Путін обіцяє не нападати НАТО, але в Міноборони проговорилися про реальні плани РФ

Руслана Заклінська
17 грудня 2025, 14:49оновлено 17 грудня, 15:24
Міноборони РФ прогнозує зіткнення з НАТО до 2030 року.
Путін обіцяє не нападати НАТО, але в Міноборони проговорилися про реальні плани РФ
Володимир Путін і Андрій Бєлоусов під час засідання Міноборони РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Ключові заяви:

  • Путін назвав заяви про напад РФ на Європу нісенітницею
  • Європейські політики нібито вбивають страхи в голови
  • Міністр оборони РФ заявив про підготовку НАТО до протистояння з Росією

Лідер Росії Володимир Путін назвав нісенітницею заяви про можливий напад РФ на Європу. Європейські політики нібито "вбивають у голови страхи" про неминуче зіткнення з РФ. Про це Путін заявив 17 грудня на засіданні колегії Миноборони, пишуть росЗМІ.

Путін назвав заяви про російську загрозу для ЄС спробою політиків "підвищити градус істерії" та вбити в голови людей страхи. За його словами, Росія нібито прагнула стати рівноправним членом "цивілізованої сім'ї" після розпаду СРСР, проте Захід обрав шлях розширення НАТО.

Попри запевнення у відсутності агресивних планів, Путін знову нагадав про вимоги повернути нерозширення Альянсу на схід. У своєму виступі російський лідер вжив різку термінологію, назвавши європейських політиків "підсвинками".

Путін вкотре повторив мантру про те, що "не Росія почала війну", поклавши відповідальність на колишню адміністрацію США та безперервну військову допомогу НАТО для України. Він заявив, що саме Вашингтон та його союзники нібито довели ситуацію до війни в Україні, розраховуючи розвалити Росію за короткий період.

Дивіться відео заяви Путіна:

Путін обіцяє не нападати НАТО, але в Міноборони проговорилися про реальні плани РФ
Володимир Путін / Фото: скріншот

Заява міністра оборони РФ про війну з НАТО

Міністр оборони Андрій Бєлоусов доповнив риторику Путіна більш конкретними звинуваченнями. Він заявив про "форсовану підготовку" НАТО до протистояння з РФ на рубежі 2030-х років.

За його словами, коаліційні сили Альянсу нарощуються, оновлюється номенклатура ядерних боєприпасів, збільшується оперативність перекидання військ на східний фланг та зростають військові витрати. Бєлоусов заявив, що політика Заходу створює передумови для продовження бойових дій і 2026 року.

Російський міністр прямо заявив про необхідність "нав'язувати супротивникові свою війну", що фактично підтверджує наміри Кремля продовжувати агресію, попри всі заяви Путіна про прагнення до "рівноправного співробітництва" з ЄС.

Якою може бути війна РФ з НАТО - думка експерта

Війна між Росією та країнами НАТО, якщо вона почнеться, розвиватиметься швидше, ніж в Україні, проте її завершення не буде швидким, вважає військово-політичний аналітик Олександр Коваленко. За його словами, тривалість війни залежатиме від цілей європейських держав.

Коваленко зазаначив, якщо мета - звільнити окуповані території та захистити кордони, війна буде короткою. Якщо ж НАТО вирішить просуватися до Москви, щоб повалити режим Путіна, конфлікт може тривати до двох років.

"Є лише два варіанти: або європейці виключно звільняють свої території, які захопить Росія, або йдуть до Москви і "саджають на пляшку" Путіна", - додав експерт.

Напад РФ на НАТО - останні новини

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу вже зараз мають готуватися до можливої ескалації з боку Росії. За його словами, багато союзників досі недооцінюють масштаб загрози та не поспішають збільшувати оборонні витрати.

Раніше президент Федеральної служби зовнішньої розвідки Німеччини Мартін Єгер заявив, що Росія готова в будь-який момент перевірити кордони Європи та влаштувати "гаряче протистояння". За його словами, Кремль використовує гібридні засоби, вважає європейців противником і прагне дестабілізувати НАТО та демократії Європи.

Як повідомляв Главред, адміністрація Трампа ставить Європу перед реальністю, що США можуть скоротити свою роль гаранта безпеки, тож ЄС прискорено працює над власною обороною.

Про джерело: Міністерство оборони Росії

Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

