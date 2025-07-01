У ISW розповіли, які українські території мріє окупувати Кремль

Аналітики нагадали, що 20 червня Путін сказав, що вважає російський і український народи "одним народом".

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У ISW розповіли, які частини України має намір окупувати Кремль / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Міноборони РФ, wikimedia.org

Коротко:

Путін називає деякі українські області "Донбасом і Новоросією"

Кремлівські чиновники регулярно називають Одесу "російським" містом

Заяви Кремля, зокрема російського диктатора Володимира Путіна, розкривають ширші територіальні амбіції РФ в Україні, які виходять за межі вже окупованих Криму та чотирьох областей. Про це йдеться в новому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін буквально вчора провів нараду з розвитку окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої він часто називав українську територію "Донбасом і Новоросією".

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До того ж, як зазначили аналітики, представник Кремля Дмитро Пєсков відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова про те, що місто не є "російським" і має свою власну історію, заявивши, що історія Одеси "нерозривно пов'язана" з Росією.

А головний парламентер Путіна Володимир Мединський додав широко розповсюджену хибну думку серед росіян про те, що росіяни й українці - "один народ" з "історичною батьківщиною" і послався на "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра, Новоросію і Крим".

Як зазначили в ISW, заяви Путіна, Пєскова і Мединського - це лише останні заяви високопоставлених кремлівських чиновників, які вказують на масштаб територіальних амбіцій Росії.

Аналітики нагадали, що 20 червня Путін сказав, що вважає російський і український народ "одним народом" і що Україна належить Росії.

У звіті йдеться про те, що кремлівські чиновники регулярно називають Одесу "російським" містом, також вони неодноразово згадували "Новоросію", яку в РФ визначили як всю східну і південну Україну.

"Посилання Мединського на "стародавні російські" землі по "обидва боки Дніпра" узгоджується із закликом головного херсонського колаборанта Володимира Сальдо до РФ повністю контролювати райони річки Дніпро, що проходять через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області", - зазначили аналітики.

"Тривала прихильність російських високопосадовців до цих наративів демонструє сталу мету Кремля зі знищення української держави та підкорення українського народу", - констатували в Інституті.

"Хотєлки" Путіна щодо захоплення Одеси - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що в планах Путіна - окупація Одеси і вихід до кордонів з Румунією та Одесою. Україні потрібні гарантії недопущення такого сценарію.

Захоплення Одеси - ключова мета Путіна у війні, написали у своєму матеріалі журналісти Financial Times. У Кремлі вважають місто, мовляв, історично російським. Якщо ворогу вдасться окупувати Одесу, Україна залишиться без свого головного порту.

У Росії немає сил, щоб висадити десант біля Одеси і захопити місто, раніше сказав представник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Утім, українська армія готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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