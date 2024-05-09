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Хід війни може кардинально змінитись: у Зеленського назвали єдиний шлях

Юрій Берендій
9 травня 2024, 21:13
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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що прийняття швидких і правильних рішень міжнародними партнерами України може змінити хід війни.
Хід війни може кардинально змінитись: у Зеленського назвали єдиний шлях
У Зеленського розповіли, що може кардинально змінити хід війни в Україні / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Україна може кардинально змінити хід війни проти Росії, однак вирішальним фактором у цьому буде позиція країн-союзників. Про це в ефірі 24 каналу розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, в України є політична воля для ухвалення потрібних і правильних рішень впродовж всього повномасштабного вторгнення.

Однак, він додав, що країни-союзники України не завжди мають цю політичну волю. Адже, якби міжнародні партнери були готовими прийняти жорсткі рішення щодо російської агресії, то поразка РФ була б значно ближчою.

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"Політичної волі не вистачає. Якби було політично-вольове рішення країн-партнерів, то ми з вами побачили б іншу математику війни. Не тільки з огляду на кількість, виробництво, але й з огляду на швидкість логістичних рішень. Це – єдиний шлях", – наголосив Подоляк.

Подоляк підкреслив, що на Глобальному саміті миру в Швейцарії Україна закріпить свою позицію, що вона абсолютно не зацікавлена в війні. Основний інтерес нашої країни полягає в забезпеченні правил та обов'язкового покарання за злочини. За словами Подоляка, якби колись Росія отримала відповідні покарання за свої дії, то можливо, повномасштабна війна не почалась би.

"Якщо ти не караєш за злочини, то вони тільки масштабуються, а ціна наступного є значно вищою. Якби Росію покарали за Грузію у 2008 році чи за 2014 рік, то сьогодні ми не мали б такої війни. Сталося навпаки. З Росією зріс товарообіг. Якщо сьогодні Росію не покарають, то наступний етап війни настане досить швидко. Він буде вищим не лише для України, але й для багатьох країн", – підкреслив Подоляк.

Подоляк відзначив, що деякі люди продовжують застосовувати дитячу логіку у цьому питанні. Він додав, що наївно думати, що Росія може повернутися до нормального стану, оскільки там триває постійна мобілізація, діє агресивна пропаганда, а економіка постійно мілітаризується. Росіяни не проявляють бажання йти на діалог та укладати компроміси, наголосив радник глави Офісу президента.

"От хто з дорослих людей в країнах Європи переконує в тому, що інфантилізм – це правильна стратегія? Як це можна досі не усвідомити? Зупинити нацизм доведеться тільки силою. Як це було в 1940 роки, так само і сьогодні. Це класика. Нацисти мають бути на лаві підсудних, а не домовлятися про правила, яких все одно не дотримуватимуться", – наголосив Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Саміт миру у Швейцарії - що відомо про проведення Саміту миру

Сьогодні, 9 травня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський диктатор Володимир Путін буде намагатись перешкодити проведенню Саміту миру, запланованого на 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. За словами Зеленського, під час цього заходу країни-учасниці розглянуть питання повернення полонених у форматі "всіх на всіх", цивільних українців, яких незаконно утримує Росія, а також питання ядерної і продовольчої безпеки.

Учасники Саміту миру планують розробити спільну переговорну позицію 15-16 червня в Швейцарії, яку потім передадуть Росії. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, коментуючи інтерв'ю заступника начальника Головного Управління Розвідки Вадима Скібіцького.

Зеленський зазначив, що шлях до мирного і справедливого завершення війни може розпочатися вже у червні. Україна готується до проведення глобального Саміту миру, на якому будуть обговорюватися механізми примусу країни-агресора Росії до прийняття мирних ініціатив.

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війна в Україні Михайло Подоляк
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