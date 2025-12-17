Рус
Путін назвав винних у війні та заявив про зміну лідерів Європи - як він їх обізвав

Юрій Берендій
17 грудня 2025, 15:40
Президент країни-агресорки Путін вчергове переклав відповідальність за війну проти України на Захід і заявив про нібито зміцнення суверенітету Росії.
Путін назвав винних у війні та заявив про зміну лідерів Європи - як він їх обізвав
Путін зробив цинічну заяву щодо "винних" у початку війни Росії проти України та обізвав лідерів Європи / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін звинуватив країни Заходу у розв'язуванні бойових дій в Україні
  • Глава Кремля обізвав лідерів Європи під час засідання колегії Міноборони

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін "накинувся" на лідерів Заходу та звинуватив їх у спробах "розвалити Росію". Під час своєї заяви президент країни-агресорки Росії не гребував обзивати лідерів Європи "підсвинками". Відповідні заяви глава Кремля зробив під час розширеного засідання колегії Міноборони, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

В ході звернення Путін цинічно звинуватив країни Заходу в тому, що це саме вони, а не Росія винні у війні РФ проти України та "розв'язали бойові дії".

"Всі вважали, що за короткий період часу РФ вони зруйнують, розвалять. А європейські підсвинки відразу ж включилися в цю роботу колишньої американської адміністрації в надії нажитися на розвалі нашої країни. Хотіли повернути собі щось, що було втрачено в колишні історичні періоди, і спробувати взяти реванш", — підкреслив диктатор.

Президент держави-агресора Володимир Путін заявив, що певні сили були переконані в неспроможності Москви витримати протистояння із Заходом, однак ці прогнози, за його словами, не справдилися. Він стверджує, що так звана спеціальна військова операція, всупереч очікуванням західних країн, нібито сприяла посиленню суверенітету Росії та її геополітичних позицій.

За словами воєнного злочинця Путіна, ключовим результатом цього періоду стало повернення Росії повного суверенітету. Він наполягає, що країна стала суверенною "в усіх сенсах", і значну роль у цьому, на його переконання, відіграли збройні сили.

Дивіться відео заяв Путіна:

Путін назвав винних у війні та заявив про зміну лідерів Європи - як він їх обізвав
Також Путін зазначив, що нинішня адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом, на його думку, демонструє готовність відновити діалог із Росією.

Він також зробив цинічну заяву щодо долі лідерів Європи та заявив, що варто чекати їх "заміни" через неможливість з ними домовитись. При цьому варто зауважити, що лідери Європи обираються на демократичних виборах з дотриманням всіх законів, а результати волевиявлення громадян є міжнародно-визнаними. В той час, як російський диктатор Путін перебуває при владі в Росії вже понад 25 років.

"Сподіваюся, те саме відбудеться і з Європою. Малоймовірно, що це можливо з діючими політичними елітами", — додав Путін.

Чи справді Росія завдяки війні проти України "відновила суверенітет" - думка експерта

Як писав Главред, завершення війни між Росією та Україною, ймовірно, буде зафіксоване в рамках ширшої торговельної домовленості між США та Китаєм. Саме Пекін визначатиме, чи матиме Росія можливість і надалі продовжувати бойові дії. Без підтримки Китаю ресурсів для ведення війни Росії вистачить лише на один–два місяці, після чого її потенціал буде вичерпано. Про це заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок

Він наголосив, що стан російської економіки та спроможність країни-агресора підтримувати війну напряму залежать від позиції Китаю. Водночас Пекін нині використовує підтримку Москви як інструмент у переговорах зі Сполученими Штатами, зокрема для відтермінування запровадження американських мит.

"Я акцентую увагу насамперед на Китаї. Товарообіг із Росією перевищує 240 мільярдів доларів. Пекін сам вирішить, чи давати Москві можливість воювати. Російська економіка повністю залежна від Китаю, і якщо він прикрутить краник, Росія не зможе воювати. Без КНР росіяни здатні воювати максимум один-два місяці, а далі виснажаться", - зазначив Клочок.

Путін назвав винних у війні та заявив про зміну лідерів Європи - як він їх обізвав
Позиція Китаю щодо війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, воєнний злочинець Володимир Путін відкинув заяви про ймовірну агресію Росії проти Європи, назвавши їх безпідставними, та звинуватив європейських політиків у навмисному нагнітанні страхів щодо неминучого протистояння з РФ.

Тим часом Олександр Лукашенко заявив, що завершення війни в Україні значною мірою визначатиметься позицією Сполучених Штатів і особисто американського президента Дональда Трампа.

Водночас опозиційний діяч і очільник громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков застеріг, що будь-яке ослаблення тиску на режим Лукашенка може становити серйозну загрозу для України, оскільки Білорусь і надалі залишається співучасником російської агресії.

Інші новини:

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін війна Росії та України
