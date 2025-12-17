Українців закликали терміново купити новий віник: народне повір'я на 18 грудня

За народними віруваннями, щоб привернути в дім достаток, 18 грудня радять придбати новий віник і перев'язати його червоною стрічкою.

Яке церковне свято 18 грудня

Прикмети 18 грудня

Що можна і не можна робити 18 грудня

У четвер, 18 грудня, у православному календарі день пам'яті святого мученика Севастіана і дружини його. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Святий мученик Севастіан жив у III столітті, під час найжорстокіших гонінь на християн за правління імператорів Діоклетіана і Максиміана. За походженням його пов'язують із Нарбонною в Галлії або з Медіоланом, але відомо, що він виховувався в християнській вірі й водночас зробив успішну кар'єру в римському війську. Севастіан став офіцером преторіанської гвардії і входив до найближчого оточення імператорського двору, довгий час приховуючи своє християнство. Користуючись високим становищем, він таємно підтримував ув'язнених християн, відвідував їх у темницях, зміцнював у вірі та готував до мученицького подвигу.

Особливе місце в його житті посідає так зване "військо Севастіана". Перебуваючи серед воїнів, він навертав своїх підлеглих і друзів у християнство, переконуючи, що служба імперії не може бути вищою за вірність Христу. За церковними переказами, багато воїнів прийняли хрещення саме завдяки його проповіді; серед них згадуються брати-мученики Марк і Маркелліан, тюремник Кастул та інші солдати і члени їхніх родин, які згодом також зазнали переслідувань і смерті за віру.

Коли імператор дізнався, що його наближений офіцер є християнином, він наказав таємно стратити Севастіана. Святого прив'язали до дерева і прошили стрілами. Саме цей епізод зробив його одним із найбільш упізнаваних святих у християнському мистецтві.

Прикмети 18 грудня

Морозний день 18 грудня віщує холодний січень.

Сніг падає зранку - буде довго лежати

Туманний день - рік обіцяє дощі та рясну воду.

Що не можна робити 18 грудня

За старих часів вірили, що цього дня світом блукає нечиста сила, тому ножі та гострі предмети слід було ховати подалі, а не залишати на видноті. Залишки їжі не викидали - вважалося, що разом із ними з дому може піти удача. Також суворо заборонялося давати або брати гроші в борг, тому що це могло накласти тінь на весь рік, зробивши його повним фінансових труднощів.

Що можна робити 18 грудня

За народними віруваннями, щоб привернути до оселі достаток, цього дня радили придбати новий віник, перев'язати його червоною стрічкою і поставити в кутку будинку. Крім того, існує повір'я: якщо сьогодні чхнути, рік, що настає, обіцяє щастя й удачу.

