В ISW розповіли, як бунт Пригожина позначвися на військах РФ в Україні

Спроба військового заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина та його найманців 23-24 червня, мабуть, не вчинила істотного впливу на здатність російських військ проводити операції тактичного рівня в Україні. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
За даними українських і російських джерел, бойові дії тривали в звичайному режимі уздовж всієї лінії фронту, при цьому окупанти також зробили спроби низки наземних атак в районі Бахмута.
При цьому, експерти ISW зазначають, що деякі російські джерела використовували збройний заколот як спосіб виправдовувати в майбутньому невдачі росіян в Україні та будь-які просування українських військ на південному і східному напрямках.
Як пишуть аналітики, українські війська продовжували контрнаступальні дії щонаймеше на трьох ділянках фронту.
Російська диверсійно-розвідувальна група спробувала перетнути міжнародний кордон у Сумській області.
Крім того, окупанти продовжували обмежені наземні атаки в районі Сватового, Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.
Російські та українські сили провели обмежені наземні атаки в західній частині Донецької та Запорізької областей.
Російські джерела стверджують, що українські сили утримують позиції біля Антонівського мосту в Херсонській області.
Військовий заколот Пригожина в РФ
Увечері 23 червня ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у тому, що вона завдала ударів по тилових таборах його найманців. В результаті нібито "загинула величезна кількість солдатів".
Ватажок бойовиків назвав військове керівництво країни-агресора Росії злом і заявив, що воно "має бути зупинено". Також він додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Ростова, щоб провести операцію зі знищення ПВК Вагнер. Згодом стало відомо, що залишки підрозділів Вагнера в околицях Бахмута відкрили вогонь по регулярних військах РФ.
Вранці 24 червня ПВК Вагнер взяла під свій контроль місто Ростов-на-Дону. Пізніше ПВК Вагнер захопила і Воронеж.
Далі Пригожин пішов зі своєю армією в наступ на Москву, але потім раптово вирішив зупинитися. Він виправдав це тим, що нібито "не хотів проливати російську кров".
Пресслужба президента Білорусі, в свою чергу, заявила, що Лукашенко нібито умовив Пригожина зупинитися.
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