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"Одні гинуть, в інших все нормально": Євлаш розповів, коли закінчиться війна

Руслана Заклінська
7 травня 2024, 21:39
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Держава має відверто говорити з суспільством про війну і пояснювати, наскільки вона серйозна, заявив Ілля Євлаш.
'Одні гинуть, в інших все нормально': Євлаш розповів, коли закінчиться війна
Євлаш сказав, коли закінчиться війна в Україні / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Війна з Росією може тривати роками, оскільки екзистенційна загроза над Україною залишається. Ситуація в Україні дуже мінлива, все може миттєво змінитися. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в інтерв'ю NV.

"Ми пам’ятаємо похід (Євгена - ред.) Пригожина на Москву, тоді реально існував великий шанс, що дещо може змінитись. А що буде завтра, що буде післязавтра? Якщо буде так все просуватись, то війна надовго. Можливо, на роки. Це не закінчиться завтра, післязавтра", - сказав речник.

За його словами, Україна зіштовхнулася з серйозною екзистенційною загрозою — агресором, який прагне знищити кожного українця і забрати все, що належить Україні.

відео дня

"Ми бачили, що було, коли війна прийшла на підконтрольні Україні території, які зараз тимчасово окуповані. Забирали все майно, забирали бізнес, забирали будинки. У мене є знайомі, які зараз в різних підрозділах воюють, — вони тоді зрозуміли, що таке Росія, що це таке, коли вони приходять і мобілізують потім у своє військо. Проводять пресинг населення", - пояснив Євлаш.

Речник Повітряних сил зазначив, що держава має відверто говорити з суспільством про війну і пояснювати, наскільки вона серйозна.

"Люди ходять, відпочивають, і складається відчуття, що десь щось не так, бо одні гинуть — на Донбасі і на Запоріжжі, — а в інших все нормально, нічого не відбувається", - наголосив Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш?

Євлаш Ілля - речник Повітряних сил ЗСУ, майор. Раніше був начальником пресслужби ОСУВ "Хортиця". Тимчасово виконував обов'язки начальника служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Родом із міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Журналістика". Про це повідомляє Вікіпедія.

До призову на службу у 2020 році працював кореспондентом на каналі "Еспресо".

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Війна в Україні завершиться, коли Путін зрозуміє, що не може перемогти. Колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес вважає, що необхідно підтримати Україну, щоб змусити Путіна усвідомити це.

Також начальник ГУР України Кирило Буданов вважає, що війна в Україні триватиме, доки буде чинний режим в Росії. Він не виключає можливості розпаду Росії на дрібні частини.

Як повідомляв Главред, Україна не зможе виграти війну, якщо розраховувати лише на знищення живої сили та техніки ворога, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Він припускає, що ситуація може змінитися, якщо Росія буде змушена мобілізувати людей з великих міст, як-от Москва та Санкт-Петербург.

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війна в Україні Повітряні Сили війна Росії та України
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