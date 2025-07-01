РФ завдала чотири удари по Запоріжжю, спалахнули пожежі: що відомо

Унаслідок ворожого обстрілу загорілося одне з місцевих підприємств.

https://glavred.net/war/rf-nanesla-chetyre-udara-po-zaporozhyu-vspyhnuli-pozhary-chto-izvestno-10677704.html Посилання скопійоване

У Запоріжжі прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Коротко:

РФ атакувала Запорізьку область

Під удар потрапило місцеве підприємство та будинки

У ніч на 1 липня російська окупаційна армія завдала чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Унаслідок атаки сталося загоряння на підприємстві. Також пошкоджено приватні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Близько другої години ночі голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив про загрозу ракетного удару з боку Росії по Запорізькій області.

відео дня

У результаті через атаку росіян сталося загоряння в одному з районів Запоріжжя.

О 04:49 Федоров повідомив подробиці російської атаки по Запоріжжю.

За словами голови ОВА, російські окупаційні війська завдали чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Унаслідок обстрілу загорілося одне з місцевих підприємств, також пошкоджено приватні будинки.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив Федоров.

Як писав Главред, російські окупанти вранці в понеділок, 30 червня, вдарили дронами "Шахед" по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

У пресслужбі Сухопутних військ повідомили, що ворог завдав удару дроном поруч із будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, в ніч на 30 червня Харківська область зазнала чергової атаки російських безпілотників. У кількох населених пунктах пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Постраждали 8 осіб, із них одна дитина.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред