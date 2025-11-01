Рус
Ціна перевищила 600 гривень: в Україні неочікувано здорожчав популярний продукт

Анна Косик
1 листопада 2025, 13:45
Невелика пачка популярного товару знову рекордно зросла у ціні.
В українських супермаркетах переписали ціни на каву / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • В Україні стрімко ростуть ціни на каву
  • Кава популярного виробника коштує більше 600 гривень за пачку
  • Ціни на каву швидко ростуть останні кілька місяців

В Україні ціни на продукти ростуть ледь не щодня. Не виключенням є й кава деяких виробників, яка коштує вже більше 600 гривень за пачку. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Мова йде про каву Nescafe Gold вагою 210 грамів. Середньомісячні ціни на неї стрімко підвищуються вже шостий місяць, тоді як раніше були досить стабільними протягом року.

На скільки подорожчала кава

Середньомісячна ціна на каву Nescafe Gold в жовтні становила 589,32 гривні за пачку. Водночас сьогодні, у перший день листопада, її ціна вже становить 610,20 гривні.

Зауважимо, що стрімко дорожчати кава почала ще у червні поточного року. Тоді її середньомісячна ціна становила 478,08 гривні. Таким чином, за останні пів року пачка кави подорожчала на більш як 130 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Чому в Україні ростуть ціни на продукти - думка експерта

Главред писав, що голова Комітету економістів України Андрій Новак пояснював, що блекаути негативно впливають на економічну ситуацію - зокрема через порушення логістики.

Це, своєю чергою, змушує багатьох виробників і торговців підвищувати ціни, адже виникають прямі втрати через потрапляння у виробничі об'єкти та склади, що разом із порушенням логістики збільшує собівартість продукції. Розуміючи те, що ніхто не може працювати собі у збиток, вони змушені частково перекладати це зростання на кінцеву ціну.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з початку поточного тижня морква на українському ринку подорожчала в середньому на 12%. Гуртові ціни на овоч зараз коливаються в межах 7–13 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що українські споживачі цієї зими можуть зіткнутися з суттєвим зростанням цін на тепличні овочі. Причина - нестабільне енергопостачання та постійне подорожчання всіх видів енергоносіїв, необхідних для обігріву теплиць.

Напередодні стало відомо, що на українських тепличних комбінатах підходить до завершення сезон реалізації огірків. При цьому українські виробники до кінця сезону підвищують ціни на цей овоч практично щодня.

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Чому 1 листопада не можна шити і різати: яке церковне свято

Чому 1 листопада не можна шити і різати: яке церковне свято

Вживаний автомобіль, якому немає рівних: експерти назвали найкращу модель на ринку

Вживаний автомобіль, якому немає рівних: експерти назвали найкращу модель на ринку

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

Біла полоса у житті: п’ять знаків зодіаку скоро зірвуть куш удачі

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

У Нідерландах терміново хочуть позбутися сонячних панелей: у чому причина

Як часто слід мити голову, щоб волосся було здоровим: відповідь трихологів здивує

Як часто слід мити голову, щоб волосся було здоровим: відповідь трихологів здивує

