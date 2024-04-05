РФ готується до наступу на Харків, ворог уже збирає сили - Дикий

Наразі в окупантів немає наступального угруповання, щоб намагатися захопити Харків.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovitsya-k-nastupleniyu-na-harkov-vrag-uzhe-sobiraet-sily-dikiy-10555736.html Посилання скопійоване

Росія планує влітку наступати на Харків / Колаж: Главред, фото: uacrisis.org, 22 окрема механізована бригада

Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий, повідомляє Фокус.

Він додав, що головною метою РФ є захоплення всієї України. Водночас у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків.

"В окупантів фізично не вистачає людей, тому після атак РДК та інших добровольців з РФ, які воюють на боці України, армії Росії довелося перекидати підрозділи для захисту Курської та Бєлгородської областей. Відразу весь наступальний потенціал на Куп'янському напрямку у ворога здувся. Хіба що вдається на єдиному напрямку - Донецькому - просуватися по 100 метрів на день", - каже Дикий. відео дня

Боєць зазначив, що наступні кілька місяців РФ проводитиме хвилю мобілізації, під час якої вони хочуть призвати 300 тисяч окупантів. Після цього ситуація на фронті може кардинально змінитися.

Дикий зазначає, що жителям Харкова та області варто самим ухвалювати рішення про евакуацію з міста, що розташоване за 20 км від кордону і постійно обстрілюється ворогом.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український науковець, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році - командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Російські обстріли Харкова - останні новини

Нагадаємо, 4 квітня окупанти здійснили удар по території України за допомогою 20 БпЛА типу "Шахед". Силами протиповітряної оборони України було знищено 11 дронів ворога. Внаслідок атаки у Харкові 4 людини загинуло, серед яких троє рятувальників, а ще 11 - отримали поранення.

У результаті удару безпілотників Росії по Харкову загинули троє рятувальників: Владислав Логінов, Сергій Байдалінов і Володимир Матюшенко. Логінов загинув практично на очах у свого сина, який також є рятувальником. Обидва були на місці влучання БПЛА.

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 5 квітня, російські окупанти атакували Харків керованими авіаційними бомбами. Мер міста Ігор Терехов попередив про сильні вибухи і закликав мешканців бути обережними.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред