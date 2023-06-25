УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Повернуться у зону "СВО": у Держдумі висловилися про долю "вагнерівців"

Аліна Дембіцька
25 червня 2023, 21:05 оновлено 25 червня, 21:05
153
Ті, хто не брав безпосередньої участі в "заколоті", якщо захочуть, укладуть контракт із Міноборони та повернуться на війну в Україну, сказав депутат Держдуми.
'Повернуться у зону 'СВО': у Держдумі висловилися про долю 'вагнерівців'
У Держдумі висловилися про долю "вагнерівців" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Член комітету з оборони Держдуми РФ Віктор Соболєв заявив, що ті бійці приватної військової компанії "Вагнер", які не брали участі у "заколоті" їхнього ватажка Євгена Пригожина, зможуть повернутися на війну в Україну, підписавши контракти з Міноборони країни-агресорки. Деякі підрозділи саморозпустяться, але переслідувати нікого не будуть.

"Ті, хто не брав безпосередньої участі в заколоті, якщо захочуть, укладуть контракт із Міноборони та повернуться у зону "СВО". Ті, які брали участь, поки що незрозуміло, що з ними буде, але переслідуватись вони не будуть", - заявив Соболєв в інтерв'ю виданню "Подъем".

За його словами, учасників "путчу Пригожина", найімовірніше, відправлять по домах і не дозволять приєднатися до Пригожина, якого нібито відправили "в заслання" до Білорусі.

відео дня

"Я не думаю, що Лукашенко дозволить на території Білорусі організувати приватну військову кампанію, виходячи з тих уроків, які приватна військова кампанія зробила в Росії", - сказав Соболєв.

"Переворот" Пригожина

Керівник бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин ввечері 23 червня заявив, що кадрові військові Міноборони окупантів РФ завдали ракетного удару по тилу вагнерівців. У відповідь Пригожин сказав, що він зібрав 25-тисячне угруповання і піде на Москву для розборок з відомством Шойгу.

Вранці 24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль Ростов-на-Дону. Тепер вони утримують там всі військові об'єкти. Збили вертольоти та літак, які намагалися по них вдарити.

Після Ростова Вагнер за тією ж схемою захопив і Воронеж.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав, що в Росії почалася громадянська війна. Він підтвердив відомості, що Вагнер йде на Москву.

Увечері 24 червня стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву. Сам Пригожин також підтвердив це і сказав, що розгортає колони своїх найманців, вирушаючи в тилові табори на території України.

Вас може зацікавити:

війна в Україні Євген Пригожин війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Коли контрнаступ ЗСУ повністю розпочнеться, він буде переможним - Резніков

Коли контрнаступ ЗСУ повністю розпочнеться, він буде переможним - Резніков

20:34 Україна
"План уже затверджений": РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - Буданов

"План уже затверджений": РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - Буданов

18:44 Україна
"Це буде самогубство": у ЗСУ зробили заяву про можливу атаку Пригожина з Білорусі

"Це буде самогубство": у ЗСУ зробили заяву про можливу атаку Пригожина з Білорусі

18:32 Україна
Всі головні новини

Останні новини

21:06

Гірше Могилевської: Alena розповіла, у кого найскладніший характер в шоу-бізнесі

21:05

"Повернуться у зону "СВО": у Держдумі висловилися про долю "вагнерівців"

20:57

На Бахмутському напрямку ЗСУ за добу просунулися до кілометра - Череватий

20:34

Коли контрнаступ ЗСУ повністю розпочнеться, він буде переможним - Резніков

19:56

Чи є в українській мові слово "рисунок": Авраменко дав несподівану відповідь

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:53

Заміна Шойгу: новим міністром оборони РФ може стати колишній охоронець Путіна

19:45

Некоролівське міні: Кейт Міддлтон вразила вибором луку для зустрічі з ФедереромВідео

19:29

Керують емоціями інших: три знаки з сильним емоційним інтелектомВідео

19:24

Росіяни в Херсоні потрапили в пастку: Гуменюк розповіла про великі проблеми армії Путіна

Реклама
19:20

Якщо хворий маніяк щось зробить на ЗАЕС, наслідки будуть навіть для СіПогляд

18:44

"План уже затверджений": РФ завершила підготовку до теракту на ЗАЕС - Буданов

18:32

"Це буде самогубство": у ЗСУ зробили заяву про можливу атаку Пригожина з Білорусі

18:13

"Ну хто тобі дав грошей, ну хто?": Лобода в Харкові потрапила в скандалВідео

17:50

Росіяни застосували хімічний боєприпас для ЗСУ, однак вітер був у бік окупантів

17:21

На Хмельниччині прихильники УПЦ МП кричали "ганьба" військовим: подробиці гучного скандалу

17:09

Продюсер "Танців з зірками" розповів, хто замінить Влада Яму на шоу

17:05

"Ого, постарів": Меладзе не впізнали росіяни

16:56

Як можна використовувати алое: 5 несподіваних способів застосування

16:47

"Вогонь буде припинено": названо дату та місяць закінчення масштабної бійні - прогноз для УкраїниВідео

16:16

П’яний поліцейський за кермом: в аварії на Кіровоградщині загинуло троє 16-річних випускниць

Реклама
16:06

Кохана Дмитра Кулеби показала ніжні фото з політиком з весілля

16:02

Такої смакоти ви ще не куштували: що додати в омлет замість борошна – супер-фокуси

15:57

Пенсіонерів каратимуть: кому потрібно повернути 20% пенсії

15:56

Як позбутися від мурах: 4 простих, дешевих і дієвих способи

15:41

І хімчистка не потрібна: бабуся показала, як очистити подушки вдома

15:01

Навіщо 26 червня потрібно обов'язково варити особливу кашу: прикмети і що не можна робити

14:55

Коли Росія може підірвати ЗАЕС: експерт розповів, за яких умов Путін може піти на це

14:50

"Ніж у спину" Путіну: Данілов натякнув на росіян-переговірників після бунту у РФ

14:35

Гороскоп на завтра 26 червня 2023: Левам - великі гроші, Стрільцям - тривога

14:24

Пригожин може готувати атаку на Київ з боку Білорусі - британський генерал

14:17

"Найсексуальніша": Володимир Дантес розповів про симпатію до Маші Єфросиніної

13:42

РФ готує новий ракетно-дроновий удар: у ЗСУ назвали ймовірні терміни та цілі

13:16

Путін загнаний у кут: у NYT оцінили наслідки заколоту Пригожина

13:14

Православний календар на липень 2023: які свята відзначатимемо

13:14

"Це все ппошник": Пригожин відповів за вбивство російських льотчиків

12:54

"Путін не прощає зрадників": Пригожина можуть ліквідувати в Білорусі — CNN

12:14

Даніель Салем розлучається з дружиною через сильні ревнощі

12:14

Від головоломки закипить мозок: лише одиниці знайдуть число 8881 за 12 секунд

12:14

"Це не остання трагедія": астролог назвала міста України, які в "червоній зоні"

11:43

Кадиров "спалив" Пригожина і назвав причину збройного бунту ПВК Вагнер

Реклама
11:38

"Просто не прокинеться вранці": Ейдман оцінив шанси на ліквідацію Путіна

11:37

Град завалить Україну, все буде плавати: в країну мчить потужне похолодання - синоптикВідео

11:07

Це рік водних катастроф, який принесе ще багато-багато бід - астролог ВакулінаЕксклюзив

11:03

Іменини в липні 2023: кого і коли вітати з Днем ангела

11:02

Близькі контакти нового ступеня: рецензія на фільм "Астероїд-Сіті"Відео

10:58

ЗСУ зупинили прорив РФ та йдуть у контрнаступ на півдні та сході — розвідка Британії

10:46

До бунту Пригожина може бути причетний кум Путіна Медведчук - Данілов

10:36

Рецепт, який ніколи не підведе: дуже хрусткі малосольні огірки з секретним смакомВідео

10:13

Потрібна банка і серветки з мікрофібра: дівчина показала хитрий прийом для прибирання

10:07

"Або в могилі, або у в'язниці": у Мережі дізналися, яку долю Патрушев підготував Пригожину

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти