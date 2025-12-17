РФ наростила угруповання до 710 тисяч осіб для наступу - Сирський

Незважаючи на суттєві втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій.

https://glavred.net/front/rf-narastila-gruppirovku-do-710-tysyach-chelovek-dlya-nastupleniya-syrskiy-10724885.html Посилання скопійоване

За словами Сирського, ситуація на фронті залишається складною / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, facebook.com/CinCAFofUkraine

Що сказав Олександр Сирський:

Російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій

Війська РФ понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ

ЗСУ відкинули окупантів від Куп'янська і контролюють майже 90% міста

Росія наростила угруповання військ у кількості близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив під час участі у 32-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

За словами Сирського, ситуація на фронті залишається складною. Незважаючи на значні втрати, російська армія не відмовляється від наступальних дій, однак суттєвих оперативних успіхів досягти не змогла.

відео дня

"Для ведення стратегічної наступальної операції противник наростив угруповання до чисельності близько 710 тисяч осіб. Незважаючи на істотні втрати, російська армія не відмовляється від продовження наступальних дій, хоча істотних оперативних успіхів не досягла", - заявив Сирський.

Він навів приклади ефективних дій Сил оборони України. Зокрема, завдяки активним пошуково-ударним операціям українські військові відкинули противника від Куп'янська і взяли під контроль майже 90% території міста.

Окрему увагу Сирський приділив Покровському напрямку. За його словами, російські війська вже понад 17 місяців намагаються захопити Покровськ.

"Українські підрозділи тримають оборону і перехоплюють ініціативу. У результаті контрнаступальних дій повернули контроль над 16 кв. км у північній частині міста. Також відбили 56 кв. км території в районах населених пунктів Гришине, Котлине, Вдале на захід від Покровська", - сказав він.

За його словами, ЗСУ системно вражають об'єкти критичної інфраструктури противника вглиб його території. Унаслідок ударів засобами Deep Strike прямі та непрямі втрати РФ з початку 2025 року становлять 21,5 млрд доларів США.

"Зовнішня підтримка Сил оборони України має життєво важливе значення для стримування російського агресора та безпеки європейських країн. З огляду на це, закликав партнерів збільшити обсяги міжнародної військової допомоги, насамперед для розбудови спроможностей нашої протиповітряної та протиракетної оборони, а також для дальнього вогневого ураження", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ подякував партнерам форуму "Рамштайн" за політичну і військову підтримку України, і за зусилля, спрямовані на досягнення миру для України.

Експерт заявив про відхід ЗСУ з двох важливих міст

Главред писав, що на думку військового експерта Михайла Жирохова, відхід Сил оборони на інші позиції за Покровськом і Мирноградом Донецької області є питанням часу.

На його думку, бої за ці міста стали наслідком кількісної переваги російських окупаційних військ. Свою роль також зіграли сприятливі погодні умови.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Шаміль Крутков заявив, що ситуація в районі Костянтинівки залишається стабільно складною, оскільки російські війська регулярно намагаються прорвати українську оборону.

Крім того, українські військові дуже обережно звільняють Куп'янськ, щоб мінімізувати втрати. У місті заблоковано близько 200 російських солдатів. Про це заявив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, що військові російської окупаційної армії 10 грудня намагалися колоною прорватися в напрямку села Гришине на півдні Покровська. Коли ворог зупинився в місці перерізаного логістичного шляху - українські дронарі та артилерія почали методично його ліквідовувати.

Читайте також:

Про персону: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред