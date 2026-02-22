Підозрювану у вчинення теракту у Львові затримали: з'явилися нові деталі

Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою.

МВС показало фото підозрюваної

Головне:

Підозрювану у вчиненні теракту у Львові затримали

Затримана є громадянкою України

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які були причетні до теракту

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, наразі відомо про 25 поранених та одну загиблу внаслідок теракту. Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою.

"Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

В МВС прокоментували хід слідчих дій

Очільник міністерства Ігор Клименко заявив, що затримання ймовірної підривниці львівських правоохоронців відбувалося силами поліції та СБУ. Наразі інші особи, причетні до скоєння цього злочину встановлюються.

"Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої патрульної поліцейської Вікторії Шпильки. Поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані", - зазначив він.

В Офісі Генерального прокурора також зауважили, що затримана жінка є громадянкою України. Однак більше деталей про особу, яка може бути причетною до скоєння теракту, не розкривають.

Теракт став елементом комплексної атаки РФ

Мер Львова Андрій Садовий в коментарі ЗМІ заявив, що терористичний акт став одним з елементів комплексної російської атаки, яка спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні.

Як пише Новини.LIVE, Садовий вважає, що Львів росіяни обрали не випадково, адже сюди на вихідні приїжджає багато туристів, зокрема військових.

Теракт у Львові 22 лютого - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на неділю, 22 лютого, центр Львова сколихнули два потужні вибухи, які було чути в різних районах міста. Повітряна тривога при цьому не оголошувалась. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

З'ясувалося, що на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався перший вибух. Коли на місце приїхав другий екіпаж - пролунав другий.

Внаслідок теракту постраждало більше 20 людей і є жертва. Нею виявилася 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка обрала шлях служіння людям - закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції.

Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України

