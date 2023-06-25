'Повернуться у зону 'СВО': у Держдумі висловилися про долю 'вагнерівців'

Ті, хто не брав безпосередньої участі в "заколоті", якщо захочуть, укладуть контракт із Міноборони та повернуться на війну в Україну, сказав депутат Держдуми.

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У Держдумі висловилися про долю "вагнерівців" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Член комітету з оборони Держдуми РФ Віктор Соболєв заявив, що ті бійці приватної військової компанії "Вагнер", які не брали участі у "заколоті" їхнього ватажка Євгена Пригожина, зможуть повернутися на війну в Україну, підписавши контракти з Міноборони країни-агресорки. Деякі підрозділи саморозпустяться, але переслідувати нікого не будуть.

"Ті, хто не брав безпосередньої участі в заколоті, якщо захочуть, укладуть контракт із Міноборони та повернуться у зону "СВО". Ті, які брали участь, поки що незрозуміло, що з ними буде, але переслідуватись вони не будуть", - заявив Соболєв в інтерв'ю виданню "Подъем".

За його словами, учасників "путчу Пригожина", найімовірніше, відправлять по домах і не дозволять приєднатися до Пригожина, якого нібито відправили "в заслання" до Білорусі.

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"Я не думаю, що Лукашенко дозволить на території Білорусі організувати приватну військову кампанію, виходячи з тих уроків, які приватна військова кампанія зробила в Росії", - сказав Соболєв.

"Переворот" Пригожина

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня заявив, що кадрові військові Міноборони окупантів РФ завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. У відповідь Пригожин сказав, що він зібрав 25-тисячне угруповання і піде на Москву для розборок з відомством Шойгу.

Вранці 24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль Ростов-на-Дону. Тепер вони утримують там всі військові об'єкти. Збили вертольоти та літак, які намагалися по них вдарити.

Після Ростова Вагнер за тією ж схемою захопив і Воронеж.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив відомості, що Вагнер йде на Москву.

Увечері 24 червня стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву. Сам Пригожин також підтвердив це і сказав, що розгортає колони своїх найманців, вирушаючи в тилові табори на території України.

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