Продукти знову дорожчають: які ціни та коли неприємно здивують українців

Додатковим фактором є логістика - ціни на паливо зростають, і це також позначається на кінцевій вартості продукції.

https://glavred.net/economics/produkty-snova-dorozhayut-kakie-ceny-i-kogda-nepriyatno-udivyat-ukraincev-10710731.html Посилання скопійоване

В Україні зростають ціни на продукти / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Важливе із заяв Марчука:

На ціни, крім вартості енергії, впливатиме ситуація з іншими продуктами

Урожай зернових в Україні очікується на рівні приблизно -5%

Як розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, у період холодів українці спостерігатимуть зростання витрат на зберігання різних груп продуктів.

"Особливо це стосується овочевої продукції. Відповідно, ціноутворення значною мірою залежатиме від стану підприємств та їхньої готовності до зберігання в умовах можливих блекаутів", - підкреслив він у коментарі Главреду.

відео дня

Якщо говорити про середні витрати на зберігання, включно з оплатою електроенергії, то це може бути приблизно +5%, не виключає експерт.

"Але якщо будуть відключення світла, додатково залучати генерацію, витрачати кошти на дизельне пальне - це, звичайно, призведе до додаткових витрат. Усе залежатиме від тривалості відключень: якщо це 2-3 години - одне навантаження, якщо 10-12 годин - зовсім інше. Відповідно, зростання може коливатися. Умовно можна закладати: за стабільної ситуації - плюс близько 5%, а за регулярного використання альтернативних джерел живлення - ще додатково 10-15%. Усе залежить від конкретного підприємства і рівня його готовності", - прогнозує він.

На думку аналітика, на ціни на м'ясну продукцію, окрім вартості енергії, впливатиме й ситуація із зерновою групою.

"Зараз урожай зернових в Україні очікується на рівні приблизно -5% від минулого року. Ціна на зерно тримається, і це закладається в собівартість кормів, тому восени та взимку можемо бачити зростання цін на м'ясо на 5-10%", - пояснив він.

Співрозмовник уточнив, що додатковим фактором є логістика - ціни на паливо зростають, і це також позначається на кінцевій вартості продукції. Він припускає, що щодо фруктів - ситуація подібна до овочів, але треба враховувати ще й імпорт: за якою ціною продукція ввозитиметься в Україну. Тож фактори зберігання та імпорту також формуватимуть цінову динаміку.

Суттєвого зростання цін на молочні продукти не очікується, але через сезонність і скорочення обсягів "великого молока" в холодний період можливе підвищення в межах 4-5%, попередив він.

Марчук додав, що щодо хліба та круп - ситуація стабільна, але з постійною тенденцією до зростання. "У результаті, за підсумками року, зростання цін на хліб може скласти близько 25%. Для порівняння - минулого року цей показник був у межах 20-22%", - резюмував він.

Нова зміна цін: прогноз

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомив, що восени вартість яєць може зрости приблизно на 10%, однак це станеться лише за умови підвищення тарифів на електроенергію. За його словами, наразі ситуація на ринку залишається стійкою та збалансованою, серйозних коливань цін не спостерігається.

Ціни на продукти - новини за темою

Нагадаємо, Главред раніше писав, що в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину і яловичину, при цьому ціни на м'ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через подорожчання живої ваги свиней і втрати поголів'я через африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Як ішлося раніше в повідомленні, середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів і кондитерських виробів.

Читайте також:

Про персону: Денис Марчук Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред