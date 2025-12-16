"Не хотів давати згоду": Леся Нікітюк зробила велику послугу Степану Гізі

Відома ведуча надала значну допомогу Степану Гізі.

Леся Нікітюк допомогла Степану Гізі / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк, Степан Гіга

Ви дізнаєтеся:

Павло Зібров поділився невідомими фактами про життя Степана Гіги

Як йому допомогла Леся Нікітюк

Відомий український співак Павло Зібров поділився інформацією про важливі моменти життя нещодавно померлого Степана Гіги, про які раніше не було відомо широкому загалу. В інтерв'ю OBOZ.UA він розкрив несподіваний вплив телеведучої Лесі Нікітюк на популярність співака.

За словами Зіброва, саме Нікітюк повернула Гігу на хвилю популярності. Ведуча вирішила переспівати його хіт "Цей сон", проте артист спочатку не давав згоди на такий експеримент. Зрештою його вдалося вмовити, і він записав дует із Лесею.

Степан Гіга - пісні / фото: instagram.com, Степан Гіга

"Велику роль у шаленій хвилі популярності Стьопи останніми роками зіграла Леся Нікітюк, яка переспівала його "Цей сон". Знаю, що спочатку він не хотів давати на це згоду. Леся навіть говорила мені: "Павле Миколайовичу, може, ви з ним поговорите? Я вже все написала, підготувала". Я їй відповів: "Лесю, я ж не його директор. Запроси його - нехай візьме участь у цій пісні, підспіває". Вона ж спочатку хотіла заспівати її сама, але Стьопа на це не погоджувався. До таких експериментів він ставився стримано, не дуже їх любив. Він був класиком - у найкращому сенсі цього слова. У результаті він співає в приспіві разом із нею, в унісон", - поділився Павло.

Леся Нікітюк - Цей сон / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Таке сміливе рішення кардинально змінило ставлення до легендарного співака серед молоді. Нове покоління почало цікавитися його творчістю і дало Степану нове творче життя.

"Цього виявилося достатньо: почули, побачили, почали переспівувати, лайкати - і пісня завірусилася. Можна сказати, що саме Леся Нікітюк першою зробила для нього такий прорив. А далі молодь почала відкривати для себе його творчість: "Яка в нього "Яворина"! А "Золото Карпат"!", - розповів Зібров.

Леся Нікітюк & Степан Гіга - "Цей сон" слухати:

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що український співак Віталій Козловський дав інтерв'ю, в якому розговорився про свою алкогольну залежність. За словами Козловського, в його житті був дуже складний період, коли він забувався алкоголем і не думав про завтрашній день.

Також українська акторка Ольга Сумська несподівано з'явилася в компанії колишнього чоловіка, Народного артиста України Євгена Паперного. Вони разом записали відео за лаштунками театру, щоб показати прихильникам - розбіжності залишилися в минулому.

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

