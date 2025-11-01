Знищено три дивізії: ЗСУ "перемололи" десятки тисяч росіян разом із технікою

У жовтні армія РФ втратила понад 31 000 осіб особового складу.

ЗСУ знищили десятки танків РФ

Російська армія зазнала значних втрат за жовтень

Армія РФ втратила понад 31 000 осіб особового складу

У жовтні 2025 року російська армія зазнала значних втрат - понад 31 тисячу військовослужбовців.

Це відповідає чисельності трьох дивізій, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що в жовтні армія РФ втратила понад 31 000 осіб особового складу.

Як сказано в повідомленні, це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій.

Що відомо про втрати ворожої техніки

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у жовтні Сили оборони України вразили:

близько 230 бойових броньованих машин ворога;

понад 800 артсистем;

29 РСЗВ;

93 танки (умовно дорівнює чисельності 3 танкових батальйонів).

Втрати РФ і України: заява Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що з початку поточного року Росія зазнала колосальних втрат у війні проти України - близько 112,5 тисячі військових. Водночас, за його словами, українські втрати значно менші і становлять приблизно 8 тисяч осіб, що, за оцінкою Трампа, у кілька разів нижче російських показників.

Раніше повідомлялося про те, що росіяни в авральному режимі прискорюють будівництво госпіталю в Криму через втрати. Причина прискореного будівництва - катастрофічні втрати окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, окупанти пішли на радикальний крок для відновлення втрат у техніці. У росіян виник дефіцит важливих складових військової техніки.

Нагадаємо, Главред писав, що раніше офіцер ЗСУ розкрив тривожні деталі. В останні тижні ворог помітно посилив використання бронеколон у Покровську, повідомив Олександр Вовк.

Про відомомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

