Знищено три дивізії: ЗСУ "перемололи" десятки тисяч росіян разом із технікою

Олексій Тесля
1 листопада 2025, 20:27
У жовтні армія РФ втратила понад 31 000 осіб особового складу.
Танк, ЗСУ
ЗСУ знищили десятки танків РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, УНІАН

Важливе:

  • Російська армія зазнала значних втрат за жовтень
  • Армія РФ втратила понад 31 000 осіб особового складу

У жовтні 2025 року російська армія зазнала значних втрат - понад 31 тисячу військовослужбовців.

Це відповідає чисельності трьох дивізій, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

відео дня

Зазначається, що в жовтні армія РФ втратила понад 31 000 осіб особового складу.

Як сказано в повідомленні, це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій.

Що відомо про втрати ворожої техніки

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у жовтні Сили оборони України вразили:

  • близько 230 бойових броньованих машин ворога;
  • понад 800 артсистем;
  • 29 РСЗВ;
  • 93 танки (умовно дорівнює чисельності 3 танкових батальйонів).

Втрати РФ і України: заява Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що з початку поточного року Росія зазнала колосальних втрат у війні проти України - близько 112,5 тисячі військових. Водночас, за його словами, українські втрати значно менші і становлять приблизно 8 тисяч осіб, що, за оцінкою Трампа, у кілька разів нижче російських показників.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни в авральному режимі прискорюють будівництво госпіталю в Криму через втрати. Причина прискореного будівництва - катастрофічні втрати окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, окупанти пішли на радикальний крок для відновлення втрат у техніці. У росіян виник дефіцит важливих складових військової техніки.

Нагадаємо, Главред писав, що раніше офіцер ЗСУ розкрив тривожні деталі. В останні тижні ворог помітно посилив використання бронеколон у Покровську, повідомив Олександр Вовк.

Про відомомство: Міністерство оборони України

Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

російські війська Міноборони України війна Росії та України
