Популярний продукт в Україні став "золотим": в магазинах просять 110 грн за кг

Ціни на цей продукт продовжать рости.

Експерт розповів, які продукти подорожчають найближчим часом / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Які продукти подорожчають найближчим часом

Що буде з цінами на сезонні овочі

Ціни на базові та популярні продукти знову "повзуть" вгору. Найближчим часом українцям варто бути готовими до того, що ціни на сезонні овочі "підскочать". Про це повідомив аналітик "Українського клубу аграрного бізнесу" Максим Гопка в інтервʼю РБК-Україна.

За його словами, помідори та огірки помітно подорожчають.

Гопка пригадав, що лише за один тиждень жовтня томати подорожчали приблизно на 15%. Середня ціна на помідори сягає 90-100 грн/кг.

"Для порівняння, на початку вересня траплялися ціни і по 35-40 грн (за ґрунтові помідори), тож пропозиція відкритого ґрунту вже вичерпана. Зараз ринок залежить від теплиць, а там через похолодання дозрівання сповільнилося – звідси дефіцит і висока ціна", – пояснює експерт.

Що буде з цінами на огірки

Ціни на огірки зростають ще швидшими темпами. Наприкінці жовтня їх продавали по 90–110 грн/кг, тоді як у вересні ціни коливалися в межах 75–105 грн/кг.

Гопка пояснює, що причина здорожчання проста - завершення сезону збору, тепличний урожай обмежений, а попит всередині країни високий.

Які продукти подорожчають невдовзі

Не лише сезонні овочі подорожчають. Гопка прогнозує, що під кінець року ціни на молочну продукцію підскочать, оскільки буде зменшення надоїв молока.

Ближче до зимових свят буде збільшений попит на м'ясні продукти, тому можливе подорожчання.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Нагадаємо, Національний банк України повідомляв, що протягом найближчих трьох кварталів українці можуть очікувати на більш доступні овочі, ніж минулого року. Водночас ціни на яблука, ягоди та кісточкові залишаться високими.

Як повідомляв Главред, в Україні стрімко дорожчає кава. Пачка Nescafe Gold 210 г вже коштує понад 600 грн. За даними Мінфіну, у жовтні ціна становила 589 грн, а на початок листопада зросла до 610 грн.

Крім цього, в Україні може стрімко подорожчати популярна крупа. Цього року врожай гречки в Україні на 15% нижчий, ніж минулого. У зв'язку з цим можливе зростання цін на крупу через ажіотаж.

Про персону: Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

