Чи будуть аварійні відключення через погоду: відповідь енергетиків

Про що мова:
- Нинішні погодні умови не становлять загрози для стабільності енергосистеми
- Аварійні відключення через погоду можливі у випадку аномальних знеструмлень на розподільчих мережах
- Ключовим ризиком залишаються атаки РФ на енергетичну інфраструктуру
Погіршення погодних умов і зниження температури в Україні наразі не є критичним фактором для запровадження аварійних відключень світла.
Енергосистема готова до таких умов. Про це заявив виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі "Ми - Україна".
Він наголосив, що теперішні погодні умови є типовими для української зими. Попри певне підвищення рівня споживання електроенергії, воно не становить критичної загрози для стабільності роботи мережі. При цьому ситуацію з погодою постійно моніторять і готуються до можливих змін.
"Аварійні відключення через погоду можуть наступати винятково в разі знеструмлень на розподільчих мережах операторів системи розподілу, якщо там виникне якась аномальна ситуація. На більшості території України знеструмлень через погоду не буде, адже енергосистема до таких змін готова", - зауважив Замулко.
Очільник відомства наголосив, що нинішню ситуацію ускладнює дефіцит генерації, через який уже запроваджено графіки обмежень. Водночас головною загрозою залишаються не морози, а російські обстріли, адже саме вони змушують проводити аварійні відключення для відновлення роботи системи, які неможливо спрогнозувати наперед.
Світло вимикатимуть по-новому - що відомо
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в Україні оновили перелік об’єктів критичної інфраструктури, що дасть змогу вивільнити додаткові потужності та зменшити тривалість і масштаби відключень світла по країні.
"За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", - йдеться у повідомленні.
Свириденко додала, що зі списків об'єктів критичної інфраструктури виключили дві групи: споживачів із потужністю до 100 кВт, а також об’єкти, до яких під’єднані інші користувачі, що мають підпадати під загальні обмеження задля справедливого розподілу електроенергії.
Відключення світла - останні новини
Як писав Главред, асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв вважає, що українська енергосистема опиниться на межі можливостей, якщо країну накриє тижневий мороз нижче -10°C. Він наголосив, що в таких умовах споживання стрибне настільки, що ані імпорт, ані внутрішня генерація не зможуть повністю покрити потреби населення.
Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.
Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.
Про джерело: Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд)
Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) є центральним органом виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у сфері енергетики та промислової безпеки. Основними завданнями відомства є контроль за експлуатацією електроенергетичних, теплоенергетичних та газових об’єктів, забезпечення їх безпечної та ефективної роботи, нагляд за дотриманням норм промислової безпеки на об’єктах енергетики, хімічної, нафтопереробної та газової промисловості.
