"Про це надовго забули": Іво Бобул заговорив після смерті Степана Гіги

Іво Бобул розповів про останнє спілкування зі Степаном Гігою

Що виводить із себе артиста

Український співак Іво Бобул розкрив деталі своїх особистих взаємин зі Степаном Гігою і розповів в інтерв'ю OBOZ.UA про несправедливість, з якою раніше стикалися артисти.

Співак знав про те, що Гіга серйозно хворіє, і навіть пропонував посильну допомогу. Бобул підкреслив, що сам Степан ніколи не скаржився на здоров'я і не ділився своїми труднощами з оточуючими.

"Я знав, що він хворіє, але не усвідомлював, що все настільки серйозно. Він ніколи про це не говорив. Як не запитаєш - відповідав: "Усе нормально". Ми час від часу зідзвонювалися одне з одним. Небезпечні проблеми зі здоров'ям трапилися раптово: він збирався їхати на гастролі. Коли мені сказали, що Степан у лікарні, одразу передзвонив його хлопцям - відповіли, що справи серйозні", - поділився він.

Степан Гіга помер / фото: instagram.com, Степан Гіга

За словами Бобула, незважаючи на величезний внесок Гіги в культуру рідної країни, його несправедливо забували за часів домінування російської мови і шоубізу. Обидва артисти відчули це нерівне ставлення, адже вони разом починали кар'єру.

"Багато хто сьогодні говорить про його популярність в останні роки. Мене такі розмови дуже засмучують, навіть часом виводять з рівноваги, тому що ми завжди були в Україні. Ми завжди співали. Просто так складалося, що держава і ті, хто займався культурою, ставилися до нас ось так. Але ми нікуди не зникали - співали українську пісню. Просто тут довгий час була сильна експансія російської культури. Хіба ви не пам'ятаєте? А зараз нарешті почали розуміти: в Україні є кому співати, є свої артисти", - поділився думкою артист.

Степан Гіга діагноз / фото: instagram.com, Степан Гіга

Іво Бобул також висловив жаль, що його колегу гідно оцінили занадто пізно.

"Нарешті ми почали усвідомлювати, що в нас є власна культура. Своє треба любити і поважати. Не чуже - своє. Ми часто кажемо: "Україна - співоча". Так, вона співоча. Просто про це надовго забули. І найболючіше те, що згадуємо і починаємо по-справжньому цінувати людей часом уже тоді, коли їх немає", - сказав співак.

Про персону: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

