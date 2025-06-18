Чи може Росія висадити десант в Одесі та захопити місто: у ЗСУ чітко відповіли

Українські захисники готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

https://glavred.net/front/mozhet-li-rossiya-vysadit-desant-v-odesse-i-zahvatit-gorod-v-vsu-chetko-otvetili-10674344.html Посилання скопійоване

РФ зараз не має потенцалу для десанту / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот google.maps

Ключові тези:

У Росіян немає сил та засобів, щоб захопити Одесу

Морське місто має досить хороші укріплення

Сили оборони все ж готуються до різних сценаріїв розвитку подій

Станом на зараз Росія не має можливості висадити морський десант на узбережжя Одеси. Також у ворога немає сил, щоб захопити місто. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі Укрінформу.

Хоч у росіян немає сил для реалізації загарбницьких планів щодо Одеси, Сили оборони все ж готуються до різних сценаріїв розвитку подій.

відео дня

"Як заявляв наш Президент, військово-політичне керівництво Росії ніколи не приховувало, що в сферу їхніх геополітичних інтересів входить і Одеса, і весь південь України. Проте, за даними нашої розвідки, щоб ворогові провести подібну операцію із висадки на узбережжя десь біля Одеси і захоплення Одеси, потрібно зібрати дуже серйозні сили і засоби. Наразі ми таких не бачимо", - сказав Волошин.

Він зазначив, що для просування до Одеси суходолом противнику спершу доведеться форсувати Дніпро, потім захопити Херсон і Миколаїв, а лише після цього рухатися далі. Це складний і довгий шлях.

Волошин підкреслив, що будь-які повідомлення росіян про захоплення Одеси - це лише великі мрії окупантів і російське ІПСО, яке розповідає, що ворог в силі це зробити.

При цьому він наголосив, що Одеса має досить хороші укріплення, а українські захисники готуються до будь-якого розвитку подій.

"Щодо висадки, то ми теж розуміємо і знаємо про цю загрозу, тому узбережжя у нас проти цієї десантної операції обладнане, має певні смуги захисту для цього: і засоби захисту, і вогневі засоби, і інженерно-фортифікаційні споруди. Тому ми цього не виключаємо, адже ворог доволі підступний і може з усіх боків проводити наступ. І навіть із заходу, де стоїть контингент російських військ у Придністров'ї. Ми також особливу увагу приділяємо цьому напрямку", - запевнив Волошин.

Ситуація на фронті - новини за темою

Нагадаємо, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповідав, що у рамках літнього наступу, росіяни обрали 2 важливі точки для спроб просування. За його словами, в основному окупанти тиснутимуть у районі Костянтинівки та Покровська.

Як писав Главред, ворог давно прагне оточити Костянтинівку з трьох боків — через Торецьк, Краматорськ і Часів Яр. Однак за півтора року не зумів досягти прориву на жодному з цих напрямків.

Тим часом наступ окупаційних військ країни-агресорки Росії у Сумській області триває. Ворог тисне великою кількістю живої сили, але попри це в українських військових є певні успіхи. Зокрема, в Сумській області на деяких ділянках фронту просування ворожих військ вдалося зупинити.

Читайте також:

Що відомо про ОК "Південь"? Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред