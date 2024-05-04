РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Харкова: у місті сильна пожежа, є постраждалі

В результаті атаки російських окупантів чотири людини отримали поранення та опіки.

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Росія атакувала Харків ракетою / Колаж: Галавред, фото: скріншот з відео, u.depositphotos.com

У суботу, 4 травня, російські окупанти атакували ракетою Харків. Вдарили по цивільній інфраструктурі. Про це у повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

"Вибух було чутно у Харкові", - написав міський голова.

За словами очільника Харківської ОВА, росіяни вдарили ракетою по території цивільного підприємства. Він додав, що, за попередніми даними, постраждали четверо людей - троє цивільних чоловіків та одна жінка.

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"Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Попередньо, є постраждалі. Деталі встановлюються", - повідомив Синєгубов.

В результаті "прильоту" в Індустріальному районі міста на виробничому підприємстві виникла сильна пожежа.

"Масштабна пожежа на підприємстві. Вже є інформація про чотирьох постраждалих", - повідомив Ігор Терехов.

Мер міста додав, що в результаті атаки ворога люди отримали поранення та опіки.

Ракетні атаки РФ по Україні - тактика окупантів

Нагадаємо, російські окупанти завдали удару по Україні за допомогою ракет С-300 та дронів-камікадзе "Шахед" у ніч на 4 травня. У Харкові вночі було два "прильоти" дронів "Шахед", які завдали ударів по цивільній інфраструктурі в Основ'янському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Також речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що в ніч на 4 травня російські дрони-камікадзе намагалися атакувати цивільну інфраструктуру в Харкові та в Дніпропетровській області. Однак Сили оборони збили всі 13 безпілотників.

Як повідомляв Главред, начальник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук заявив, що російські окупанти використовують тактику балістичних атак по Україні з Криму. За його словами, це пов'язано з особливостями балістичного озброєння, що дозволяє ворогу швидко розгортатися і згортатися.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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