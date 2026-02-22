Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна

Незважаючи на потепління, тротуари ще будуть залишатися слизькими.

Прогноз погоди на тиждень в Україні / фото: УНІАН

Погода в Україні упродовж найближчого тижня буде під впливом повітряних потоків із заходу та південного заходу, тому очікується поступове та стабільне підвищення температурного фону. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

"До нашої країни наступного тижня почне надходити тепла повітряна маса, тому температурні показники у всіх регіонах відчутно підвищуватимуться", - йдеться у повідомленні. відео дня

За його словами, найбільш інтенсивне потепління спостерігатиметься у західних та південно-західних областях. Там вже почнеться метеорологічна весна, а в денні години у променях яскравого сонця повітря прогріватиметься іноді вище +10 градусів.

Прогноз температури повітря / фото: meteoprog

Водночас прохолодніша погода із середньодобовою температурою близько 0 градусів збережеться у північно-східних регіонах країни.

Синоптик додав, що опади протягом тижня очікуються переважно невеликими, місцями можливий туман, а дороги і тротуари ще будуть залишатися слизькими.

Погода в Україні 23 лютого

У понеділок, 23 лютого, у західних та північних областях, вдень також у центральних регіонах та на Одещині пройдуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем. На решті території країни буде сухо. На дорогах ожеледиця. На Правобережжі подекуди туман.

Температура повітря вночі очікується в межах -4…+2 градуси, вдень +1…+6 градусів; на півночі Лівобережжя вночі -7...-12 градусів, вдень близько 0 градусів.

Погода 23 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні 24 лютого

У вівторок, 24 лютого, під впливом атмосферних фронтів по всій території України очікується сніг, мокрий сніг, на півдні та заході з дощем. Місцями спостерігатиметься туман, мряка.

Температура повітря в нічний час становитиме -3...+2 градуси, вдень +1...+6 градусів, на Закарпатті до +8 градусів.

Погода 24 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні 25 лютого

У середу, 25 лютого, вночі очікується невеликий сніг, мокрий сніг на півдні з дощем. Вдень переважно без опадів, лише у східній частині ще може випадати невеликий мокрий сніг.

Температура повітря в нічний час очікується в межах -3…+2 градуси, вдень –1…+4 градуси, на Закарпатті до +7 градусів.

Погода 25 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні 26 лютого

У четвер, 26 лютого, вночі в Україні очікується погода без істотних опадів. Зранку та вдень у північних, центральних та Харківській областях пройде сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. На решті території країни буде сухо.

Температура повітря вночі очікується в межах -4…+1 градус, на півночі Лівобережжя -5…-10 градусів; вдень -1…+5 градусів, у південних та західних регіонах підвищіться до +6…+11 градусів.

Погода в Україні 27 лютого

У п'ятницю, 27 лютого, вночі та вранці дощ зі снігом передбачається у більшості областей, крім західних регіонів. Вдень опади залишать територію України і лише на півдні ще можливий невеликий дощ.

Температура повітря в нічний час становитиме -3…+3 градуси, вдень +1…+6 градусів, на крайньому заході та на Одещині +7…+12 градусів.

Погода в Україні 28 лютого

У суботу, 28 лютого, на всій території України очікується спокійна погода, без істотних опадів. Лише у східній частині місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг.

Температура повітря вночі становитиме -3…+3 градуси, вдень 0…+6 градусів, у західних та Одеській областях +7…+13 градусів.

Погода в Україні 1 березня

У неділю, 1 березня, вночі у північних регіонах, вдень також на сході України пройде невеликий мокрий сніг та дощ. В решті областей очікується суха та малохмарна погода.

Температура повітря в нічний час становитиме -1…+5 градусів, удень +3…+8 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +9…+11 градусів.

Про персону: Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

