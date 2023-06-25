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Військовий путч Пригожина: США очікували набагато більшого кровопролиття - CNN

Аліна Дембіцька
25 червня 2023, 23:55 оновлено 26 червня, 00:26
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Американський чиновник висловив здивування, що російська армія не впоралися з протистоянням військам Вагнера, коли вони рухалися до Ростова та Москви.
Військовий путч Пригожина: США очікували набагато більшого кровопролиття - CNN
У США прокоментували військовий путч Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот

Аналітики американської розвідки знали про наміри терориста Євгена Пригожина організувати заколот проти керівництва Міноборони країни-агресорки Росії. У США очікували, що заколот Пригожина наштовхнеться на сильніший опір і буде набагато кривавішим, ніж виявився. Про це пише CNN із посиланням на анонімного американського високопосадовця.

Так, американський чиновник висловив здивування, що російська армія не впоралися з протистоянням військам Вагнера, коли вони рухалися до Ростова та Москви.

"Ми оцінювали, що це (заколот Пригожина – ред.) буде більш жорстоким і кривавим", - сказав посадовець.

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Зрештою не було бою за Москву, де очікували запеклого опору. За його словами, причиною припинення маршу Вагнера Пригожин назвав бажання уникнути кровопролиття.

Як пише видання, якою була кінцева мета Пригожина під час його короткочасної кампанії, залишається незрозумілим. Також зазначається, що кілька днів до маршу Вагнера розвідка США вважала, що він збирався кинути виклик російському керівництву.

"Переворот" Пригожина

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня заявив, що кадрові військові Міноборони окупантів РФ завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. У відповідь Пригожин сказав, що він зібрав 25-тисячне угруповання і піде на Москву для розборок з відомством Шойгу.

Вранці 24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль Ростов-на-Дону. Тепер вони утримують там всі військові об'єкти. Збили вертольоти та літак, які намагалися по них вдарити.

Після Ростова Вагнер за тією ж схемою захопив і Воронеж.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив відомості, що Вагнер йде на Москву.

Увечері 24 червня стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву. Сам Пригожин також підтвердив це і сказав, що розгортає колони своїх найманців, вирушаючи в тилові табори на території України.

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