Росія поцілила у житловий район Харкова: серед постраждалих дитина у важкому стані

У середу, 8 травня, російська окупаційна армія в черговий раз жорстоко атакувала Харків. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що вибухи лунали у житловому районі міста.
РФ завдала ударів по Харкову, внаслідок цього постраждали щонайменше троє дітей. Синєгубов у своєму Telegram повідомив, що за попередньою інформацією, влучання зафіксоване по відкритій місцевості на території освітньої установи.
Є дані про двох постраждалих дітей - хлопчики 13 і 15 років. Профільні служби продовжують огляд території. Пізніше Терехов повідомив, що стан однієї дитини - важкий.
"Прильоти у житловий район міста. Попередньо - є постраждалі діти", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, що РФ на Великдень вдарила КАБом по центру Харкова. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, зазначив, що, за попередньою інформацією, окупанти нанесли удар по Шевченківському району Харкова та по центру міста.
4 травня РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова. Росіяни вдарили ракетою по території цивільного підприємства. Він додав, що, за попередніми даними, постраждали четверо людей - троє цивільних чоловіків та одна жінка.
Більше військових новин:
- Горять зруйновані будинки та є загиблі: жахливі подробиці удару по Харкову
- РФ формує війська для наступу на Харків: в ISW оцінили ризики
- Загроза оточення Харкова: у Силах оборони назвали напрямок удару РФ – ЗМІ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред