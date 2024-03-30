Харків може опинитись у "кільці": експерт розказав підступний план ворога

Російські окупанти планують піти у наступ на Харків. При цьому вони хочуть не бити "у лоб", а просто оточити місто. Про це заявив майор Нацгвардії Олексій Гетьман, повідомляє Еспресо.
Ворог може задіяти всі головні сили з двох армій на цьому напрямку.
"Вочевидь, окупанти спробують оточити Харків, взяти в кільце. Це вони можуть спробувати. Вдасться їм це чи ні – подивимося ... Але окупанти в лоб Харків бити не будуть, вони чудово розуміють, що загрузнуть. Вони під Авдіївкою майже на пів року загрузли, коли почали масштабно наступати", - сказав Гетьман.відео дня
Він додав, що українські військові розуміють все і готуються до можливого російського наступу. Сам Харків є одним з найбільш укріплених міст.
"Ми будуємо фортифікації таким чином, щоб вони не змогли цього зробити. Ми теж готуємося", - додав Гетьман.
Хто такий Олексій Гетьман?
Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.
Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.
Удари по Харкову - останні прильоти
У середу, 27 березня, Росія атакувала Україну ракетами і авіабомбами. Зокрема, новоствореним боєприпасом УМПБ Д-30 було завдано кількох ударів по Харкову. За інформацією правоохоронців, один удар прийшовся по загальноосвітній школі, другий - просто посеред житлових будинків. Суспільне уточнює, що один з "прильотів" стався на дитячому майданчику.
Останнім часом російські окупанти відновили удари по енергетиці України. Зокрема, як нарахував експерт Геннадій Рябцев, станом на 22 березня фахівцями було зафіксовано 59 влучань, зокрема, в в Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Львівській та Одеській областях.
В Укренерго попереджали, що ситуація зі світлом може погіршитися у Хмельницькій та Одеській областях. У Харкові все стабільно погано: місто ще не може оговтатися від попередньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, Росія знищила усі його трансформаторні підстанції.
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