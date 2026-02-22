Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Підозрювану у вчинення теракту у Львові затримали: з'явилися нові деталі

Анна Косик
22 лютого 2026, 11:01оновлено 22 лютого, 11:50
477
Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою.
теракт во Львове
МВС показало фото підозрюваної / Колаж: Главред, фото: t.me/Klymenko_MVS, t.me/pgo_gov_ua

Головне:

  • Підозрювану у вчиненні теракту у Львові затримали
  • Затримана є громадянкою України
  • Правоохоронці встановлюють інших осіб, які були причетні до теракту

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів про затримання особи, яка підозрюється у вчиненні терористичного акту у Львові. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, наразі відомо про 25 поранених та одну загиблу внаслідок теракту. Слідству надано всі необхідні ресурси. Тривають необхідні процесуальні дії із затриманою.

відео дня

"Міністерство внутрішніх справ інформуватиме про всі необхідні деталі. Дякую всім, хто допомагає", - додав Зеленський.

В МВС прокоментували хід слідчих дій

Очільник міністерства Ігор Клименко заявив, що затримання ймовірної підривниці львівських правоохоронців відбувалося силами поліції та СБУ. Наразі інші особи, причетні до скоєння цього злочину встановлюються.

"Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої патрульної поліцейської Вікторії Шпильки. Поранено 25 людей. На даний момент у медзакладах перебувають 11 осіб. Шестеро правоохоронців - у тяжкому стані", - зазначив він.

В Офісі Генерального прокурора також зауважили, що затримана жінка є громадянкою України. Однак більше деталей про особу, яка може бути причетною до скоєння теракту, не розкривають.

Теракт став елементом комплексної атаки РФ

Мер Львова Андрій Садовий в коментарі ЗМІ заявив, що терористичний акт став одним з елементів комплексної російської атаки, яка спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні.

Як пише Новини.LIVE, Садовий вважає, що Львів росіяни обрали не випадково, адже сюди на вихідні приїжджає багато туристів, зокрема військових.

Теракт у Львові 22 лютого - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на неділю, 22 лютого, центр Львова сколихнули два потужні вибухи, які було чути в різних районах міста. Повітряна тривога при цьому не оголошувалась. Правоохоронці кваліфікували подію як теракт.

З'ясувалося, що на лінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вул. Данилишина, 20. Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався перший вибух. Коли на місце приїхав другий екіпаж - пролунав другий.

Внаслідок теракту постраждало більше 20 людей і є жертва. Нею виявилася 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, яка обрала шлях служіння людям - закінчила Львівський державний університет внутрішніх справ і стала до лав патрульної поліції.

Більше новин:

Про персону: Ігор Клименко

Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Львова Володимир Зеленський Ігор Клименко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна

11:51Синоптик
Підозрювану у вчинення теракту у Львові затримали: з'явилися нові деталі

Підозрювану у вчинення теракту у Львові затримали: з'явилися нові деталі

11:01Україна
Летів рій дронів і ракет: Зеленський розповів про смертельний удар РФ по Україні

Летів рій дронів і ракет: Зеленський розповів про смертельний удар РФ по Україні

10:48Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чому легендарна ізоляційна стрічка з СРСР була синьою: пояснення здивує багатьох

Чому легендарна ізоляційна стрічка з СРСР була синьою: пояснення здивує багатьох

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

Гороскоп Таро на завтра, 22 лютого: Козерогам - шанс, Рибам - важке рішення

Гороскоп Таро на завтра, 22 лютого: Козерогам - шанс, Рибам - важке рішення

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Фільтр зник у прямому ефірі: як одна секунда змінила життя блогерки

Фільтр зник у прямому ефірі: як одна секунда змінила життя блогерки

Останні новини

11:51

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна

11:06

Горіх становить небезпеку для будинку: на якій відстані його можна саджати

11:01

Підозрювану у вчинення теракту у Львові затримали: з'явилися нові деталі

11:01

Любовний гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня

10:48

Летів рій дронів і ракет: Зеленський розповів про смертельний удар РФ по УкраїніФото

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
10:26

Пережив Сталіна — де похований останній "принц України" і ким він бувВідео

10:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 лютого (оновлюється)

10:07

У Британії зробили гучну заяву про розгортання військ в Україні - The Telegraph

09:58

"Обрала шлях служіння людям": у Львові під час теракту загинула Вікторія Шпилька

Реклама
09:32

Відключення світла в Україні - графіки на 22 лютого (оновлюється)

09:25

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

09:22

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:19

РФ вдарила ракетою по американському підприємству у Тростянці - деталі

09:18

Гороскоп на завтра 23 лютого: Близнюкам - цікавий вечір, Терезам - помилка

08:57

Гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Овну - роздратування, Рибам - диво

08:50

Зеленський скоро може зустрітися з Путіним: Віткофф назвав терміни

08:10

Як РФ може виявитися зберігачем іранського ядерного матеріалуПогляд

08:06

Теракт у Львові: відомо про одну загиблу та більше десятка постраждалихВідео

07:14

Росія задала комбінований удар по Україні: перші наслідки у Києві та інших регіонах

06:14

Як не дати стоногам захопити ваш будинок: від них можна позбутися назавждиВідео

Реклама
06:10

У провалі контрнаступу винен БайденПогляд

05:58

Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

05:32

Від сфінкса до регдолла: яка порода кішок підходить кожному знаку зодіаку

05:00

Чорнота на дошці зникне за хвилини: народний лайфхак, перевірений господинямиВідео

04:12

Не варто перекопувати город навесні: агрономи пояснили небезпечну помилку

04:00

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

03:00

Три знаки зодіаку ось-ось змінять своє життя на 180 градусів - список обраних

01:40

Комета розміром з місто "вибухнула": астрономи б'ють на сполох

00:14

Нові графіки для Києва та області: відключення електроенергії 22 лютого

21 лютого, субота
23:38

Не тільки Овен і Рак: найбільш несумісні пари знаків зодіаку

22:45

"Підіграють агресору": у МЗС жорстко поставили на місце Орбана і Фіцо

22:18

РФ націлена просуватися вглиб: експерт заявив про загрозу для нових міст

21:31

"Це катастрофа": експерт розкрив найгірший прогноз наступу з БілорусіВідео

21:20

Вперше за час війни: Сирський назвав важливу стратегічну перемогу України

20:19

Історію Русі могли переписати: що не так із легендою про варягівВідео

20:17

Війна без перелому надовго: в The Times розкрили сумний сценарій

19:55

Довгоочікуване потепління та "плюс": в Тернополі різко зміниться погода

19:42

Бройлер чи домашній: яких індиків вигідніше тримати

19:32

Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого

19:28

Кухонне "сміття" творить дива в городі: звичайні відходи з кухні рятують урожайВідео

Реклама
19:10

Чому Одеса є одним з найбільш вразливих для атак противника містПогляд

19:06

Який колір авто є найкращим: подряпини та бруд будуть непомітними

18:47

Фільтр зник у прямому ефірі: як одна секунда змінила життя блогеркиВідео

18:37

Переговори України з США та РФ: Зеленський попередив про можливу зміну позиціїВідео

18:25

У путіністки Распутіної не відкриваються очі і не закривається рот: омолодилася

18:18

"Мінус" два кораблі та літаки: Сили оборони провели ефектну операцію в Криму

18:05

Знайшов "скарб" серед сміття: перехожий забрав дорогу річ з вулиці

17:53

У Тараса Цимбалюка роман з новою дівчиною: що відомо

17:30

Орбан висунув зухвалий ультиматум Україні: шантажує і погрожує "неприємностями"

17:29

Фронт змінився: ЗСУ звільнили сотні кілометрів на важливому напрямку

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти