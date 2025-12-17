Рус
Чи будуть аварійні відключення через погоду: відповідь енергетиків

Інна Ковенько
17 грудня 2025, 12:05
Основною загрозою для енергосистеми є не морози, а російські обстріли, що спричиняють непередбачувані аварійні відключення.
Чи будуть аварійні відключення через погоду / Колаж: Главред, фото: Freepik

Про що мова:

  • Нинішні погодні умови не становлять загрози для стабільності енергосистеми
  • Аварійні відключення через погоду можливі у випадку аномальних знеструмлень на розподільчих мережах
  • Ключовим ризиком залишаються атаки РФ на енергетичну інфраструктуру

Погіршення погодних умов і зниження температури в Україні наразі не є критичним фактором для запровадження аварійних відключень світла.

Енергосистема готова до таких умов. Про це заявив виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі "Ми - Україна".

Він наголосив, що теперішні погодні умови є типовими для української зими. Попри певне підвищення рівня споживання електроенергії, воно не становить критичної загрози для стабільності роботи мережі. При цьому ситуацію з погодою постійно моніторять і готуються до можливих змін.

"Аварійні відключення через погоду можуть наступати винятково в разі знеструмлень на розподільчих мережах операторів системи розподілу, якщо там виникне якась аномальна ситуація. На більшості території України знеструмлень через погоду не буде, адже енергосистема до таких змін готова", - зауважив Замулко.

Очільник відомства наголосив, що нинішню ситуацію ускладнює дефіцит генерації, через який уже запроваджено графіки обмежень. Водночас головною загрозою залишаються не морози, а російські обстріли, адже саме вони змушують проводити аварійні відключення для відновлення роботи системи, які неможливо спрогнозувати наперед.

Світло вимикатимуть по-новому - що відомо

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що в Україні оновили перелік об’єктів критичної інфраструктури, що дасть змогу вивільнити додаткові потужності та зменшити тривалість і масштаби відключень світла по країні.

"За результатами перегляду знайшли можливість вивільнити не менше ніж 800 МВт електричної потужності. Це вплине на скорочення тривалості графіків відключення світла для людей і промисловості", - йдеться у повідомленні.

Свириденко додала, що зі списків об'єктів критичної інфраструктури виключили дві групи: споживачів із потужністю до 100 кВт, а також об’єкти, до яких під’єднані інші користувачі, що мають підпадати під загальні обмеження задля справедливого розподілу електроенергії.

Відключення світла - останні новини

Як писав Главред, асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього" Станіслав Ігнатьєв вважає, що українська енергосистема опиниться на межі можливостей, якщо країну накриє тижневий мороз нижче -10°C. Він наголосив, що в таких умовах споживання стрибне настільки, що ані імпорт, ані внутрішня генерація не зможуть повністю покрити потреби населення.

Нагадаємо, що в ніч на 12 грудня російські дрони атакували Одесу та область. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, житловий будинок і цивільні споруди. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомляв, що повний блекаут в Україні цього року малоймовірний. Однак, тривалі відключення на добу або навіть кілька діб цілком можливі.

Про джерело: Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд)

Державна інспекція енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) є центральним органом виконавчої влади, що здійснює державний нагляд у сфері енергетики та промислової безпеки. Основними завданнями відомства є контроль за експлуатацією електроенергетичних, теплоенергетичних та газових об’єктів, забезпечення їх безпечної та ефективної роботи, нагляд за дотриманням норм промислової безпеки на об’єктах енергетики, хімічної, нафтопереробної та газової промисловості.

01:25

Українцям анонсували підвищення пенсій: кому і з якого віку виплачують

00:21

Війська Заходу в Україні можуть вступити в бій з армією РФ: Мерц назвав умову

