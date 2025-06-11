Захопити Одесу та вийти на кордони інших країн: Зеленський назвав 'мішень' РФ

Зеленський назвав головні цілі Росії для провокування хаосу.

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Зеленський назвав "мішень" РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Міноборони РФ

Головне із заяви президента:

Росія планує захопити Одесу, щоб вийти до кордону з Молдовою та Румунією

РФ не бачить Україну як державу

Путін не хоче завершувати цю війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що країна-агресор Росія планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Про це український лідер сказав під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа", який 11 червня пройшов в Одесі.

"Це красиве місто (Одеса, - ред.) є мішень для Росії, Росія хоче знищити його, як це вже зробила з незліченою кількістю міст, сіл на окупованих територіях. Російські військові плани вказують на цей регіон, Одеса, і потім до кордону з Молдовою та Румунією, і, звичайно, нам треба захист вже. Але навіть більше, нам потрібні довгострокові гарантії, що це не зможе статися ніколи більше", - йдеться у заяві. відео дня

За його словами, південно-східна Європа, Україна є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу. Такі дії країна-агресор вже проводила на Балканах, намагалася маніпулювати громадською думкою в Румунії, а Молдову протягом трьох десятиліть утримувати в бідності та нестабільності, щоб притягти під свій контроль.

"І якщо Європа втратить, якщо Європа програє у Молдові цього року, це заохотить Росію втручатися навіть більше у ваші країни, забираючи від вас ваші ресурси, ваш суверенітет та навіть вашу історію. І ось чому підтримка європейської Молдови є надзвичайно важливим завданням для усіх нас. І те саме стосується України", - наголосив президент.

Зеленський також зауважив, що РФ не бачить Україну як державу, а лише як груду ресурсів та військову платформу для своїх наступних вторгнень.

"І ви всі можете бачити, що Путін не хоче завершувати цю війну. Тому він вірить, що доки він може битися і домінувати над своїми, над його союзниками, він залишається політично живим", - підсумував президент України.

Зеленський розповів про цілі Москви - відео:

Війна - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент України наголосив, що питання витривалості українців є надзвичайно складним, адже досі ніхто не намагався по-справжньому оцінити, скільки ще зможе витримати українське суспільство. За його словами, війна для України — це щоденні втрати й страждання, і закінчити її країна хотіла б уже вчора.

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російський диктатор Володимир Путін прагне добитися від США превентивних поступок у контексті війни в Україні, перш ніж погодитися на відновлення переговорів про стратегічну стабільність.

Водночас, колишній російський дипломат, який публічно засудив вторгнення Росії в Україну Борис Бондарєв заявив, що попри економічний тиск і втрати на фронті, Росія, схоже, має достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну, а Кремль — політичну рішучість і пропагандистські інструменти для її виправдання перед населенням.

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