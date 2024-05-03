Горять зруйновані будинки та є загиблі: жахливі подробиці удару по Харкову

Російські окупанти 3 квітня вдарили авіабомбами по Харкову. Були зруйновані та пошкоджені приватні будинки.

https://glavred.net/ukraine/goryat-razrushennye-doma-i-est-pogibshie-uzhasnye-podrobnosti-udara-po-harkovu-10562501.html Посилання скопійоване

Росіяни вдарили авіабомбами по Харкову / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Олексій Білошицький

Російські окупанти вдарили по Харкову авіабомбами УМПБ Д-30. Під ворожим обстрілом опинились приватні будинки, є загиблі та поранені. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти повністю зруйнували 3 будинки у Холодногірському районі Харкова. Ще 12 будинків були пошкоджені.

"Вибуховою хвилею заділо трамвай, який курсував неподалік — без постраждалих", - написав Синєгубов. відео дня

Внаслідок удару загинула жінка, яка 8 років через інсульт була прикута до ліжка. Їй було 82 роки. 66-річний чоловік був травмований від вибухової хвилі, а 78-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що після ворожого удару у будинку здійнялась пожежа. З-під завалів дістали тіло загиблої паралізованої жінки. Відомо, що російські окупанти пошкодили учбовий заклад, цивільне підприємство, автомобілі людей та трамвай.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Удари Росії по Харкову - останні новини

Війська РФ 22 квітня завдали удару по телевежі в Харкові, сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Унаслідок ворожого удару по інфраструктурному об'єкту фіксувалися перебої із сигналом цифрового телебачення.

24 квітня РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові. Прильоти були по Шевченківському району міста. Ворог атакував ракетами С-300.

29 квітня окупанти атакували Харків коригованими авіабомбами. Було зафіксовано приліт у зону житлової забудови. Частково пошкоджено багатоповерхівку.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред