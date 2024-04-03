Перетворять на другий Маріуполь: генерал ЗСУ оцінив загрозу окупації Харкова

Генерал Ігор Романенко зазначає, що наразі у росіян немає значних сил для наступу на Харків, однак ворог може прийняти рішення про повне знищення міста.

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РФ може перетворити Харків на другий Маріуполь - генерал ЗСУ / Колаж Главред, фото: УНІАН, Maxar Technologies

У росіяни немає сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. Про це в інтерв'ю Главреду розповів генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

"Росія вже зараз постійно завдає ударів по Харкову, змушуючи якомога більшу кількість людей покинути місто. А потім у хід підуть авіабомби, бомби об'ємного підриву - Росія буде просто знищувати місто", - зазначив Романенко.

Він додав, що навіть у випадку, якщо ворог збере угрупування чисельністю у 150 тисяч військових, втрати росіян під час спроби прориву до Харкова будуть величезні. У росіян повинні бути значні ресурси і можливості для такої операції, але цього у них немає.

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"А ось зруйнувати Харків Росія може. І, судячи з того, що противник уже робить із містом, цей варіант найбільш імовірний.

Крім того, Романенко зазначив, що після знищення Харкова стане можливо все, навіть захоплення тієї території, що раніше була містом, як це вже було із Бахмутом та Авдіївкою.

"Коли місто зруйнують, стане можливо все. Наприклад, Авдіївку і Бахмут спочатку теж зруйнували, а вже потім брали місто. Але поки що для взяття Харкова можливостей у росіян немає", - резюмував генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Загроза наступу на Харків - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Ходжес.

Генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко, розповів про можливий сценарій другого наступу росіян на Київ та з яких напрямків очікувати наступу.

За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "у лоб".

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