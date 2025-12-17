Рус
  3. Зірки

"Про це надовго забули": Іво Бобул заговорив після смерті Степана Гіги

Христина Трохимчук
17 грудня 2025, 13:30
28
Співак розповів про несправедливість, яку відчував Степан Гіга.
Іво Бобул
Іво Бобул про Степана Гігу / колаж: Главред, фото: facebook.com, Іво Бобул, Степан Гіга

Ви дізнаєтеся:

  • Іво Бобул розповів про останнє спілкування зі Степаном Гігою
  • Що виводить із себе артиста

Український співак Іво Бобул розкрив деталі своїх особистих взаємин зі Степаном Гігою і розповів в інтерв'ю OBOZ.UA про несправедливість, з якою раніше стикалися артисти.

Співак знав про те, що Гіга серйозно хворіє, і навіть пропонував посильну допомогу. Бобул підкреслив, що сам Степан ніколи не скаржився на здоров'я і не ділився своїми труднощами з оточуючими.

відео дня

"Я знав, що він хворіє, але не усвідомлював, що все настільки серйозно. Він ніколи про це не говорив. Як не запитаєш - відповідав: "Усе нормально". Ми час від часу зідзвонювалися одне з одним. Небезпечні проблеми зі здоров'ям трапилися раптово: він збирався їхати на гастролі. Коли мені сказали, що Степан у лікарні, одразу передзвонив його хлопцям - відповіли, що справи серйозні", - поділився він.

Степан Гіга
Степан Гіга помер / фото: instagram.com, Степан Гіга

За словами Бобула, незважаючи на величезний внесок Гіги в культуру рідної країни, його несправедливо забували за часів домінування російської мови і шоубізу. Обидва артисти відчули це нерівне ставлення, адже вони разом починали кар'єру.

"Багато хто сьогодні говорить про його популярність в останні роки. Мене такі розмови дуже засмучують, навіть часом виводять з рівноваги, тому що ми завжди були в Україні. Ми завжди співали. Просто так складалося, що держава і ті, хто займався культурою, ставилися до нас ось так. Але ми нікуди не зникали - співали українську пісню. Просто тут довгий час була сильна експансія російської культури. Хіба ви не пам'ятаєте? А зараз нарешті почали розуміти: в Україні є кому співати, є свої артисти", - поділився думкою артист.

Степан Гіга
Степан Гіга діагноз / фото: instagram.com, Степан Гіга

Іво Бобул також висловив жаль, що його колегу гідно оцінили занадто пізно.

"Нарешті ми почали усвідомлювати, що в нас є власна культура. Своє треба любити і поважати. Не чуже - своє. Ми часто кажемо: "Україна - співоча". Так, вона співоча. Просто про це надовго забули. І найболючіше те, що згадуємо і починаємо по-справжньому цінувати людей часом уже тоді, коли їх немає", - сказав співак.

Раніше Главред повідомляв, що відома українська ведуча Леся Нікітюк показала свою підготовку до Різдва і Нового року. Ведуча нарядила ялинку і, показуючи її в Instagram, розкрила ласкаве прізвисько сина.

Також відомий український співак Віталій Козловський розповів, як виплачував борг своєму колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку. Козловський не міг впоратися з цим самотужки, тож звернувся до заможних знайомих, однак багато хто не наважився йому допомогти.

Про персону: Степан Гіга

Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга 2002 року був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, у листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іво Бобул новини шоу бізнесу Степан Гіга
