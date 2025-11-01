РФ штурмує Покровськ із новою тактикою: офіцер ЗСУ розкрив тривожні деталі

В останні тижні ворог помітно посилив використання бронеколон, повідомив Олександр Вовк.

Головне:

РФ почала активніше застосовувати бронетехніку для наступу

Ворог намагається просунутися вперед до початку бездоріжжя

Російські війська на Покровському напрямку почали активніше застосовувати бронетехніку для наступу.

Про це повідомив в ефірі "Еспресо" штаб-сержант відділу комунікацій 117-ї окремої механізованої бригади Олександр Вовк.

За його словами, останніми тижнями ворог помітно посилив використання бронеколон, намагаючись просунутися вперед до початку бездоріжжя.

"Іноді в атаку йдуть цілими колонами - до десяти машин: танки, БМП і МТ-ЛБ. Мабуть, противник прагне встигнути просунутися, поки дороги залишаються прохідними. Зараз для них важливо за всяку ціну захопити нові позиції", - пояснив Вовк.

Він додав, що російські військові діють обережніше в ясну погоду, оскільки побоюються українських ударних дронів.

"Коли йде дрібний дощ - техніку ще використовують. Але в сонячні дні намагаються не висовуватися: наші БПЛА швидко їх помічають і знищують", - зазначив військовий.

Ситуація навколо Покровська: думка експерта

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що спроби Росії продемонструвати військову міць обертаються проти неї самої - хоча в Кремлі цього, за її словами, поки що не усвідомили.

Вона зазначила, що щоразу, коли Москва відчуває наближення переговорів, її війська починають запеклі атаки на напрямку Покровська, кидаючи туди всі можливі сили.

"Так вони намагаються зайняти більш вигідні позиції і створити видимість сили, розраховуючи, що запеклі бої змусять іншу сторону бути поступливішою за столом переговорів", - пояснила Маляр.

Ситуація в Покровську - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський відповів на запитання про те, чи оточені ЗСУ біля Покровська. Президент повідомив, наскільки складна ситуація у важливому місті Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в районі Покровська українські військові перейшли до активних дій. За інформацією військової розвідки України, в районі Покровська робляться кроки з метою відновлення ключових логістичних маршрутів.

Нагадаємо, Главред писав, що українська піхота залишилася позаду окупантів, які просочилися в Покровськ. Вона припустила, що командири однієї з бригад не попередили "сусідів", а потім "уже стало пізно".

Читайте також:

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

