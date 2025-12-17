Рус
Україну замете снігом і вдарять морози до -11: відома дата сильного похолодання

Руслана Заклінська
17 грудня 2025, 13:59
Антициклон визначає погоду в Україні, але зовсім скоро очікується надходження свіжішої повітряної маси.
Україну замете снігом і вдарять морози до -11: відома дата сильного похолодання
Погода в Україні на 18 грудня / Фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 18 грудня
  • Де очікуються опади, а де буде сухо
  • Коли прогнозується похолодання в Україні

У четвер, 18 грудня, у більшості областей України опадів не очікується. Лише на Закарпатті пройде невеликий дощ, а в Карпатах дощ із мокрим снігом. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"І надалі антициклон визначатиме погоду в Україні", - наголосила вона.

відео дня

Вітер західних напрямків, помірний, проте місцями він буде рвучким. За прогнозом Діденко, вночі стовпчики термометрів коливатимуться близько нуля. Вдень очікується +3...+6 градусів, на заході - до +7.

У південних оластях буде найтепліше. Там повітря прогріється до +6...+11 градусів, а в Криму - до +12.

Погода в Україні 18 грудня
Погода в Україні 18 грудня / Колаж: Главред, фото: скріншот meteoprog.com

Погода у Києві

У Києві 18 грудня істотних опадів не очікується. Вітер західний та північно-західний, часом поривчастий. Температура повітря протягом дня триматиметься на позначці близько +5 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Коли очікувати на похолодання

Найближчими днями температура повітря зазнаватиме незначних коливань. Проте вже ближче до Різдва очікується надходження свіжішої повітряної маси.

Орієнтовно з 26 грудня в Україні Діденко прогнозує похолодання. За її словами, денна температура знизиться до невеликих мінусових значень, а вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до -5…-11 градусів.

Якою буде погода в Україні у січні та лютому

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначила, що січень залишається найхолоднішим зимовим місяцем в Україні.

"Він може бути на 1-2 градуси тепліший за кліматичну норму", - зазначила метеорологиня та додала, що середня температура повітря за місяць коливатиметься від +1…+2 градусів на півдні до -3 і нижче у північних та північно-східних областях.

Водночас у січні підвищується ймовірність вторгнення арктичного холоду, що є типовим для цього місяця.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Східна Європа та Україна у ці дні перебуватимуть під впливом антициклонів. Метеоролог Ігор Кібальчич зазначив, що очікуються незначні коливання температури, слабкий вітер та локальні опади.

Також 17 грудня погода в Україні буде хмарною, опадів не очікується, лише на заході сонячно. Температура +2…+5 °C, на заході та півдні +4…+10 °C.

Крім цього, 17 грудня очікується штормова погода та туман, особливо в північних, Черкаській, Полтавській і Харківській областях (видимість 200–500 м). У регіонах оголошено штормове попередження І рівня небезпечності.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

