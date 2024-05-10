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У Харкові прогриміли вибухи: у будинках - пожежі, є постраждалий

Анна Ярославська
10 травня 2024, 06:49оновлено 10 травня, 07:20
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Удар російських окупантів припав на район житлової забудови.
Рятувальник, снаряди, обстріл Харкова
У Харкові пролунали вибухи через ворожі удари / Колаж: Главред, фото: ДСНС, УНІАН

Уночі 10 травня в Харкові під час повітряної тривоги прогриміли вибухи внаслідок російської атаки по місту. У Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в Харківській області.

Удар припав на район житлової забудови. У приватних житлових будинках спалахнули пожежі. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також підтвердив, що російські окупанти вночі завдавали ударів по Харкову.

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"За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову пошкоджено приватний будинок. Також окупанти завдали удару по Дергачах Харківського району", - написав він у Telegram.

На місці влучання в приватний будинок виникла пожежа. Надійшла інформація про одного потерпілого.

Що кажуть у Повітряних силах

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 10 травня 2024 року противник застосував десять ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із території тимчасово окупованого Криму та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини.

В результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі десять ударних БпЛА у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Знищено 10 ударних дронів
Знищено 10 ударних дронів / t.me/ComAFUA

Удари РФ по Харкову

8 травня російська окупаційна армія вкотре жорстоко атакувала Харків. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що вибухи лунали в житловому районі міста. Постраждали щонайменше троє дітей.

4 травня російські окупанти атакували ракетою Харків. Вдарили по цивільній інфраструктурі.

3 травня російські окупанти вдарили по Харкову авіабомбами УМПБ Д-30. Під ворожим обстрілом опинилися приватні будинки, є загиблі та поранені. Окупанти повністю зруйнували 3 будинки в Холодногірському районі Харкова. Ще 12 будинків було пошкоджено.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози

Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб".

Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

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