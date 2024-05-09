Навіщо Путін хоче зупинити війну: експерт назвав умову для переговорів

Головна мета будь-яких мирних ініціатив Росії - це зрив допомоги Україні, вважає Тарас Загородній.

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Тарас Загородній назвав головну мету "мирних ініціатив" Кремля / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Усі мирні ініціативи Росії спрямовані на те, щоб зірвати постачання військової допомоги Україні, переозброїтися та на знову напасти. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін намагається зупинити війну на своїх умовах - "тобто переконати Україну визнати анексію територій, які росіяни вже вписали у свою конституцію, перегрупуватися і знову напасти на Україну, щоб згодом вимагати від неї нейтралітету, роззброєння тощо".

"Треба розуміти, що будь-які мирні ініціативи Росії головною метою мають на увазі зрив допомоги Україні. Тобто росіяни хочуть повернутися у 2014 рік, коли Україні де-факто оголосили ембарго на постачання озброєння. Те саме Росія намагається провернути і зараз", - сказав Загордний. відео дня

На думку експерта, про жодні переговори з Росією мови бути не може, доки країна-агресор не отримає істотного удару або по своїй нафтогазовій інфраструктурі, або військової поразки.

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Мирні переговори з Росією

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про переговори з Україною. У ISW нагадали, що російські офіційні особи неодноразово неправдиво звинувачували Україну і Захід у відсутності ініціатив мирних переговорів. Аналітики зазначили, що в Москві посилили риторику про мирні переговори.

Глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не буде вести переговори на основі "формули миру" президента України Володимира Зеленського. За його словами, вона "русофобська та ілюзорна".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував імовірність переговорів із Путіним. Наразі Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала". Україна готова до переговорів, але не з Росією, оскільки Путін їх насправді не хоче, заявив Зеленський.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

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