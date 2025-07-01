Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У ISW розповіли, які українські території мріє окупувати Кремль

Віталій Кірсанов
1 липня 2025, 08:18
82
Аналітики нагадали, що 20 червня Путін сказав, що вважає російський і український народи "одним народом".
У ISW розповіли, які частини України має намір окупувати Кремль
У ISW розповіли, які частини України має намір окупувати Кремль / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Міноборони РФ, wikimedia.org

Коротко:

  • Путін називає деякі українські області "Донбасом і Новоросією"
  • Кремлівські чиновники регулярно називають Одесу "російським" містом

Заяви Кремля, зокрема російського диктатора Володимира Путіна, розкривають ширші територіальні амбіції РФ в Україні, які виходять за межі вже окупованих Криму та чотирьох областей. Про це йдеться в новому звіті Інституту з вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін буквально вчора провів нараду з розвитку окупованих частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, під час якої він часто називав українську територію "Донбасом і Новоросією".

відео дня

До того ж, як зазначили аналітики, представник Кремля Дмитро Пєсков відповів на заяву мера Одеси Геннадія Труханова про те, що місто не є "російським" і має свою власну історію, заявивши, що історія Одеси "нерозривно пов'язана" з Росією.

А головний парламентер Путіна Володимир Мединський додав широко розповсюджену хибну думку серед росіян про те, що росіяни й українці - "один народ" з "історичною батьківщиною" і послався на "стародавні російські землі по обидва боки Дніпра, Новоросію і Крим".

Як зазначили в ISW, заяви Путіна, Пєскова і Мединського - це лише останні заяви високопоставлених кремлівських чиновників, які вказують на масштаб територіальних амбіцій Росії.

Аналітики нагадали, що 20 червня Путін сказав, що вважає російський і український народ "одним народом" і що Україна належить Росії.

У звіті йдеться про те, що кремлівські чиновники регулярно називають Одесу "російським" містом, також вони неодноразово згадували "Новоросію", яку в РФ визначили як всю східну і південну Україну.

"Посилання Мединського на "стародавні російські" землі по "обидва боки Дніпра" узгоджується із закликом головного херсонського колаборанта Володимира Сальдо до РФ повністю контролювати райони річки Дніпро, що проходять через Херсонську, Запорізьку та Дніпропетровську області", - зазначили аналітики.

"Тривала прихильність російських високопосадовців до цих наративів демонструє сталу мету Кремля зі знищення української держави та підкорення українського народу", - констатували в Інституті.

"Хотєлки" Путіна щодо захоплення Одеси - новини за темою:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський говорив, що в планах Путіна - окупація Одеси і вихід до кордонів з Румунією та Одесою. Україні потрібні гарантії недопущення такого сценарію.

Захоплення Одеси - ключова мета Путіна у війні, написали у своєму матеріалі журналісти Financial Times. У Кремлі вважають місто, мовляв, історично російським. Якщо ворогу вдасться окупувати Одесу, Україна залишиться без свого головного порту.

У Росії немає сил, щоб висадити десант біля Одеси і захопити місто, раніше сказав представник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Утім, українська армія готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

Інші новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеса Володимир Путін війна Росії та України Інститут вивчення війни
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У ISW розповіли, які українські території мріє окупувати Кремль

У ISW розповіли, які українські території мріє окупувати Кремль

08:18Україна
КНДР перекидає елітні війська для війни з Україною – що задумав Путін

КНДР перекидає елітні війська для війни з Україною – що задумав Путін

08:05Погляди
РФ завдала чотири удари по Запоріжжю, спалахнули пожежі: що відомо

РФ завдала чотири удари по Запоріжжю, спалахнули пожежі: що відомо

06:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це неприпустимо": названо головну помилку у використанні F-16 ЗСУ

"Це неприпустимо": названо головну помилку у використанні F-16 ЗСУ

Синоптик назвав дату пекельної спеки в Україні

Синоптик назвав дату пекельної спеки в Україні

Буде спека та справжня посуха: коли в Україні різко підвищиться температура

Буде спека та справжня посуха: коли в Україні різко підвищиться температура

3 знаки зодіаку відчують прилив удачі цього літа

3 знаки зодіаку відчують прилив удачі цього літа

"Влупить" +5 і литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду у декількох областях

"Влупить" +5 і литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду у декількох областях

Останні новини

08:41

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти лимони

08:18

У ISW розповіли, які українські території мріє окупувати Кремль

08:08

Карта Deep State онлайн за 1 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:05

КНДР перекидає елітні війська для війни з Україною – що задумав ПутінПогляд

07:46

У Резерв+ з'явилася нова функція: як зняти себе з розшуку

Аномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погодиАномальна спека накриє Україну: синоптик попередив про різку зміну погоди
07:10

Що не так в офісі: лише суперуважні люди знайдуть помилку за 11 секунд

06:51

РФ завдала чотири удари по Запоріжжю, спалахнули пожежі: що відомоФото

06:10

Оттавська конвенція "давай до побачення"?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 2 відмінності на картинках із мультперсонажами за 10 с

Реклама
05:25

Чому казати "накладений платіж" неправильно: як замінити цей вислівВідео

04:30

Без холодильників та морозилок: як в СРСР м'ясо не псувалось тижнями

04:03

Є лише в однієї людини на Землі - вчені розкрили найрідкіснішу групу кровіВідео

03:30

Конвеєр цілей для F-16: спливла несподівана причина катастрофи літака ЗСУ

03:12

Головоломка, з якою впорається не кожен: як вирішити просту задачкуВідео

02:44

Гороскоп на завтра 2 липня: Скорпіонам - сильна образа, Рибам - винагорода

02:25

Чи можна прибирати в домі 1 липня: заборони, які не можна порушувати цього дня

02:09

Літній наступ РФ зайшов у глухий кут: ЗМІ розкрили головні причини провалу

01:30

Пляжний люкс: Меган Маркл біля океану вигуляла лук за 270 тис. грн

00:55

Нові обмеження на горизонті: що зміниться для водіїв уже цього тижня

30 червня, понеділок
23:51

РФ атакувала новим дроном: ЗМІ розкрили, чому він може бути особливо небезпечним

Реклама
23:51

Микола Луценко з "Миколиної погоди" вперше розповів про тюремний термін

22:53

Окупований Донецьк сколихнули потужні вибухи: є прильоти, "палає яскраво"Відео

22:42

Кабмін розкрив, коли "мінімалка" перетне позначку в 10 тисяч гривень: подробиці

22:32

Набрав на дольче віті: Максим Галкін приголомшив своєю вагою

22:26

"Орвелівська брехня": Келлог жорстко поставив Пєскова на місце

22:22

Іран, який постачає "Шахеди" РФ, образився на Україну і вручив ноту протесту

21:40

Чому мешканці Прип’яті не знали, що таке дефіцит: невідомі сторінки життя містаВідео

21:23

Росія готується збільшити кількість ударів дронів - чим відповість УкраїнаВідео

20:58

Чому в Японії не звертаються на ім'я - правила, які здивують європейцівВідео

20:42

Чому холодна вода у спеку небезпечна: названо напої, які не можна пити вліткуВідео

20:42

Путін "розмріявся" про окупацію Одеси: у Зеленського розкрили плани України

20:32

Після чуток про роман із Налчаджиоглу: Ірина Білик відмовилася від чоловіків

20:09

Заморожені мільярди РФ починають рухатися: яку суму Канада передала Україні

19:58

Синоптик назвав дату пекельної спеки в Україні

19:57

Німеччина вперше змінила позицію щодо України в НАТО: Зеленський розкрив деталі

19:54

Як відбуватимуться вибори після війни - Веніславський розкрив деталі

19:52

Штрафи злетіли в 100 разів: популярне порушення ПДР коштуватиме шалених грошей

19:36

Долар втрачає позиції: чого далі чекати українцям та що буде з курсом валют у липні

19:22

"Влупить" +5 і литимуть дощі: синоптики попереджають про негоду у декількох областях

19:17

Без ілюзій: військовий назвав реальні перспективи закінчення війни

Реклама
19:10

Вирок Путіну став ближчим: чому через спецтрибунал казяться навіть "хорошие русские"Погляд

18:48

Росія поскандалила з давнім "союзником": у Путіна зробили заяву

18:42

Частина українців отримає річний "імунітет" від мобілізації - Міноборони

18:22

У "Дії" з'явилася довгоочікувана послуга для водіїв - деталі

18:06

"Війська отримали спецзавдання, є результати": важлива заява Зеленського про фронт

17:41

Путін націлився на Одесу: FT розкрили, що готує Росія і чому Захід б'є на сполох

17:40

Огірки будуть свіжими й хрусткими довше: геніальний спосіб зберіганняВідео

17:32

Війна може затягнутися ще на 4 роки: український комбат про тривожний сценарій

17:18

У Румунії потрапив у ДТП автобус із 60 українцями: є загибла і поранені

17:17

Вдарить +35 градусів: стала відома дата сильної спеки в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти