Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна

Марія Николишин
22 лютого 2026, 11:51
265
Незважаючи на потепління, тротуари ще будуть залишатися слизькими.
Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна
Прогноз погоди на тиждень в Україні / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Україні упродовж тижня
  • Де температура підніметься вище +10 градусів

Погода в Україні упродовж найближчого тижня буде під впливом повітряних потоків із заходу та південного заходу, тому очікується поступове та стабільне підвищення температурного фону. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

"До нашої країни наступного тижня почне надходити тепла повітряна маса, тому температурні показники у всіх регіонах відчутно підвищуватимуться", - йдеться у повідомленні.

відео дня

За його словами, найбільш інтенсивне потепління спостерігатиметься у західних та південно-західних областях. Там вже почнеться метеорологічна весна, а в денні години у променях яскравого сонця повітря прогріватиметься іноді вище +10 градусів.

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна
Прогноз температури повітря / фото: meteoprog

Водночас прохолодніша погода із середньодобовою температурою близько 0 градусів збережеться у північно-східних регіонах країни.

Синоптик додав, що опади протягом тижня очікуються переважно невеликими, місцями можливий туман, а дороги і тротуари ще будуть залишатися слизькими.

Погода в Україні 23 лютого

У понеділок, 23 лютого, у західних та північних областях, вдень також у центральних регіонах та на Одещині пройдуть помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем. На решті території країни буде сухо. На дорогах ожеледиця. На Правобережжі подекуди туман.

Температура повітря вночі очікується в межах -4…+2 градуси, вдень +1…+6 градусів; на півночі Лівобережжя вночі -7...-12 градусів, вдень близько 0 градусів.

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна
Погода 23 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні 24 лютого

У вівторок, 24 лютого, під впливом атмосферних фронтів по всій території України очікується сніг, мокрий сніг, на півдні та заході з дощем. Місцями спостерігатиметься туман, мряка.

Температура повітря в нічний час становитиме -3...+2 градуси, вдень +1...+6 градусів, на Закарпатті до +8 градусів.

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна
Погода 24 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні 25 лютого

У середу, 25 лютого, вночі очікується невеликий сніг, мокрий сніг на півдні з дощем. Вдень переважно без опадів, лише у східній частині ще може випадати невеликий мокрий сніг.

Температура повітря в нічний час очікується в межах -3…+2 градуси, вдень –1…+4 градуси, на Закарпатті до +7 градусів.

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна
Погода 25 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні 26 лютого

У четвер, 26 лютого, вночі в Україні очікується погода без істотних опадів. Зранку та вдень у північних, центральних та Харківській областях пройде сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. На решті території країни буде сухо.

Температура повітря вночі очікується в межах -4…+1 градус, на півночі Лівобережжя -5…-10 градусів; вдень -1…+5 градусів, у південних та західних регіонах підвищіться до +6…+11 градусів.

Погода в Україні 27 лютого

У п'ятницю, 27 лютого, вночі та вранці дощ зі снігом передбачається у більшості областей, крім західних регіонів. Вдень опади залишать територію України і лише на півдні ще можливий невеликий дощ.

Температура повітря в нічний час становитиме -3…+3 градуси, вдень +1…+6 градусів, на крайньому заході та на Одещині +7…+12 градусів.

Погода в Україні 28 лютого

У суботу, 28 лютого, на всій території України очікується спокійна погода, без істотних опадів. Лише у східній частині місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг.

Температура повітря вночі становитиме -3…+3 градуси, вдень 0…+6 градусів, у західних та Одеській областях +7…+13 градусів.

Погода в Україні 1 березня

У неділю, 1 березня, вночі у північних регіонах, вдень також на сході України пройде невеликий мокрий сніг та дощ. В решті областей очікується суха та малохмарна погода.

Температура повітря в нічний час становитиме -1…+5 градусів, удень +3…+8 градусів, на крайньому півдні та на Закарпатті місцями +9…+11 градусів.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що з наступного тижня очікується більш стабільна та тепла погода. Однак потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.

Дніпро вже стоїть на порозі календарної весни — останній тиждень лютого у місті обіцяє мінливу, але поступово теплішу погоду. А початок весни принесе найтепліший день тижня — до +6°C.

На Рівненщині прогнозується зміна погодних умов. Якщо протягом 22 лютого синоптики прогнозують морозну погоду, то вже з 23 лютого очікується відчутне підвищення температури.

Читайте також:

Про персону: Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на тиждень погода на вихідні Ігор Кібальчич
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми не дозволимо": Сіярто перейшов до погроз Україні через нафтопровід "Дружба"

"Ми не дозволимо": Сіярто перейшов до погроз Україні через нафтопровід "Дружба"

13:50Політика
"Був приліт ракети, вилетіли вікна": будинок нардепа постраждав через атаку РФ

"Був приліт ракети, вилетіли вікна": будинок нардепа постраждав через атаку РФ

13:27Україна
Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа

Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа

12:54Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

"Чесна, драйвова": Олена Тополя вийшла на зв'язок із гучним зізнанням

Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

Фільтр зник у прямому ефірі: як одна секунда змінила життя блогерки

Фільтр зник у прямому ефірі: як одна секунда змінила життя блогерки

Останні новини

14:02

Фінансовий гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня

13:53

Експерти розкрили гарантований спосіб позбутися живота після 60 років

13:50

"Ми не дозволимо": Сіярто перейшов до погроз Україні через нафтопровід "Дружба"

13:43

"Розриває серце": у родині Лесі Нікітюк сталася трагедія

13:27

"Був приліт ракети, вилетіли вікна": будинок нардепа постраждав через атаку РФФотоВідео

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
13:15

"Дома Вови більше немає": Остапчук повідомила про приліт вночі

12:54

Що буде з графіками відключень світла після удару РФ - прогноз нардепа

12:51

Напруга на валютному ринку: що буде з курсом долара і євро в березні

12:24

Як виростити квіти там, де нічого не росте: поради експертів

Реклама
11:51

Потеплішає до +13 градусів: в Україну вже йде метеорологічна весна

11:06

Горіх становить небезпеку для будинку: на якій відстані його можна саджати

11:01

Підозрювану у вчинення теракту у Львові затримали: з'явилися нові деталі

11:01

Любовний гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня

10:48

Летів рій дронів і ракет: Зеленський розповів про смертельний удар РФ по УкраїніФото

10:26

Пережив Сталіна — де похований останній "принц України" і ким він бувВідео

10:25

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 22 лютого (оновлюється)

10:07

У Британії зробили гучну заяву про розгортання військ в Україні - The Telegraph

09:58

"Обрала шлях служіння людям": у Львові під час теракту загинула Вікторія Шпилька

09:32

Відключення світла в Україні - графіки на 22 лютого (оновлюється)

09:25

Гороскоп Таро на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Дівам - ризик, Леву - роздоріжжя

Реклама
09:22

Карта Deep State онлайн за 22 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:19

РФ вдарила ракетою по американському підприємству у Тростянці - деталі

09:18

Гороскоп на завтра 23 лютого: Близнюкам - цікавий вечір, Терезам - помилка

08:57

Гороскоп на тиждень з 23 лютого по 1 березня: Овну - роздратування, Рибам - диво

08:50

Зеленський скоро може зустрітися з Путіним: Віткофф назвав терміни

08:10

Як РФ може виявитися зберігачем іранського ядерного матеріалуПогляд

08:06

Теракт у Львові: відомо про одну загиблу та більше десятка постраждалихВідео

07:14

Росія задала комбінований удар по Україні: перші наслідки у Києві та інших регіонах

06:14

Як не дати стоногам захопити ваш будинок: від них можна позбутися назавждиВідео

06:10

У провалі контрнаступу винен БайденПогляд

05:58

Ластівки в Україні зникають не випадково: хто винен

05:32

Від сфінкса до регдолла: яка порода кішок підходить кожному знаку зодіаку

05:00

Чорнота на дошці зникне за хвилини: народний лайфхак, перевірений господинямиВідео

04:12

Не варто перекопувати город навесні: агрономи пояснили небезпечну помилку

04:00

Тест на геніальність: знайдіть 3 відмінності на зображенні слона у воді за 23 с

03:00

Три знаки зодіаку ось-ось змінять своє життя на 180 градусів - список обраних

01:40

Комета розміром з місто "вибухнула": астрономи б'ють на сполох

00:14

Нові графіки для Києва та області: відключення електроенергії 22 лютого

21 лютого, субота
23:38

Не тільки Овен і Рак: найбільш несумісні пари знаків зодіаку

22:45

"Підіграють агресору": у МЗС жорстко поставили на місце Орбана і Фіцо

Реклама
22:18

РФ націлена просуватися вглиб: експерт заявив про загрозу для нових міст

21:31

"Це катастрофа": експерт розкрив найгірший прогноз наступу з БілорусіВідео

21:20

Вперше за час війни: Сирський назвав важливу стратегічну перемогу України

20:19

Історію Русі могли переписати: що не так із легендою про варягівВідео

20:17

Війна без перелому надовго: в The Times розкрили сумний сценарій

19:55

Довгоочікуване потепління та "плюс": в Тернополі різко зміниться погода

19:42

Бройлер чи домашній: яких індиків вигідніше тримати

19:32

Ситуація в електромережі змушує діяти: як вимикатимуть світло 22 лютого

19:28

Кухонне "сміття" творить дива в городі: звичайні відходи з кухні рятують урожайВідео

19:10

Чому Одеса є одним з найбільш вразливих для атак противника містПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти