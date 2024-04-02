Чи здатна Росія наступати на Київ і Харків: Ходжес дав оцінку ситуації

На Заході поширюють наративи про нібито неминучість перемоги агресора Російської Федерації, але це неправдиві меседжі, сказав генерал США Бен Ходжес.

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Сподіваюся, ЗСУ і Генштаб роблять те, що потрібно - Бен Ходжес / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Росія хотіла б захопити Харків, а її війська могли б опинитися влітку під Києвом, але є надія, що ЗСУ і Генштаб роблять усе, щоб такого не допустити. Не можна називати російську перемогу неминучою, на Заході транслюються помилкові меседжі щодо цієї тези. Про це заявив колишній командувач Сухопутних військ США, американський генерал Бен Ходжес.

В інтерв'ю ТСН він сказав про те, що росіяни дійсно "хотіли б" захопити Харків.

"Це не чутки. Звичайно, Росія хотіла б захопити Харків. Але я сподіваюся, що українські Збройні сили і Генеральний штаб роблять те, що потрібно, і люди Харкова роблять те, що потрібно. У мене немає конкретики з цього питання", - вважає Ходжес. відео дня

Також він закликав не переоцінювати спроможності російських окупантів.

"Але Україна розгромила Сухопутні війська Росії. Отже, я стежитиму за показниками того, чи змогла Росія виправити, відремонтувати або поліпшити можливості Сухопутних сил, крім простого, чи знаєте, просування", - зазначив генерал.

Крім того, колишній високопоставлений військовий прокоментував статтю The New York Times, у якій пропонується "уявити, що зараз липень і війська Путіна знову стоять під Києвом".

За словами генерала, Путін може дозволити собі таку атаку.

"Так, звичайно зможе. Подивіться, всі продовжують переоцінювати Сухопутні війська Росії. Я говорив про це на початку. І є спроба Росії та російських ініціаторів заохочувати цей наратив про те, що Росія неминуче переможе", - вважає Ходжес.

Також Бен Ходжес підкреслив, що перемога окупантів РФ не є неминучою. Швидше, навпаки. Утім, такий наратив поширюється на Заході, і це неправильно.

Хто такий Бен Ходжес Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

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У Росії наразі немає мобільних груп, щоб піти на Харків і або Київ, вважає Бен Ходжес. На думку американського генерала, окупанти також не мають потрібну логістику для подібних військових операцій.

Харкову наступ Росії не загрожує, проте окупанти можуть спробувати піти на прорив на півночі і сході регіону, йдеться в матеріалі Главреда. На даний момент у загарбників немає угруповань для проведення операції із захоплення міста.

Харків і Харківська область - пріоритет для окупантів, сказав глава ОВА Олег Синєгубов. Потрібно в цілодобовому режимі стежити за ситуацією на кордоні, щоб не допустити загроз.

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