У ISW розповіли, які українські території мріє окупувати Кремль

Заяви Кремля, зокрема російського диктатора Володимира Путіна, розкривають ширші територіальні амбіції РФ в Україні, які виходять за межі вже окупованих Криму та чотирьох областей. Про це йдеться в новому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін буквально вчора провів нараду з розвитку окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої він часто називав українську територію "Донбасом і Новоросією".

До того ж, як зазначили аналітики, представник Кремля Дмитро Пєсков відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова про те, що місто не є "російським" і має свою власну історію, заявивши, що історія Одеси "нерозривно пов'язана" з Росією.

А головний парламентер Путіна Володимир Мединський додав широко розповсюджену хибну думку серед росіян про те, що росіяни й українці - "один народ" з "історичною батьківщиною" і послався на "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра, Новоросію і Крим".

Як зазначили в ISW, заяви Путіна, Пєскова і Мединського - це лише останні заяви високопоставлених кремлівських чиновників, які вказують на масштаб територіальних амбіцій Росії.

Аналітики нагадали, що 20 червня Путін сказав, що вважає російський і український народ "одним народом" і що Україна належить Росії.

У звіті йдеться про те, що кремлівські чиновники регулярно називають Одесу "російським" містом, також вони неодноразово згадували "Новоросію", яку в РФ визначили як всю східну і південну Україну.

"Тривала прихильність російських високопосадовців до цих наративів демонструє сталу мету Кремля зі знищення української держави та підкорення українського народу", - констатували в Інституті.

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що в планах Путіна - окупація Одеси і вихід до кордонів з Румунією та Одесою. Україні потрібні гарантії недопущення такого сценарію.

Захоплення Одеси - ключова мета Путіна у війні, написали у своєму матеріалі журналісти Financial Times. У Кремлі вважають місто, мовляв, історично російським. Якщо ворогу вдасться окупувати Одесу, Україна залишиться без свого головного порту.

У Росії немає сил, щоб висадити десант біля Одеси і захопити місто, раніше сказав представник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Утім, українська армія готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

