Знищено три дивізії: ЗСУ "перемололи" десятки тисяч росіян разом із технікою

Важливе:
- Російська армія зазнала значних втрат за жовтень
- Армія РФ втратила понад 31 000 осіб особового складу
У жовтні 2025 року російська армія зазнала значних втрат - понад 31 тисячу військовослужбовців.
Це відповідає чисельності трьох дивізій, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Зазначається, що в жовтні армія РФ втратила понад 31 000 осіб особового складу.
Як сказано в повідомленні, це умовно дорівнює чисельності особового складу трьох дивізій.
Що відомо про втрати ворожої техніки
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у жовтні Сили оборони України вразили:
- близько 230 бойових броньованих машин ворога;
- понад 800 артсистем;
- 29 РСЗВ;
- 93 танки (умовно дорівнює чисельності 3 танкових батальйонів).
Втрати РФ і України: заява Трампа
Президент США Дональд Трамп заявив, що з початку поточного року Росія зазнала колосальних втрат у війні проти України - близько 112,5 тисячі військових. Водночас, за його словами, українські втрати значно менші і становлять приблизно 8 тисяч осіб, що, за оцінкою Трампа, у кілька разів нижче російських показників.
Раніше повідомлялося про те, що росіяни в авральному режимі прискорюють будівництво госпіталю в Криму через втрати. Причина прискореного будівництва - катастрофічні втрати окупаційних військ на Херсонському та Запорізькому напрямках.
Нагадаємо, окупанти пішли на радикальний крок для відновлення втрат у техніці. У росіян виник дефіцит важливих складових військової техніки.
Нагадаємо, Главред писав, що раніше офіцер ЗСУ розкрив тривожні деталі. В останні тижні ворог помітно посилив використання бронеколон у Покровську, повідомив Олександр Вовк.
