготувати курник до зими без опалення: поради досвідченої фермерки

01:15

Головна загадка Стародавнього Єгипту: знайдена дивна споруда біля піраміди Хеопса

13 листопада, п'ятниця
23:58

Звичка, про яку можна пошкодувати: коли не можна використовувати фольгуВідео

22:58

Несподівана затримка з Patriot: Пентагон гальмує запуск виробництва в Україні

22:42

Польща припинила фінансувати закупівлі зброї для України в рамках PURL - Туск

22:30

Потужні удари по ворогу: ЗСУ переломили ситуацію і захопили розвідників РФ

22:22

Маніяк у хокейній масці повертається: франшиза "П'ятниця, 13" отримає продовження

21:52

НБУ планує вилучити з обігу 10 копійок: що зміниться для українців

21:45

"Блекаут" на кілька діб: у яких містах люди залишилися без електроенергії

21:18

Шкіряне взуття починає тріскатися після зберігання: яких помилок варто уникати

21:03

Хто представлятиме Європу на мирних переговорах - лідери ЄС ухвалили рішення

20:55

Потужні далекобійні удари "вибили" понад 50% НПЗ РФ — The Moscow Times

20:32

Гості проситимуть добавки: рецепт святкового салату з куркою та печерицями

20:12

РФ може вдарити по енергетиці найближчими 48 годинами - що відомо

20:05

Чи існує загроза дефіциту соняшникової олії: важлива заява МінАПК

19:45

Названо місяці народження найвпевненіших і найрішучіших лідерів

19:43

Де поставити ялинку, щоб залучити удачу та позитивну енергію: поради фен-шуй

19:42

Генерал СБУ Дука закликав Верховну Раду розслідувати діяльність НАБУ та САП: "Я дам всі покази"

19:22

Гороскоп на тиждень 16–22 листопада: Левам — нові ідеї, Рибам — шанс на успіх

Реклама
19:20

Порошок більше не знадобиться: секрет швидкого видалення найскладніших плямВідео

19:10

Переговори не про Україну: Денисенко пояснив, навіщо Путіну європейціПогляд

18:59

Магнітні бурі 14–15 листопада: чи готує Сонце неприємний сюрприз на вихідні

18:57

Збитки бізнесу від атак РФ можуть сягнути 8 млрд дол - що готує Кабмін

18:43

Чи можна вимикати опалення в порожніх кімнатах: експерти назвали ризики

18:31

Ідеальне картопляне пюре: як досягти ніжності та насиченого смакуВідео

18:29

Бабусі клали гвоздику в шухляди не просто так: спосіб має наукове пояснення

18:27

Реальні обсяги боргів держави перед дорожньою галуззю можна визначити після аудиту ДАСУ – Омелян

18:22

Чому 14 листопада не можна мити підлогу та виносити сміття: яке церковне свято

18:14

Путін запропонував Україні нове перемир'я: який сценарій готує Кремль на Донбасі

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти