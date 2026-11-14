Горять резервуари з нафтою та паливний склад на аеродромі: деталі ударів по РФ

СБУ завдала удару по важливій нафтоперекачувальній станції в Самарській області РФ.

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СБУ уразила одразу два важливі об'єкти РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео t.me/exilenova_plus

Коротко:

Дрони СБУ уразили нафтову станцію ЛВДС "Самара" в РФ

На об'єкті горять кілька резервуарів з нафтою

Генштаб підтвердив і ураження аеродрому "Липецьк-2"

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ 13 листопада уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара" поблизу селища Просвєт у Самарській області країни-агресорки РФ. Через цей вузол проходить нафта, з якої роблять експортний сорт Urals. Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними відомства, попередньо підтверджено ураження резервуарів для зберігання нафти. У СБУ пояснили, чому саме ця станція важлива для російської нафтової галузі.

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"ЛВДС "Самара" - один із найважливіших вузлів російської нафтотранспортної системи. Сюди магістральними трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ", - йдеться в повідомленні СБУ.

Чому удар по ЛВДС Самара б'є по нафтовому експорту РФ

На станції змішують нафту з різним вмістом сірки, щоб отримати експортний сорт Urals. За даними СБУ, на нього припадає до 50% загального обсягу російського нафтового експорту.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook, на території об'єкта спалахнула пожежа - горять декілька резервуарів з нафтою. У Генштабі окремо наголосили на значенні цього вузла.

"Ця станція - серце російської нафтової галузі. А на Urals припадає до половини всього нафтового експорту росії", - зазначили у Генштабі.

Що відомо про удар по аеродрому Липецьк-2

Генштаб також підтвердив результати удару по аеродрому "Липецьк-2" в Липецькій області РФ, де базується російська військова авіація. Там уражено одразу кілька об'єктів інфраструктури.

"13 листопада там уражено ангар зберігання спецтехніки для обслуговування літаків, резервуар з авіаційним пальним і центральний командно-диспетчерський пункт аеродрому", - йдеться в повідомленні Генштабу.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони, реалізуючи право на самооборону за статтею 51 Статуту ООН, системно вживають заходів, щоб примусити росію припинити збройну агресію проти України.

Чому Україні важливо бити по російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Чому Україна не зупинятиме удари по нафтовій галузі РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що удари по російській нафтовій інфраструктурі мають довгострокову мету.

"Україна в цій справі не зупиниться", - наголосив фахівець.

Говорячи про справжню мету таких атак, експерт звернув увагу на те, про що публічно не говорять.

"Україна націлена зламати хребет Росії, хоч уголос цього ніхто не каже", - пояснив Загородній.

Водночас, за його словами, наслідки ударів уже відчутні для російської економіки. Уже зараз у Росії є серйозні проблеми з паливом.

Удари по Самарі - новиниза темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 2 жовтня вибухи пролунали одразу в кількох регіонах РФ. У Самарі після серії вибухів спалахнула станція ЛПДС. У Волгограді тоді виникла заграва в районі НПЗ та підприємства "Каустік".

Самарський регіон потрапляв під удари і раніше. 23 вересня Куйбишевський НПЗ у Самарі загорівся вдруге за добу. Генштаб підтвердив удари по заводу, а в аеропорту Самари оголошували план "Килим".

Напередодні місто вже потерпало від масштабної пожежі. 22 вересня Самару затягнуло густим чорним димом через пожежу на НПЗ. Тоді горів один із найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки.

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