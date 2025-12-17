Євро перескочив нову позначку: на готівковому ринку України нестримно зростає курс

Європейську валюту продають по рекордному курсу.

Скільки на готівковому ринку в Україні коштує євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

В українських обмінниках піднявся курс євро

Курс долара на готівковому ринку зріс на декілька копійок

У багатьох банках можна придбати євро вже за курсом більше 50 гривень

У середу, 17 грудня, на готівковому ринку курс євро сягнув нової психологічної позначки у 50 гривень. Про це свідчать дані моніторингу. Курс євро піднявся на 4 копійки.

Піднявся і середній курс продажу долара, на копійку більше, ніж євро і становить 42,52 гривні. Водночас в обмінниках купівля американської валюти відбувається за курсом 42,01 гривні, а євро - 49,34 гривні.

Скільки обійдеться готівковий євро в українських банках

У касах 13 українських банків європейську валюту продають вже за курсом у 50 і більше гривень за 1 євро. А найдешевше продають євро за 49,80 гривні лише у 5 банках.

Який курс євро і долара встановив на 17 грудня НБУ

Главред писав, що на середу, 17 грудня, Національний банк України встановив курс євро на рівні 49,67 гривень за євро. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні.

Водночас НБУ опустив курс долара США. Офіційно він сьогодні коштує 42,18 гривні. Американська валюта подешевшала на шість копійок порівняно з показником 16 грудня.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що до 21 грудня, за прогнозом економіста Плотнікова, на ринку можливі копійчані коливання долара, щоб до кінця 2025 року вартість американської валюти вийшла на показник 42,50 гривні.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що протягом тижня євро може знову значно вирости. Головним фактором впливу на валюту буде засідання Європейського центрального банку.

Напередодні стало відомо, що на валютному ринку України впродовж поточного тижня зберігатиметься атмосфера напруженості. Попит на валюту здатен зрости як на міжбанківському, так і на готівковому ринку.

