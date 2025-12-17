Рус
Головне гальмо допомоги Україні - не Бельгія, а Трамп: у Politico розкрили деталі

Анна Ярославська
17 грудня 2025, 09:18
Без нових джерел доходів Україна вже у квітні 2026 року може зіткнутися з бюджетним дефіцитом понад 70 млрд євро.
Дональд Трамп, Евросоюз
Представники адміністрації Трампа чинять тиск на європейські уряди / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне:

  • 18 грудня відбудеться саміт Європейської ради, присвячений використанню заморожених російських активів
  • Головна мета - надання Україні фінансової допомоги
  • Ключовою загрозою єдності ЄС стає тиск адміністрації Дональда Трампа

У четвер, 18 грудня, відбудеться саміт Європейської ради, головною темою якого стане використання заморожених активів після повномасштабного вторгнення Росії для фінансування відновлення України та надання їй фінансової допомоги. Як пише Politico, головним викликом для європейської єдності стає не стільки внутрішній опір окремих держав, скільки позиція адміністрації президента США Дональда Трампа, яка активно намагається вплинути на рішення ЄС.

Один із високопоставлених європейських чиновників, який має інформацію про підготовку до саміту, зазначив, що європейські уряди дедалі частіше стикаються зі спробами послабити позиції Євросоюзу ззовні. За його словами, цього тижня Європейська рада має розв'язати два основні питання: визначитися з фінансуванням України і водночас зберегти цілісність інститутів ЄС від політичного впливу США.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг, що провал у домовленостях щодо фінансової підтримки України "завдасть шкоди Євросоюзу на довгі роки". Він сказав, що нездатність ухвалити рішення у важливий момент покаже світові слабкість ЄС і його нездатність діяти разом у захисті власного політичного порядку.

Politico зазначає, що представники адміністрації Трампа тиснуть на європейські уряди, особливо ті, що найбільше орієнтовані на США, вимагаючи скасувати план використати близько 210 млрд євро заморожених російських активів для фінансування України. У результаті до скептично налаштованих країн приєдналися Італія, Болгарія, Мальта і Чехія.

У жовтні лідери ЄС не змогли домовитися щодо цього механізму через позицію Бельгії, де зосереджена значна частина заморожених російських активів. Однак, за словами європейських дипломатів, з часом стало зрозуміло, що головною перешкодою є не Бельгія, а Дональд Трамп.

"Важливо, щоб Бельгія долучилася" до угоди, але подивимося", - заявила у вівторок прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

Вона зазначила, що для ЄС важливо продемонструвати силу і здатність ухвалювати рішучі рішення для виконання обіцянки підтримувати Україну, а "заморожені активи є справді хорошим джерелом для цього".

"Що стосується Бельгії, то я не хочу, щоб вона стала другою Угорщиною", - додала Сіліня.

Журналісти нагадують, що у квітні 2026 року Україна може зіткнутися з дефіцитом бюджету понад 70 млрд євро. Без нових доходів Київ буде змушений скоротити державні витрати, що може погіршити економічну стабільність і оборону країни.

Заморожені активи РФ - останні новини

Як писав Главред, наприкінці жовтня стало відомо, що Європейський Союз до грудня відклав ухвалення рішення про використання 140 млрд євро заморожених активів Центрального банку Росії для фінансування допомоги Україні.

12 грудня ЄС погодився на невизначений термін заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі. Як пише Reuters, це усуває значну перешкоду використання цих коштів для допомоги Україні. Безстрокове заморожування має переконати Бельгію підтримати план ЄС щодо використання російських коштів для надання Україні кредиту обсягом до €165 млрд для покриття бюджетних потреб у 2026-2027 роках.

США звернулися до країн ЄС із проханням не ухвалювати рішення про використання заморожених російських активів для "репараційного кредиту" Україні. Про це пише Bloomberg із посиланням на європейських дипломатів, ознайомлених із ситуацією. Американські представники переконували країни ЄС, що ці кошти мають стати інструментом забезпечення майбутньої мирної угоди між Києвом та Москвою, а не джерелом фінансування продовження війни.

18:14

В Україні змінили правила відключення світла - кого зачеплять нововведення

18:01

Чи могла Україна зупинити рф ще у 2014-му: "Реальна історія" показала хронологію АТО

17:59

Страх бізнесу перед владою: чому потрібна публічна розмова Президента з бізнес-елітою

